Was am Ulrichsberg alles kreucht und fleucht

Selten wurde so intensiv über Artenvielfalt gesprochen wie derzeit. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wald. Heute stellen wir den Isartalverein und sein Engagement vor.

Icking – Dass sich der Isartalverein für Artenvielfalt einsetzt, wurde ihm erst kürzlich aus berufenem Mund bestätigt. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber lobte anlässlich der Verleihung des Staatspreises für vorbildliche Waldbewirtschaftung: „Bayerns naturnah bewirtschaftete Wälder sind Lebensgrundlage für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze.“ Der Isartalverein als einer der 14 Preisträger gehe mit gutem Beispiel voran.

Wir wollen es genau wissen und besuchen mit Erich Rühmer, Chef des Isartalvereins, und Robert Nörr, dem für Icking zuständigen Förster, den Ulrichsberg in Icking. Wobei Berg eigentlich der falsche Begriff ist. Eher handelt es sich um einen kleinen, mit Bäumen bewachsenen Hügel. Der Ulrichsberg umfasst 1,3 der insgesamt 80 Hektar Wald rechts und links der Isar, die dem Verein gehören. Dazu zählt auch ein Areal in der Ascholdinger Au sowie der Riemerschmidpark in Icking. Meist handelt es sich um Erbschaften.

Tatsächlich, am Ulrichsberg, zwischen Icking und Irschenhausen gelegen, kreucht und fleucht es beträchtlich. Auch die Gattung Mensch tummelt sich hier mit Vorliebe. „Es ist immer was los“, sagt Rühmer. Der Ulrichsberg liegt zwischen dem staatlichen Rilke- und dem privaten Stöhr-Gymnasium. Auch viele Ickinger suchen auf der 701 Meter hohen Erhebung Naherholung – und einen schönen Blick in die Berge.

Was gleich ins Auge fällt, ist eine Buche, die aus Sicherheitsgründen gefällt werden musste. So schade es um den Baum auch ist: Das Totholz bietet einen idealen Lebensraum für Pilze, Schnecken und andere Lebewesen. „Es ist ein Fünf-Sterne-Insektenhotel“, sagt Nörr. Wer oder was sich hier alles einnistet, lässt sich gar nicht bis ins Detail klären. „Schwer zu sagen. Es gibt viele Arten, die wir gar nicht kennen.“

Auch Eichen haben sich hier im Laufe der vergangenen 100 Jahre – Heinrich von Bayern schenkte dem Isartalverein 1915 den Ulrichsberg – angesiedelt. Und eben diese Eichen sind, was Artenvielfalt angeht, besonders attraktiv. „Sie bieten Raum für 570 Schmetterlingsarten und für hunderte Arten von Käfern“, erzählt Nörr. Und wenn, wie am Ulrichsberg, auch noch der Blitz in eine Eiche fährt, kann es sein, dass sich dort sogar Fledermäuse ansiedeln.

Am wichtigsten ist wohl die ganz nah an der Kuppe durch den Isartalverein gepflanzte Elsbeere. Der Name trügt: Es handelt sich nicht um einen Strauch wie Himbeere oder Brombeere, sondern um einen richtigen Baum, der 25 Meter hoch wird. Die etwa 600 Exemplare im Fünfseenland bilden das bedeutendste Vorkommen südlich der Donau. Weil der Baum die Sonne liebt und trockenes Klima gut verträgt, ist er wie gemacht, um dem Klimawandel zu trotzen.

Der Baum ist in vieler Hinsicht bemerkenswert. Sein Holz ist teuer und wird für den Instrumentenbau verwendet. Der Schnaps, der aus seiner Frucht gewonnen wird, ist köstlich. Und: Der Baum bietet wieder ganz anderen Insekten Lebensraum, oder, um es mit den Worten von Robert Nörr zu sagen: „Er hat ganz andere Habitat-Traditionen.“ Der Isartalverein pflanzt überhaupt sehr viele seltene Baumarten, neben Elsbeeren auch Eiben, Speierlinge, Walnussbäume und Weißtannen.

Weil dem Isartalverein daran gelegen ist, dieses Wissen auch unter die Menschen zu bringen, hat er eine Tafel aufgestellt, die den Elsbeerbaum vorstellt. „Es ist auch wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen“, findet Rühmer. Wäre doch schön, wenn es jeder die Leistung des Isartalvereins so zu schätzen wüsste wie die Ministerin.

