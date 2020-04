So verhält sich Mikrobiologe Dr. Georg Linsinger in der Corona-Krise

Dr. Georg Linsinger ist Mikrobiologe. Im Interview mit unserer Zeitung verrät der Ickinger, wie er sich in der Corona-Krise verhält - und was er anderen rät.

Icking – Für die Ickinger ist Gemeinderat Dr. Georg Linsinger (53), Vorsitzender der Unabhängigen Bürgerliste Icking (UBI), ein bekanntes Gesicht. Was kaum jemand weiß: Linsinger ist studierter Mikrobiologe, seine Doktorarbeit schrieb er einst im Bereich Immunologie. Wie verhält sich nun ein Mikrobiologe in Zeiten von Corona? Darüber sprach er mit unserer Volontärin Franziska Konrad.

Herr Dr. Linsinger, wie schützen Sie sich vor dem Coronavirus?

Im Grunde tue ich genau das, was andere auch machen: Ich meide Menschenansammlungen und passe auf, wo meine Hände sind. Das heißt: Ich fummel mir damit nicht in der Nase oder den Augen herum. Aber ich habe kein Desinfektionsmittel daheim. Normale Seife reicht vollkommen aus.

Wie oft waschen Sie sich die Hände?

Zurzeit deutlich häufiger als normal, etwa alle zwei Stunden.

Machen Sie denn Hamsterkäufe?

Nein. (nach einer kurzen Pause) Wobei, ein bisschen schon: beim Bier (lacht).

Sehen Sie als Experte mit Hintergrundwissen die Krise gelassener als andere?

Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube nicht. Eher ist das Gegenteil der Fall: Als Mikrobiologe denke ich quasi ständig über Viren und Bakterien nach. Die meisten Keime sind ja gute Keime. Aber die jetzige Situation ist vollkommen neu und wird uns sehr fordern.

Macht Ihnen das Virus deshalb Angst?

Nein, überhaupt nicht. Ich achte einfach darauf, dass ich im Alltag gewisse Vorkehrungen treffe.

Bitten Freunde und Bekannte Sie um Ratschläge zum Coronavirus?

Nach Einschätzungen werde ich schon gefragt. Aber das geht bereits seit Januar so, als das Virus in China aufgekommen ist.

Und wie lautet Ihre Einschätzung?

Momentan geht es hauptsächlich darum, die Älteren zu schützen und damit unser gesundgespartes Gesundheitssystem. Junge Menschen unter 20 Jahren zeigen häufig keine bis geringe Symptome. Es ist zwar schon viel angekommen: Die Leute halten etwa bewusst Abstand. Aber da ist meiner Meinung nach noch Luft nach oben. Ganz wichtig ist, dass wir aufmerksam bleiben, nach uns selbst und den anderen schauen. Und das bestimmt für die nächsten Monate.

Welche Lehren ziehen Sie bisher aus dem Coronavirus?

Letztendlich zeigt uns dieses Virus wieder einmal, dass wir Menschen nicht so genial sind, wie viele von uns immer denken. Und welche große Macht die Natur immer noch über uns hat.

