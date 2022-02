Trio Karénine eröffnet die Konzertreihe „Meistersolisten im Isartal 2022“

Von: Volker Camehn

Starker Auftritt: Auf Einladung von Klangwelt Klassik spielte das Trio Karénine aus Frankreich mit Charlotte Juillard (Violine), Palmola Kouider (Klavier) und Louis Rodde (Violincello) zweimal im Rilke-Gymnasium. © Hermsdorf-Hiss

Schuberts Klaviertrio in B-Dur war das erste Stück der diesjährige Konzertreihe „Meistersolisten im Isartal“. Mit dem ersten Ton war klar, wohin die Reise geht.

Icking – Empörung auf der Empore: In einem Anflug von Aufgeregtheit geht es zum Saisonauftakt wohl auch darum – zumal als Dauergast der „Klangwelt Klassik“-Konzerte – liebgewonnene Platzansprüche gleich von Anbeginn zu verteidigen und Fakten zu schaffen, was unter anderem in dem unschlagbaren Argument mündet: „Ich bin immer Empore!“

Klassikmusik live: Viel besser als Spotify

Empore: Das ist im eher nüchternen Konzertsaal des Ickinger Rainer-Maria-Rilke- Gymnasiums jene zweistufige Erhöhung, die mit Parkett-Übersicht einen guten Blick auf Bühne plus Publikum gewährt, was an sich schon immer lohnt, weil es Unterhaltungswert hat. Das Auge hört halt mit, weshalb die Rezeption einer Live-Darbietung sich auch wesentlich vom wohnzimmerlichen Musikhören unterscheidet. Hingucken und hinhören, Musikern bei der Arbeit zuschauen – das ist auch oder gerade in Zeiten von Spotify und Weezer immer wieder etwas Besonderes.

Maßstäbe in Sachen kantiger Phrasierung

Besonders ist an diesem Samstag auch der Start der diesjährigen Reihe „Meistersolisten im Isartal“, wie immer veranstaltet vom hiesigen Verein Klangwelt Klassik. Alles andere wäre ja auch eine Überraschung. Das Trio Karénine aus Frankreich setzt an diesem Tag für den Rest des Jahres schon mal fulminant Maßstäbe in Sachen kantiger Phrasierung und ausgelassener Individualität. Im Grunde gleich zweimal: am Samstagnachmittag und -abend. Mit Franz Schuberts Klaviertrio in B-Dur (op 99 D898) und Antonín Dvoráks Klaviertrio in F-moll op 65 gelingt es Charlotte Juillard an der Violine, Palmola Kouider (Klavier) und Louis Rodde (Violincello) zudem noch mühelos eine Brücke zwischen zwei Epochen zu schlagen, auch wenn zum Schluss hin doch etwas viel gesäuselt wird.

Anmutig, aber niemals süßlich

Furios ist indes der Auftakt, mittendrin statt nur dabei. Bereits mit dem sprichwörtlich ersten (Schubert-)Ton lässt das Ensemble keine Zweifel daran, wo in den nächsten zwei Stunden über die weitesten Strecken der Konzert-Hammer hängt: ein kraftvolles Triolen-Thema aus Streicher-Unisono und treibenden Achteln an den Tasten, dann kurzer Rollentausch zwischen Streicher und Klavier. Die Musiker spielen vom Blatt, Noten als Kontrollpunkt. Klassik-Kaliber wie Schubert und Dvorák sind nicht dafür gemacht, dass man sie auswendig runterspielt. Bestechend: Der dynamische Einsatz erfolgt selbst in den ruhigen Momenten, weil eben auch in jeder Kraft eine Ruhe liegt, die erst jene messerscharfe Akzentuierung ermöglicht, welche das Anmutige nie süßlich klingen lässt.

Übermut und Spielwitz im werk-immanenten Takt- und Tonartenwechsel – das Trio Karénine setzt bei Franz Schuberts lyrischer Wucht einerseits auf unbedingte Werktreue, präsentiert sich in den vielen großen Momenten seines Auftritts aber selbst als genialischer Klangkörper mit ganz eigenem Sound. Den Spagat muss man erst mal hinbekommen.

Gleichwohl: Nach der aufwühlenden ersten Konzerthälfte kann das Trio mit Antonin Dvorák den Spannungsbogen nur streckenweise halten, vielleicht ist derlei auch etwas zu viel der Klangfülle. Kurz: Es ist bei dieser Darbietung der gefälligere Teil. Zumal das F-Moll-Opus nach der ausgesprochen starken, weil kontrastreichen ersten Runde mitunter wie Schubert-light wirkt – trotz starker Motive und Brahms-Einfluss, cis-Moll-Intermezzo und Streicher-Staccato.

Dvorák bleibt bei dieser Aufführung im Schubert-Schatten: Das kommt dann mitunter etwas sämig rüber, rettet sich aber dank anhaltender Motiv- und Ideenfülle meist in gediegener Großartigkeit. Klar, ist es ganz schön, wenn das Cello bisweilen vor sich hinschmachtet. Da weht’s einen schon mal wehmütig an, verhindert aber nicht, dass man in diesen Momenten nicht auch mal, ganz unsentimental, über das letzte Klassentreffen nachdenkt. Zum Beispiel. Der strahlende, weil kräftige Dur-Schluss (mit viel Wumms) holt den Hörer dann wieder zurück. Und auf der Empore ist es eh längst sehr still geworden.

