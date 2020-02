Überfall auf Avia-Tankstelle ist aufgeklärt

Am 2. August überfiel ein Unbekannter die Avia-Tankstelle an der Münchner Straße in Icking. Jetzt hat die Polizei den Täter überführt. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Icking –Die Polizei hat den Überfall auf die Ickinger Tankstelle, der sich am 2. August vergangen Jahres ereignet hat, aufgeklärt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilt, ist ein junger Mann (19) aus München als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Auch der Überfall auf eine Spielhalle in Ottobrunn am 31. Juli geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf sein Konto. Laut Pressesprecher Alexander Huber gestalteten sich die Nachforschungen der Ermittlungsgruppe „Avia“ langwierig und intensiv. Der Ermittlungsgruppe gehörten zeitweise bis zu elf Beamte an, 350 Fahrzeuge wurden untersucht. Nachdem sich die Hinweise verdichtet hatte, nahm die Polizei den jungen Mann am 5. Februar an seinem Arbeitsplatz fest. „Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Wohnung konnten diverse Beweismittel, darunter die bei der Tat verwendete Waffe, sichergestellt werden“, so Huber. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sprich: Der 19-Jährige ist auf freiem Fuß.

Wie berichtet, hatte ein maskierter und bewaffneter Mann am 2. August die Tankstelle überfallen und war mit dem Geld geflohen. Die Polizei veröffentlichte Fotos und Videos aus der Überwachungskamera. Noch in derselben Nacht wurde ein 35-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er hatte allerdings ein Alibi und musste wieder freigelassen werden.