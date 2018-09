Warum wir uns im Wald so wohlfühlen

Die aus Icking stammende Künstlerin Brigitte Seidel malt seit zwei Jahren – vor allem in Grüntönen. Nun bittet sie zu einem Workshop mit dem Titel „Waldbaden“.

Icking – Beim Vorort-Termin im Irschenhauser Forst erklärt die Künstlerin, Kunsthistorikerin und Kunsterzieherin Brigitte Seidel: „Waldbaden kommt aus Japan, heißt dort „Shinrin Yoku“, das bedeutet „Baden in der Atmosphäre des Waldes“. Den Begriff habe 1982 der Leiter der japanischen Forstverwaltung für eine Wald-Kampagne geprägt. Seitdem sei die Zahl der Hochschulen rund um den Globus, die sich wissenschaftlich mit der positiven Wirkung des Waldes auf die Gesundheit beschäftigen kontinuierlich gestiegen.

Seidel: „Das wird längst nicht mehr als Spinnerei abgetan und auch an der LMU München unter dem Begriff „Wald-Therapie“ erforscht.“ Waldbaden kann sich positiv auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems auswirken, das Immunsystem stärken und sogar den Blutzuckerspiegel senken. Bei Studien mit Testgruppen haben Wissenschaftler die Stressreduktion des Waldbadens gegenüber einer dreistündigen Shoppingtour anhand des Kortisol-Spiegels untersucht. Demnach ist das Waldbaden nicht nur gesünder, es schont auch den Geldbeutel.

Der Wald hat gesundheitsfördernde Wirkung

Die 53-Jährige fand den Zugang zum Waldbaden über ihre Kunst. „Dieses bewusste Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes ist für den Körper und für die Seele von tief greifender Bedeutung. Es tut nicht nur oberflächlich gut, sondern hat – je nachdem wie intensiv man sich im Wald aufhält – eine gesundheitsfördernde Wirkung.“ Für Seidel ist Grün „eine schwierige Farbe, an die ich mich bis dahin nicht rangetraut habe“. Durch die Krankheit ihrer Mutter spürte sie bewusst ihre eigene Endlichkeit: Da wusste sie: „Ich muss etwas verändern, wieder malen und mich ganz bewusst mehr um mich kümmern, etwas Neues ausprobieren.“ Eine Veröffentlichung zum Thema Waldbaden sprach die Künstlerin an. Und je mehr sie sich damit beschäftigte, um so mehr wuchs der Wunsch, ihr Wissen an andere weiterzugeben: „Fürs Waldbaden gibt es viele Ansätze. Manche verbinden es mit Yoga oder Qi Gong. Mein Ansatz ist der künstlerische. Mir geht es darum, die Sinne zu öffnen.“

Das bezieht sich sowohl auf ihre Bilder als auch auf ihre Workshops. „In der Kunst geht es mir um eine Tiefe, einen nicht starr konstruierten Farbraum, in den man eintauchen kann“, erklärt sie bei einem Ausflug in den Irschenhausener Forst. Beim Waldbaden sei das ähnlich. „Auch hier soll man eintauchen in die Atmosphäre des Waldes.“ Sie hat mit Kursteilnehmern auf der Lichtung im Wald gezeichnet und Bewusstseins-Übungen gemacht. „Es gibt aber kein Programm, das abgearbeitet werden muss.“

Es geht darum, die Augen zu öffnen

Für die Wahl-Schwabingerin, die 1985 in Icking ihr Abitur machte, ist das Waldbaden auch eine Rückbesinnung auf ihre Kindheit: „Für mich prägend war meine Oma, die mit meinen Brüdern und mir oft in den Wald gegangen ist. Einfach nur, um dort zu sein.“ Und deshalb fange ihr Waldbaden genau so an: „Wir müssen nichts. Keine Strecke zurücklegen, keinen Sport machen, nichts.“ Was ist dann der Unterschied zu einem normalen Spaziergang? „Zum einen ist es deshalb anders, weil wir als Gruppe unterwegs sind“, sagt die 53-jährige. Zum anderen erzählt sie von den positiven Aspekten des Waldes, den wissenschaftlichen Ergebnissen. Überdies macht sie Übungen, um die Sinne zu schärfen: „In meinem persönlichen Waldbaden-Buch habe ich eine kleine grüne Karte, auf die ich zwei Nadelbäume gezeichnet habe.“ Diese Karte entspricht exakt dem Format eines Smartphone-Displays. Sie hält demonstrativ das Bildchen hoch und stellt fest: „Das ist oft die Blickgröße, mit der wir die Welt wahrnehmen.“ Seidels Anliegen ist es, den Blick für die Natur zu öffnen. Oder auch das Ohr: „Der Wald ist zwar ruhig – aber alles andere als leise, wenn man mit geschlossenen Augen hinhört.“ Es knackt, raschelt, der Wind pfeift und die Vögel singen. Bettina Sewald