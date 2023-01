Tatort S-Bahnhof: Unbekannter schlägt 16-Jährigen mit stumpfem Gegenstand

Von: Carl-Christian Eick

Am S-Bahnhof in Icking sind in der Nacht auf Sonntag zwei Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann attackiert worden. Ein 16-Jähriger erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Hinterkopf. © Symbolfoto/Carsten Rehder

Zwei Jugendliche sind am Ickinger S-Bahnhof von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Kripo Weilheim sucht Zeugen der Tat.

Icking – Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Jugendlichen in Icking die Herausgabe von Wertsachen und Bargeld zu erpressen versucht. Einem 16-Jährigen schlug der Täter laut Polizei mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf. Die Kripo Weilheim bittet Zeugen des Überfalls, sich zu melden.

Tatort S-Bahnhof Icking: Unbekannter schlägt 16-Jährigen mit stumpfem Gegenstand

Der 16-Jährige und sein 17 Jahre alter Spezl waren am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr am S-Bahnhof in Icking aus einem Zug ausgestiegen. „Sie setzten sich auf eine Bank am Bahngleis“, berichtet Carolin Englert, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. Kurze Zeit später wurden die beiden Jugendlichen von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen „und nach diversen Gegenständen befragt“, so Englert. Unvermittelt „zog der Mann einen stumpfen Gegenstand und schlug damit dem 16-Jährigen auf den Hinterkopf“. Der 16-Jährige erlitt durch die Attacke eine Platzwunde. Der Mann forderte anschließend von seinen Opfern Wertsachen und Bargeld – den beiden Jugendlichen gelang allerdings die Flucht zu Fuß. Sie alarmierten via Handy die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife an der S-Bahn-Haltestelle fehlte von dem Täter jede Spur.

Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen

Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahmen die ersten Ermittlungen, die nun unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II an das für Raub- und Erpressungsdelikte zuständige Fachkommissariat bei der Kripo Weilheim übertragen wurden. Zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung des Täters sind die Ermittler der Kripo auf der Suche nach Augenzeugen des Vorfalls. Wer hat am Sonntag, 15. Januar, gegen 1.30 Uhr am S-Bahnhof in der Isartalgemeinde das Geschehen beobachtet beziehungsweise wem sind im besagten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen?

Opfer liefern Polizei eine Beschreibung des Tatverdächtigen

Der bis dato unbekannte Tatverdächtige konnte von den Jugendlichen wie folgt beschrieben werden: zirka 1,85 Meter groß, 18 bis 20 Jahre alt, asiatischer Typ, stämmige Statur, dunkelbraune, kurze, glatte Haare und dunkle Augen. Er war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem weißen Kapuzenpulli und einer dunkelfarbenen Hose.

Hinweise nehmen die Kripo Weilheim (Telefon 08 81/64 00) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cce)

