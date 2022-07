Kunst und Kultur: Theatersommer lockt wieder nach Irschenhausen

Von: Bettina Sewald

Die Gesellschaft unterm Apfelbaum lädt wieder zum Theatersommer ein. Mit dabei sind unter anderem Marie-Josefin Melchior und Johann Zeller mit „Klangzeit“. © Gesellschaft unterm Apfelbaum

Vom 28. Juli bis 7. August öffnet Barbara Reimold ihren Garten in Irschenhausen wieder für Kunst und Kultur. Sie hat ein verlockendes Programm zusammengestellt.

Irschenhausen – Veronika, der Lenz ist da? Ja, das auch! Und zwar im Hochsommer. So lautet nämlich der Titel des unterhaltsamen Schlagerprogramms der Künstlerinnen Bettina Ullrich und Claudia Hrbatsch. Es findet am Freitag, 29. Juli, im Rahmen der Veranstaltungsreihe der „Gesellschaft unterm Apfelbaum“ im Garten von Barbara Reimold an der Pfaffenleite 16 in Irschenhausen statt. Die wunderbaren Schlager der 1920er- und 1930er-Jahre lassen die viel besungene Liebe in all ihren Facetten aufleuchten. Nicht die einzige schwärmerische Frage des Abends wird sein: „Kann denn Liebe Sünde sein?“

Berührende Gedichte zum Auftakt

Den Auftakt zum Theatersommer 2022 macht jedoch das Trio Monika Drasch, Johannes Mayr und Alex Haas mit „Emerenz Meier – Daheim in Chicago“ am Donnerstag, 28. Juli. Das Trio erlaubt Einblicke in die Briefe der nach eigenen Angaben „radikal gesinnten“ Passauer Schriftstellerin, die 1928 in ihrer zweiten Heimat Chicago gestorben ist. Ihre Gedichte, die immer wieder berühren und aufhorchen lassen, werden in Worten, aber auch musikalisch eindrucksvoll behandelt.

Kreativ, innovativ und verspielt verspricht das Konzert der Big Band „Bluestrings“ zu werden. Nach dem gefeierten Auftritt im vergangenen Jahr präsentieren die jungen Streicher, die auch in Italien, Frankreich und Spanien erfolgreich sind, am Samstag, 30. Juli, ein völlig neues Programm. Die Leitung hat der Jazzgeiger Frank Wunderer.

„Herrlich währt am längsten“ am Sonntagabend

Der Sonntagvormittag, 31. Juli, ist dem Kinder-Theater vorbehalten. Da gastiert „Frau Rettich und die Flaschenpost“. Das Stück von und mit Bettina Ullrich erzählt von Bergfriede Rettich, die eine Flaschenpost gefunden hat und mit der die Kinder auf eine abenteuerliche Reise eingeladen werden.

„Herrlich währt am längsten“ versprechen Julia von Miller und Albrecht von Weech am Sonntagabend. Sie singen, tanzen und unterhalten seit einem Vierteljahrhundert zusammen beim Odeon-Tanzorchester. Das Publikum ist eingeladen, in eleganter Kleidung und mit exzellenter Laune an diesem festlichen, poetischen und lustigen Abend bis hoffentlich tief in eine bezaubernde Nacht teilzuhaben. Musikalisch begleitet wird das charmante Duo von Dieter Holesch am Piano.

Groovig, spritzig und frech präsentieren sich dann am Donnerstag, 4. August, die beiden Vollblutmusiker Marie-Josefin Melchior und Johann Zeller mit „KlangZeit“. Das Duo liefert „Weltmusikalische Frischluft“ mit einer erstaunlichen Bandbreite an konzertanter Weltmusik. So unterhält „KlangZeit“ unter anderem mit feurigen ungarischen Czardas, rassigem Tango und verträumten Valse- Musetten. Neben Eigenkompositionen werden Werke von Brahms bis Piazzolla zum Ohrenschmaus serviert.

„Cold as Ice“ heißt das Theaterstück, das am Freitag, 5. August, auf die Bühne kommt. Unter der Regie von Eilleen Schäfer spielen Alexandra Richter, Robin Kufner und Agathe Möller die rabenschwarze Komödie von Michele Lowe um drei Paare, die sich monatlich zum Essen verabreden. Wie nicht anders zu erwarten, zeigen sich bald Risse unter der harmonischen Fassade. Mit geschliffenen Dialogen setzt Michele Lowe die Abgründe dreier Vorstadtehen in Szene.

Heimspiel: Der Ickinger Josef Brustmann und seine Freunde gestalten einen Abend mit Crossover-Musik. © Gesellschaft unterm Apfelbaum

Den konzertanten Abschluss liefert beim Theater-Sommer 2022 Josef Brustmann mit „Brustmanns Lust“ am Samstag, 6. August. Gemeinsam mit Benni Schäfer, Luke Cyrus Goetze, Martin Regnat und Mathias Götz liefert der Ickinger einen Abend mit mitreißender Crossover-Musik, die buchstäblich aus heiterem Himmel kommt. Mit den Songs, die der Solokabarettist zusammengestellt und teils in Eigenregie komponiert hat, ging das perfekt zusammengestellte Ensemble erstmals 2019 im Münchner Lustspielhaus auf die Bühne. Musikalisch spannt sich ein weiter Bogen von der Ballade über Folk sowie Rock’n’Roll und Franz Schubert bis hin zur Trash-Polka. Ein sicher fulminantes Konzert unter dem Apfelbaum – quasi als Heimspiel in Nachbars Garten.

Der Abschluss-Sonntag, 7. August, bietet noch einmal großes Kinder-Theater mit „Glucks, die Drachenbezwingerin“. Das Clownstheater ist ein Mutmachstück für alle Kinder ab vier Jahren. Abends nimmt Ecco Meineke das Publikum mit auf eine kabarettistische Weltreise. Beim Road-Movie „Und wir kamen aus dem Wasser“ soll er im Auftrag einer Wassernixe „das (nicht genügend wertgeschätzte) Wasser retten“. Es treten unter anderem auf: Gletscherführer, Staudammplaner, Pipeline-Pimps, Fischer und Eisbären. Natürlich lässt es Meineke alias „Ecco Di-Lorenzo“ auch musikalisch krachen.

Info

Alle Abendveranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die zwei Kinder-Theater finden jeweils um 11 Uhr statt. Karten gibt es bei Feinkost Baumgartner in Icking sowie in der Buchhandlung Isartal in Ebenhausen. Weitere Infos und Reservierungen im Internet auf www.theatersommer-isartal.org oder telefonisch unter 0 81 78/47 83 (9 bis 11 Uhr und 17 bis 21 Uhr).

