Günter-Stöhr-Gymnasium: Unzufriedene Eltern stellen Zahlungen ein - Schulverbund klagt

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Feudal: In der Villa Eggenberg in Irschenhausen befand sich das private Günter-Stöhr-Gymnasium in Irschenhausen. Heute heißt es Gymnasium Eggenberg. Der Träger, der St. Anna-Schulverbund, ist aber derselbe. © Archiv

Wegen akuter Unzufriedenheit mit dem Günter-Stöhr-Gymnasium haben Eltern die Zahlungen von 1300 Euro monatlich gestoppt. Das hatte einen Prozess am Landgericht zur Folge.

Icking/München – Der St.-Anna-Schulverbund hat sich am Dienstag vor dem Landgericht München II mit Eltern aus Greiling auf einen Vergleich geeinigt. Das Paar aus Greiling hatten wegen akuter Unzufriedenheit mit dem privaten Günter-Stöhr-Gymnasium in Irschenhausen im Juli 2020 seine Tochter von der Schule genommen und den Vertrag einseitig außerordentlich gekündigt.

Das wollte der Schulverbund nicht hinnehmen und klagte auf die Nachzahlung von knapp 10 000 Euro. Man traf sich in der Mitte: Der Schulverbund verzichtet auf 5000 Euro, die Eltern zahlen 5000 Euro nach. Die Tochter geht inzwischen auf die Nymphenburger Schulen und ist dort nach Angaben der Eltern „sehr glücklich“.

In Pandemie-Zeiten war kein Online-Unterricht möglich

Die Eltern stellten dem Günter-Stöhr-Gymnasium, so wie es sich im Corona-Jahr 2020 präsentierte, kein gutes Zeugnis aus. Bemängelt wurde unter anderem, dass es unter dem damaligen Schulleiter nicht möglich gewesen sei, Online-Unterricht anzubieten, wie er an staatlichen Schulen schon praktiziert wurde. Fragen von Eltern seien systematisch abgeblockt worden. In ihrem konkreten Fall habe die Sekretärin ausrichten lassen, dass der Schulleiter für ein Gespräch nicht zur Verfügung stehe.

Eltern erwarteten Transparenz und Kommunikation - vergeblich

Das Maß vollgemacht hat dann die Mitteilung, dass Abiturfächer gestrichen werden sollten. „Dass unsere Tochter in dieser Auswahl plötzlich beschränkt sein sollte, haben wir als erheblichen Vertrauensbruch empfunden“, erklärte der Vater. Die Tochter, damals in der neunten Klasse, sollte und wollte nicht länger in der Villa Eggenberg bleiben. „Wenn man so wie wir 1300 Euro pro Monat zahlt, hat man schon das Recht auf ein Mindestmaß an Transparenz.“

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Der Anwalt des Schulverbunds, Alois Beer, sah die Sache naturgemäß anders. Er machte geltend, dass mitten in der Pandemie „viel zu regeln“ gewesen sei. „Da war es eben schwierig, verlässliche Aussagen für die Zukunft zu treffen.“ Es sei dem einstigen Schulleiter nicht zu verübeln, wenn er nicht kommuniziert habe, wenn es nichts zu kommunizieren gab.

Auch der Geschäftsführer des Schulverbunds, Dr. Rudolf Kutschera, ließ die Vorwürfe nicht gelten. „Der Elternbrief, in dem von den Abiturfächern die Rede war, ist etwas ganz Normales. Er dient ganz einfach der Information, was die Schüler in der nächsten Jahrgangsstufe erwartet.“ Ansonsten äußerte er sich nicht zu den Vorwürfen, die im Raum standen.

Lesen Sie auch: Das Stöhr-Gymasium im Porträt

So einfach ließen sich die Eltern nicht beschwichtigen. Sie machten deutlich, dass die ganze Gemengelage schwierig gewesen sei. Besonders die vielen Gerüchte, die nach der Berufung des ehemaligen Schulleiters die Runde machten, hätten für Irritationen gesorgt. So habe es geheißen, dass das Günter-Stöhr-Gymnasium „pleite ist“.

Lesen Sie auch: Joschka Fischer zu Gast am Stöhr-Gymnasium

Außerdem wurde gemunkelt, dass es Verbindungen zur Integrierten Gemeinde gibt, einer katholischen Sekte, ein Beitrag des Bayerischen Rundfunks habe das thematisiert. „Vor diesem Hintergrund hat uns der ständige Lehrerwechsel sehr beunruhigt“, erklärte die Mutter. Der Anwalt des Schulverbands widersprach. „Eine Schulleitung kann nicht zu allen Gerüchten Stellung nehmen. Dass es da keine Verbindungen gibt, hat die Diözese schon längst klargestellt.“

Lesen Sie auch: Doppelleben als Escort-Lady? Ein kurioser Fall vor dem Landgericht

Die Vorsitzende Richterin rückte dann wieder die eigentliche Klage in den Mittelpunkt. Sie machte klar, dass nach ihrer Einschätzung von einem „erheblichen Vertrauensbruch“ nach ihrer Einschätzung nicht die Rede sein kann. Persönlich könne sie vieles, was die Eltern vorbrachten, verstehen. Die Frage sei aber, ob dies eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt. Ihre Antwort: Nein, denn „pacta sunt servanda“ (auf Deutsch: Verträge sind einzuhalten).

Am Ende einigten sich beide Parteien auf den Kompromiss, man wollte das leidige Thema vom Tisch haben. Das letzte Wort hatten die Eltern: „Wir hoffen, dass die Schule wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt. Was damals passiert ist, war ihrer nicht würdig.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.