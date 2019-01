So geht es weiter am Isarweg

Der Eigentümer des Areals am Isarweg, Johann Abfalter, hat nach wie vor große Pläne. Der Gemeinderat sieht sich damit überfordert - und will eine Stadtplanerin mit einbeziehen.

Icking – Überraschend schnell waren sich die Gemeinderäte am Dienstagabend bezüglich des weiteren Vorgehens mit den Grundstücken der ehemaligen Reitanlage am Isarweg einig. PWG, CSU und UBI stellen einen gemeinsamen Antrag, der auch von allen anderen Fraktionen befürwortet wurde.

Dr. Georg Linsinger (UBI) stellte den Antrag vor und erinnerte in dem Kontext an eine zuvor von Dr. Alfred Vogel gemachte Aussage zum Thema „Sicherheit entlang der S-Bahn-Gleise“: „Der Antrag vom Grundstückseigentümer hat uns alle in der letzten Sitzung ziemlich erschlagen. Auch wir sind – mit Blick auf die Entwicklung des Flächennutzenplans und die Ortsentwicklung, ähnlich wie der Kollege Vogel es eben beschrieben hat, keine Experten und sollten uns deshalb Fachkompetenz ins Boot holen.“ Man habe sich im Vorfeld der Sitzung parteiübergreifend darauf geeinigt, zeitnah einen Workshop anzustreben. An dem soll unter anderem die Architektin und Stadtplanerin Vera Winziger teilnehmen. Bürgermeisterin Margit Menrad arbeitet bereits an der Terminvereinbarung zwischen Winzinger und den Gemeinderatsmitgliedern.

Lesen Sie auch: Was an die Stelle der Reithalle kommen soll

Der Eigentümer der besagten Grundstücke war einige Wochen nach dem verheerenden Brand mit Umnutzungswünschen an die Gemeinde herangetreten. Seine Idee: Der Bau von 40 Wohnungen auf dem Areal. Nachdem das Ausmaß der geplanten Nutzung im Gemeinderat kontrovers diskutiert worden war, soll jetzt eruiert werden, inwieweit die Gemeinde aktiv bei der Gestaltung und Nutzung der Grundstücke mitwirken kann. Stadtplanerin Winziger habe die Gemeinde, so die einhellige Meinung der Räte, schon bei der Ortsgestaltungssatzung gut beraten.