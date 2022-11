Icking: Slowfood-Spitzenkoch erhält Auszeichnung für Tierwohl

Von: Bettina Sewald

Mit Tierwohl-Mütze: Manuel Reheis in der heimischen Outdoor-Küche mit Leithuhn „Elvira“. Sie verschwand kurz darauf wieder zu ihren Kolleginnen ins Hühnergehege. © ina

Mit der Tierwohl-Mütze der Schweisfurth-Stiftung wurde der Ickinger Koch Manuel Reheis geehrt. Sein Erfolgsrezept ist Regionalität und Nachhaltigkeit.

Icking – „Das größte Kompliment für mich ist, wenn ein Gast sagt: ,Das schmeckt wie in meiner Kindheit‘“, verrät der Ickinger Spitzenkoch Manuel Reheis. Der 54-Jährige, der in München das Restaurant Broeding betreibt, hat dieser Tage eine weitere Auszeichnung bekommen, auf die er zu Recht stolz ist: die Tierwohl-Mütze von der Schweisfurth-Stiftung. Nominiert wurde Reheis dafür bereits im Mai. Jetzt wurde ihm die Mütze nebst Zertifikat im Rahmen eines Festakts bei der Bayerischen Versicherungskammer überreicht. Letztere wurde ebenfalls ausgezeichnet, und zwar im Bereich „Kantine“, Reheis in der Kategorie „Restaurant“.

Icking: Slowfood-Spitzenkoch erhält Auszeichnung für Tierwohl

Das kommt nicht von ungefähr. Reheis ist schon seit über zehn Jahren Förderer und Mitglied bei der weltweit wirkenden Organisation Slowfood. Als einer der wenigen Köche in Deutschland ist er dort Chef-Alliance-Koch. „Ich vermute, dass man darüber auf mich aufmerksam geworden ist,“ sagt der leidenschaftliche Koch und Familienvater im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach der Nominierung entschied er sofort: „Ich nehme die Herausforderung an.“

Der Preis als „Verpflichtung, mich weiterzuentwickeln“

Allein schon die Nominierung habe er als extrem hohe Ehrung empfunden. Aber das war nur der Anfang. Die Überprüfung laufe etwa über ein halbes Jahr und in der Zeit werde man mehrfach getestet. Reheis weiter: „Das ist einerseits eine Bestätigung für unsere Arbeit aber auch eine Verpflichtung, mich weiterzuentwickeln.“

Tierwohl in der Gastronomie: „Geht‘s dem Bauern gut, geht‘s den Tieren gut“

Regionalität und Nachhaltigkeit stehen für ihn im Fokus. Mit Blick auf das Tierwohl, für das er jetzt ausgezeichnet wurde, bedeutet das für ihn: „An erster Stelle steht der Bauer. Geht’s dem gut, geht’s auch den Tieren gut.“ Deshalb hält er engen Kontakt zu seinen „Lieferanten“. So hat er beispielsweise im Corona-Lockdown dafür gesorgt, dass sie ihre Produkte über eine „Broeding-Seite“ vertreiben konnten. Er selbst kaufe immer das ganze Tier „ohne Zwischenhändler“ und verarbeite „Nose to Tail“ – also das ganze Tier. Seine Botschaft lautet ganz klar: weg vom Milchkalb – „das schmeckt noch nach fast nichts und ist für die Mutterkuh und das Kälbchen echter Stress“ – hin zu neuen Ideen. Aktuell greife er mit Jakob Baumgartner (Feinkost Icking) den spanischen Trend zur „fetten alten Kuh“ auf und ist sich sicher: „Das wird Fleisch mit Charakter.“

Spitzenkoch selbst Tierhalter und Gemüsebauer

Reheis ist nicht nur Koch, sondern zudem Gemüsebauer und Tierhalter. Neben Labi-Dame Puma geht es auch den sechs Hühnern im heimischen Garten sehr gut. Sie liefern nicht nur die Eier für Privathaushalt und Restaurant, sondern picken unter anderem freudig alle Reste auf, die im Broeding abfallen. Konsequent bis ins Detail. Sogar die Blumendekoration in dem Restaurant an der Schulstraße liefert eine Slow-Flower-Floristin. Natürlich aus der Region.

