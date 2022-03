Aus Sorge um die Lebensqualität: Ickinger sammelt Unterschriften gegen Mobilfunkmast

Von: Andrea Weber

Teilen

Treffen im Rathaus: Gerhard Haisch übergab die Liste mit 65 Unterschriften gegen den Masten an Bürgermeisterin Verena Reithmann. © weber

Mobilfunk ist in Icking ein Reizthema. Nun wurden Unterschriften gegen den geplanten Mobilfunkmasten auf dem Ickinger Sportgelände gesammelt und übergeben.

Icking – In der Demokratie haben die Menschen ein Mitspracherecht, dürfen streitbar sein und wollen mitgestalten. So sieht das der Ickinger Architekt Gerhard Haisch, der sich um „das Wohl seiner Mitbürger und Mitbürgerinnen“ sorgt, wie er sagt. Er hat 65 Unterschriften gegen den den umstrittenen Bau des 5G-Mobilfunkmasten von Vodafone auf dem Ickinger Sportgelände gesammelt – und die Liste jetzt Bürgermeisterin Verena Reithmann überreicht.

„Wir fordern Sie auf, zur Zulässigkeit der Errichtung eines Funkmasts auf dem Sportgelände an der Spatzenloher Straße, ein Bebauungsplan-Änderungsverfahren einzuleiten“, so Haisch. „Große Sorge“ bereite den Anwohnern vor allem „die Beeinträchtigung der positiven Lebensqualität bei einer 5G-Strahlung, die am Grenzwert der gesundheitlichen Gefährdung liegt, sowie das Entfernen des inzwischen seit 20 Jahren begrünten Lärmschutz-Walls.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Icking: Protest gegen geplanten Mobilfunkmasten

Empört hat Haisch die „lapidare“ Stellungnahme des Bayerischen Staatsministeriums auf sein Schreiben im Oktober 2021 zum Einwand gegen die geplante Errichtung eines 40 Meter hohen Funkmasts. Dort heißt es wörtlich: „Schlimmstenfalls wäre eine mit Bäumen oder Sträuchern zu bepflanzende Fläche, nicht aber die festgesetzte Art der baulichen Nutzung ,Sport‘, von der Errichtung des Mobilfunkmasts betroffen“.

Haisch findet „es verantwortungslos, wenn ein hoher Beamter, der keine Ahnung hat, nur von ein paar Sträuchern spricht, wenn es um Lärmschutz geht“. Damals habe man einen rechtmäßigen Bebauungsplan beschlossen, in dem vorgeschrieben wurde, dass keine anderweitigen Bebauungen erlaubt sind, außer für sportliche Zwecke.“ Dass man das nun unter den Tisch kehren will, findet der Ickinger Architekt „nicht in Ordnung“.

Rathaus rechnet mit Bauantrag für Funkmast

Rathauschefin Reithmann stellt klar: „Derzeit liegt uns keine Planung für einen Funkmast vor.“ Doch der Bauantrag werde kommen. Der Betreiber habe das Recht auf den Bau eines Masts. Entweder die Gemeinde verweist auf die ausgewiesene Konzentrationsfläche für Mobilfunk, zu der der Bereich der Sportanlage gehöre, oder der Betreiber baue woanders.

„Wir müssen uns grundsätzlich fragen: Wollen wir mitgestalten und uns einigen oder die Steuerung dem Betreiber überlassen, der dann den Standort frei auswählen kann.“ Sollte der Mast am Sportplatz gebaut werden, „gehe ich davon aus, dass um den Mastfuß wieder ein begrünter Lärmschutzwall errichtet werden kann.“ web

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Alle Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.