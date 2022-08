Genehmigung für Bauwagen abgelehnt: Muss Waldkindergarten aufgeben ?

Von: Andrea Kästle

Teilen

Die Hütte des Waldkindergartens soll stehen bleiben. Einen entsprechenden Bauantrag hat das Landratsamt in Bad Tölz jedoch abgelehnt. © Waldkindergarten

Behördliche Auflagen gefährden den Betrieb des Waldkindergartens. Bei den Betreibern herrscht seit zwei Jahren Alarmstimmung. Jetzt soll die Gemeinde helfen.

Icking – Ganz egal, ob in Städten oder auf dem Land: Waldkindergärten haben sich längst etabliert und sind eine sehr beliebte Alternative zu herkömmlichen Betreuungseinrichtungen. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben allerdings die Kindergärten, in denen Buben und Mädchen das ganze Jahr im Freien verbringen, in jüngster Zeit einige Auflagen bekommen vom Landratsamt. Die einen mussten ihre Begrüßungstafel abbauen, die anderen auf ihr selbst gebautes Insektenhotel verzichten. Auch im Waldkindergarten Irschenhausen herrscht „seit knapp zwei Jahren Alarmstimmung“, berichtet Anette Hemme, die die Einrichtung vor 22 Jahren gegründet hat.

Hemme nutzte deshalb die Fragestunde vor der jüngsten Gemeinderatssitzung, um gemeinsam mit einer Mutter aus dem Elternbeirat, Elisabeth von Braunschweig, auf die Situation des Waldkindergartens aufmerksam zu machen. Mit den beiden waren einige Eltern, Großeltern und auch ein Kind gekommen. Sie saßen im Zuhörerbereich. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, betonte von Braunschweig. Man komme in der Kommunikation mit der Behörde einfach nicht weiter. „Wir würden gern hierbleiben.“

Icking: Waldkindergarten kämpft mit hohen behördlichen Auflagen

Hoffen auf die Unterstützung durch die Gemeinde: Anette Hemme (vorne, li.), Elisabeth von Braunschweig (li., 3. von unten) und einige der Eltern und Großeltern, deren Kinder im Waldkindergarten sind, nach der Fragestunde in Ickinger Rathaus. © Andrea Kästle

Wie Anette Hemme nach der Sitzung erklärte, hatte die Bauaufsicht im Landratsamt offenbar schon im Winter 2020 das Areal inspiziert, auf dem sie und ihr dreiköpfiges Team montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr mit den Kindern zusammenkommen. Daraufhin wurde beanstandet, dass der Kindergarten zu viele Bauten nutze. Zwei kleine Neben-Bauwagen, in denen Werkzeug, Kleidung, Leiterwagen, Gartensachen untergebracht waren, und eine überdachte Garderobe seien abzubauen. Für den großen Bauwagen, in den sich die Kinder zurückziehen, wenn das Wetter zu unwirtlich ist, sei eine Baugenehmigung zu beantragen.

„Wir haben uns“, so Hemme, „dann genau daran gehalten“ – und beseitigt, was zu beseitigen war. Gleichzeitig stellten die Beteiligten auch den geforderten Bauantrag. Doch der wurde zur allgemeinen Überraschung dann doch nicht genehmigt. Stattdessen flatterte dem Waldkindergarten Ende April eine „Anhörung zur Ablehnung“ ins Haus.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Waldkindergarten-Betreiber hoffen auf Unterstützung von Gemeinde Icking

Von Braunschweig bat nun in der Sitzung die versammelten Gemeinderäte um Unterstützung. Der Kindergarten sei jetzt wichtiger denn je. In Pandemiezeiten waren die Einrichtungen, die vor allem im Freien Programm machen, die ersten, die wieder aufsperren durften nach den Lockdowns. „Und in Schäftlarn muss gerade eine Kindergartengruppe schließen wegen Personalmangels.“ Es hätten schon Eltern aus der Nachbargemeinde nach einem freien Platz gefragt.

Elisabeth von Braunschweig und Anette Hemme haben sich schon Gedanken gemacht, wie eine mögliche Lösung aussehen könnte – nämlich, indem die Gemeinde für einen Teil des gemeindeeigenen Grundstücks am Schäftlarner Weg einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellt. „Den kann man jederzeit auch wieder aufheben.“

Diskutiert wurde über das Ganze im Gremium dann nicht. Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) versicherte den Anwesenden jedoch: „Wir lassen den Waldkindergarten nicht im Stich.“ Laura von Beckerath-Weismüller von den Grünen bekräftigte, dass man in der Angelegenheit keinesfalls irgendwelche Fristen versäumen dürfe. Lieblingslösung des Gremiums, auch das war herauszuhören, wäre, wenn der Bauantrag doch noch eine Genehmigung bekäme.

Andrea Kästle

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)