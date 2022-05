Valentin Reheis begleitet Charity-Projekt in Tansania

Von: Bettina Sewald

Valentin Reheis, umringt von tansanischen Kindern. Der Ickinger unterstützt eine Organisation, die Kindern den Zugang zum Sport ermöglicht. © Privat

Der Ickinger Student Valentin Reheis verbringt seine Semesterpause mit Kindern in Tansania. Er will ihnen den Zugang zum Sport ermöglichen.

Icking – Selbst ein Außenbandriss am Knöchel nebst angebrochenem Sprungbein und den dafür notwendigen Krücken konnten den Ickinger Valentin Reheis nicht davon abhalten, seine Semesterpause mit Kindern in Tansania zu verbringen. Über die Organisation „Sports Charity Mwanza“ reiste der 21-Jährige vor Ostern nach Mwanza an den Victoriasee. Hier unterstützte er die deutsch-tansanische Einrichtung, um den Kindern und Jugendlichen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Was er erlebt hat und was ihn motiviert, dieses Projekt auch weiterhin zu unterstützen, verrät er im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Bettina Sewald.

Herr Reheis, Sie studieren Sportwissenschaften an der Technischen Universität München und waren für gute drei Wochen in Tansania – auf Krücken. Wie war die Reise und was hat sie vor Ort am meisten beeindruckt?

Sport ist meiner Meinung nach der Schlüssel für eine zufriedene Gesellschaft

Reheis: Die Reise auf Krücken war sehr anstrengend. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Sport ist wirklich alles für die Kinder und Jugendlichen hier. Ein Thema, das alle verbindet. Geld und Herkunft spielen keine Rolle mehr. Dafür nimmt sich jeder gerne Zeit, auch wenn die Voraussetzungen mangels Infrastruktur und Ausstattung oft nicht einfach sind. Da viele Aktivitäten unserer Reise von der Charity organisiert wurden, konnten wir trotzdem viel erleben. Wir waren sehr nah an der Bevölkerung und haben die Einheimischen hautnah erleben dürfen.

Hat Sie auch etwas irritiert?

Reheis: Ja, das zweiseitige Schwert der Gesellschaft. Auf der einen Seite ist die Bevölkerung so weit hinterher, wenn es um eine „open minded society“ geht. Homosexualität ist verschmäht, Kinder werden teilweise sehr gewaltsam erzogen, und die Gleichberechtigung von Frauen findet nicht bis kaum statt. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben noch nie so warmherzige, freundliche und authentische Menschen kennenlernen dürfen. Und zwar ohne Ausnahmen. Die Hilfsbereitschaft für mich als – zumindest kurzfristig Eingeschränkten – war überwältigend.

Wie sind Sie auf die Organisation aufmerksam geworden?

Reheis: Über unsere Studienfachschaft, die die Organisation und die mögliche Reise promotet hat. Ich bin noch mit vielen Einheimischen und Funktionären der Charity in Kontakt. Ich versuche Freunde und Kollegen auf die Organisation, die ihre Wurzeln übrigens in Deutschland hat, und auf ihre tollen Projekte aufmerksam zu machen.

Was fehlt den Kindern und Jugendlichen in Tansania Ihrer Meinung nach am meisten?

Reheis: Den Kindern fehlt es sehr an Struktur – und es fehlt ein föderales System, das ein systematisches Bildungssystem für alle Kinder ermöglicht. Obwohl es noch ein sehr, sehr langer Weg ist, ist Tansania aber spürbar dabei, sich dahingehend zu entwickeln. Um das zu erreichen, braucht man eine zusammenstehende, zufriedene Gesellschaft. Sport ist dafür meiner Meinung nach der Schlüssel. Insbesondere Fußball verbindet alles und jeden. Egal ob Einheimische oder Nzungu. So heißen wir Weißen dort. Die Charity Organisation hat bereits eine Menge erreicht: Der Aufbau und Erhalt von Sport- und Vereinszentren, das Recyceln und Verteilen gebrauchter Sportartikel und die Qualitätssicherung der lokalen Sportangebote nehmen erheblichen Einfluss auf die Breite und Qualität des Sportalltags. Ohne Sport wären der Alltag, die körperliche Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden der Menschen dort nicht das, was es jetzt ist.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie doch noch einmal nach Tansania fliegen werden?

Reheis: Ob ich noch einmal nach Tansania zurückkehren werde, weiß ich nicht. Die einheimischen Freunde, die ich dort kennenlernen durfte, wären eine Rückreise wert. Auf der anderen Seite gibt es noch so viele Ecken dieser Welt, die ich noch nicht kennengelernt habe. Für meine Zukunft nehme ich aber definitiv die Herzlichkeit, das ständige Lachen und Tanzen sowie die Unbeschwertheit meiner Freunde in Tansania mit.

Infos im Internet: www.scmwanza.org

