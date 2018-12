Was an die Stelle der abgebrannten Reithalle kommen soll

Ein Großbrand zerstörte im Juli dieses Jahres die ehemalige Reitschule in Icking, zwei Menschen starben. Jetzt liegt für das Areal ein Nutzungskonzept vor. Der Gemeinderat lehnte es in Bausch und Bogen ab.

Pläne von Eigentümer Johann Abfalter

Ein Inferno mit zwei Toten war der Brand am Ickinger Isarweg im Juli. Jetzt ist klar, was Eigentümer Johann Abfalter an die Stelle der Ruine setzen will: eine dreigeschossige Wohnanlage.