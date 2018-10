Warum Elternbeirätin Susanne Arndt für die Schule so wichtig war

Mit allen Ehren ist vor wenigen Tagen die langjährige Elternbeirätin des Rilke-Gymnasiums, Susanne Arndt, verabschiedet worden. Man war des Lobes voll über ihre Verdienste.

Icking - Mit Susanne Arndt wurde jetzt eine ganz besondere Elternbeirats-Vorsitzende am Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking verabschiedet. Während ihrer 14-jährigen Tätigkeit im Elterngremium habe Susanne Arndt „die Weiterentwicklung des Gymnasiums intensiv begleitet und gefördert“, sagte Direktorin Astrid Barbeau. Besonders stolz ist man an der Schule auf Arndts landesweites Engagement als Vorsitzende der Landeselternvereinigung für die Gymnasien in Bayern. Barbeau: „Schließlich ist das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium vor fast 100 Jahren aus einer Elterninitiative am Ort entstanden.“ Es sei ein Idealfall für eine Schule, mit einer Elternbeirats-Vorsitzenden arbeiten zu können, die das Gymnasium nicht nur wie ihre Westentasche kenne, sondern auch am Schnitt der Weste mitarbeite, so die Schulleiterin. In ihrer Ansprache während der Verabschiedung hob Barbeau das Engagement von Susanne Arndt für die Erweiterungsbauten hervor und dankte ihr für ihre vermittelnde Rolle während der Belegung der Turnhalle durch Flüchtlinge. Landrat Josef Niedermaier bedankte sich bei Susanne Arndt für die hervorragende Elternarbeit, die seit vielen Jahren zur konstruktiven Atmosphäre an der Schule beigetragen habe.

