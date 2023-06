Icking und die S7: Gemeinderat werden Ergebnisse des Runden Tisches präsentiert – „wirklich klasse“

Von: Andrea Kästle

Nahezu euphorisch spricht Philipp Geiger über den Runden Tisch zum Thema S7-Verspätungen. Erste Ergebnisse erwarten er und die Ickinger Bürgermeisterin Verena Reithmann schon Ende dieses Jahres. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Ickinger Gemeinderat Philipp Geiger berichtet dem Gremium von den Ergebnissen des S7-Gipfels. Er zeigt sich optimistisch, die Bahn verspricht Besserung.

Icking – Die S7 mit ihren ständigen Verspätungen ist ein Riesenärgernis für alle Anliegergemeinden. Vor Kurzem fand in Icking auf Initiative der örtlichen Grünen ein runder Tisch statt. An dem trafen sich Vertreter der Deutschen Bahn und die Bürgermeister so gut wie aller betroffenen Kommunen. Acht Rathauschefs waren in die Isartalgemeinde gekommen. Grünen-Gemeinderat Philipp Geiger berichtete seinen Ratskollegen in der jüngsten Sitzung des Gremiums nun von den Resultaten. „Es war wirklich klasse“, sagte er zunächst. Drei Stunden lang hätten die 23 Anwesenden diskutiert.

Ein Ergebnis: Die Bahn wird prüfen, ob sich der Ost- und Westast der störanfälligen Linie voneinander trennen lassen – ein Vorschlag, der in der Vergangenheit immer wieder gemacht worden war. Die S7 würde von den beiden Endbahnhöfen aus dann nur noch bis zur Donnersberger Brücke rollen und dann wieder umdrehen. Außerdem versprachen die Bahn-Vertreter, die Fahrgastinfo zu verbessern.

Mehr habe man von dem Runden Tisch nicht erwarten können, waren sich die Gemeinderäte einig. Es sei aber auch Verständnis für die Situation der Bahn spürbar gewesen, so Geiger weiter. Das S-Bahnnetz sei ursprünglich für 250 000 Fahrgäste am Tag konzipiert worden. Mittlerweile sind es 960 000 Passagiere. Und in sieben Jahren werden es, so die Schätzungen, 1,7 Millionen Menschen sein. Die Bahn saniere die Infrastruktur an verschiedenen Stellen, letztlich werde dafür so viel Geld ausgegeben, wie ein „kompletter S-Bahn-Neubau kosten würde“.

Nach Abschluss der Münchner Stammstrecke sollen Verbesserungen eintreten

Alle Beteiligten versprechen sich auch deutliche Verbesserungen von der neuen zweiten Stammstrecke, die halb München aktuell in eine Baustelle verwandelt. Geiger: „Das ist ein Riesen-Hebel.“ Die Fertigstellung wird allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen. Absehbar ist hingegen die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks Ost. Es werde laut Geiger das komplexeste Stellwerk Deutschlands sein – und „sicher Verbesserungen bringen“.

Manchmal trägt die Bahn allerdings keine Schuld an Verspätungen. Etwa, wenn sich Personen im Gleis befinden. In solchen Fällen wollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass schneller zum Fahrplan zurückgekehrt werden kann. Zudem möchte die Bahn „Flexfahren“ auf der Stammstrecke einführen. Das heißt: An der Donnersberger Brücke darf zuerst jener Zug weiterfahren, der als erster dort eingerollt ist. Bislang musste die S7 oft anderen Züge die Vorfahrt lassen. Unterm Strich, meinte Philipp Geiger, habe der runde Tisch damit bestmögliche Ergebnisse erzielt.

Claudia Roederstein (UBI), die einzige, die sich zu dem Thema in der Sitzung zu Wort meldete, regte an, immer wieder bei den Verantwortlichen nachzuhaken – damit es nicht nur bei Versprechen bleibt.

