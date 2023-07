Icking: Unabhängige Bürgerliste mit neuem Gemeinderat – Voit folgt auf Linsinger

Von: Dominik Stallein

Der Gemeinderat Dr. Georg Linsinger verlässt das Gremium Mitte des Monats. Johannes Voit wird den freien Posten für die UBI übernehmen. © Andreas Reiter Photography

Das Ickinger Gemeinderatsmitglied Dr. Georg Linsinger scheidet aus. Sein Nachfolger, Johannes Voit, steht schon bereit, den Posten zu übernehmen.

Icking – Seit 2014 sitzt Dr. Georg Linsinger im Gemeinderat. Lange wird er dem Gremium nicht mehr erhalten bleiben: Das Gründungsmitglied der Unabhängigen Bürgerliste Icking (UBI) verlässt den Gemeinderat aus beruflichen Gründen. Linsinger hat unter anderem vor zehn Jahren die Breitbandinitiative Icking ins Leben gerufen. Außerdem engagiert er sich bei der Energiegenossenschaft Icking-Isartal. Im vergangenen Jahr legte Linsinger auf eigenen Wunsch bereits sein Amt als UBI-Vorsitzender nieder.

Sieben Jahre lang führte er die Gruppierung an. Eigentlich wollte er schon vor den Kommunalwahlen im März 2020 den Vorsitz sowie den Platz im Gemeinderat frei machen, um eine Verjüngung des Gremiums zu ermöglichen. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied er sich aber anders, wie die UBI seinerzeit mitteilte. Der Mikrobiologe ist Mitbegründer der Wählervereinigung.

Seine Nachfolge im Gremium tritt Johannes Voit an, wie die UBI in einer Pressemeldung mitteilt. Der gebürtige Münchner lebt seit 2010 in der Isartalgemeinde. Seit dem Jahr 2022 ist Voit stellvertretender Vorsitzender der politischen Gruppierung. „Ich freue mich auf die Arbeit im Gemeinderat und darauf, aktiv die anstehenden Themen in unserer Gemeinde mitgestalten zu können“, wird Voit zitiert. Der Ickinger war einige Jahre Amtsleiter für Hoch- und Tiefbau in Berg. Seit 2018 betreibt er in Icking ein Ingenieurbüro und unterrichtet als Dozent an der Bayerischen Verwaltungsschule, wie auf der UBI-Internetseite zu lesen ist.

Dem scheidenden Gemeinderat Linsinger dankt der Vorstand der UBI „für langjährige Arbeit im Gemeinderat und insbesondere für die Gründung und sein herausragendes Engagement für die Breitbandinitiave“.

