So weit ist die Bohrung mittlerweile 

Mit dem Geothermie-Projekt in Icking geht es gut voran: Inzwischen haben die Bohrungen eine Tiefe von 2800 Metern erreicht. Bei einem Besuch der Landkreis-CSU wurde sogar schon über einen Fernwärme-Verbund mit der Stadt München spekuliert.

Icking – Es ist gar nicht so lange her, da wurde im Oberland nach Öl gebohrt. „Gott sei Dank“, findet Winfried Büchl, Geologe der Erdwärme Isar. Denn dank der seinerzeit gewonnenen Erkenntnisse wusste man gut Bescheid über das Erdreich in Icking. Böse Überraschungen hat es seit der Meißelweihe im Juni nicht gegeben, alles lief nach Plan. In diesen Tagen wurde das Ende der zweiten Sektion erreicht, man befindet sich auf präzise 2808 Metern. Nächste Woche wird das Bohrloch verrohrt. Und dann geht es weiter in die Tiefe, in die dritte und letzte Sektion, bis hinab auf gut 4000 Meter, wo entlang eines seismischen Bruchs auf einer Länge von etwa einem Kilometer 150 Grad heißes Wasser sprudeln soll.

Die Stimmung war daher optimistisch, als sich gestern der Arbeitskreis Umweltsicherung und Landesentwicklung des CSU-Kreisverbands bei strömendem Regen im Besprechungsraum der Baustelle über den Sachstand informierte. „Wann kommt der spannende Moment, wo man beurteilen kann, ob das Projekt gelingt oder nicht?“, wollte Kreisvorsitzender Martin Bachhuber wissen. „Wir erwarten im November Ergebnisse“, erwiderte Dr. Markus Wiendieck, Geschäftsführer von Erdwärme Isar. Sollte alles gut gehen, wird die Anlage in Attenhausen im Jahr 2020 in Betrieb gehen. „Das klingt auf einmal sehr nah“, sagte Wiendieck.

Kommt ein Fernwärmeverbund mit München?

Eigentlich dient das Projekt zunächst der Stromerzeugung. Doch auch die Nutzung der Wärme ist keineswegs ausgeschlossen. „Wir sind dazu grundsätzlich bereit, und im Bebauungsplan ist es ja auch zugelassen“, erklärte Wiendieck. Für eine kleine Gemeinde wie Icking kommt das nicht infrage, erklärte Bürgermeisterin Margit Menrad – vor allem wegen der sündteuren Rohre. „Das sprengt unsere Möglichkeiten total“, sagte sie. Bachhuber brachte die Idee ins Spiel, das ganze Mittelzentrum mit der Ickinger Wärme zu versorgen. „Luftlinie sind sie nicht so weit entfernt, und da geht es um viele, viele tausend Haushalte.“ Wiendieck blickte noch weiter in die Zukunft. Nachdem die Stadtwerke München ihre Aktivitäten in Richtung Süden ausdehnen, sei der Gedanke durchaus denkbar, dass irgendwann ein Fernwärmeverbund mit der Landeshauptstadt realisiert wird. „Aber das ist eine Frage von Generationen.“

Wiendieck betonte erneut, dass ihm an einem guten Verhältnis zu den Anwohnern gelegen ist. „Die Grenzwerte für den Lärm werden eingehalten, teils sogar unterschritten, das hat uns der TÜV Süd bestätigt“, versicherte er. Die seismischen Erschütterungen würde das Unternehmen an einem Ort in Attenhausen, den er nicht genauer lokalisieren wollte, messen. „Und es werden noch zwei oder drei Mess-Stationen hinzukommen.“

Zur Beruhigung der Attenhauser verwies er auf die Rechtslage: Sollte es zu Schäden an Häusern kommen, müsste Erdwärme Isar nachweisen, dass der Schaden nichts mit der Bohrung zu tun habe. „Da ist vor einiger Zeit die Beweislast umgekehrt worden.“ Bürgermeisterin Margit Menrad berichtete von einzelnen Beschwerden im Rathaus – und brachte durchaus Verständnis auf. „In Attenhausen gibt es viele schöne alte Villen, die Sorgen sind völlig nachvollziehbar.“