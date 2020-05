Was das Ende des Zweiten Weltkriegs mit uns zu tun hat

Derzeit gedenkt Deutschland des Ende des Zweiten Weltkriegs. In ihrem Beitrag zu unserer Rubrik „Gott und die Welt“ schägt Sabine Sommer einen Bogen zur Corona-Krise.

+ Sabine Sommer, evangelische Pfarrerin in Icking. © Foto: Lippert / Archiv Vergangenheit und Zukunft hängen eng miteinander zusammen. Das wird in unserem Land immer dann deutlich, wenn wir am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges denken. Für uns in Deutschland wird dieser Tag immer mit zwiespältigen Gefühlen verbunden sein. Ein Tag der Befreiung, über den wir uns freuen dürfen, aber gleichzeitig ein Tag, der uns erinnert an all das, was vorher in Deutschland passiert ist und an das, was anderen Menschen durch die Deutschen angetan wurde.

Das Kriegsende ist nun 75 Jahre her. Die Zeitzeugen sterben langsam aus. Wer heute noch vom Kriegsende berichten kann, hat es als Kind erlebt. Als Nachgeborene tun wir uns leicht, zu verurteilen, was geschehen ist. Aber gerade deshalb bleibt der 8. Mai ein wichtiger Tag für uns. Er stellt jeden von uns vor die Frage: Wäre ich fähig gewesen, kritisch und genau hinzuschauen? Oder hätte ich mich von der allgemeinen Begeisterung mitreißen lassen? Wenn ich kritisch hingesehen hätte, hätte ich dann auch den Mut gehabt, mich zu widersetzen? Oder hätte ich aus Angst um mein eigenes Leben lieber geschwiegen?

Lesen Sie auch: Die Erfahrungen eines Pfarrers mit der Telefonseelsorge

Wenn wir uns der Vergangenheit kritisch stellen, dann können wir auch unser Handeln in der Gegenwart kritisch bedenken und unsere Zukunft gestalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat diese Aufgabe in seiner Rede am 8. Mai 2020 so formuliert: „Befragen Sie – ganz gleich, wo ihre Wurzeln liegen mögen – Ihre Erinnerungen, die Erinnerungen Ihrer Familien, die Geschichte unseres gemeinsamen Landes! Bedenken Sie, was die Befreiung, was der 8. Mai für Ihr Leben und Ihr Handeln bedeutet!“

Ich möchte gerne so leben, dass durch mein Handeln andere Menschen nicht in ihrer Lebensgrundlage bedroht werden. Das hat viele Aspekte. In der momentanen Krise bedeutet das für mich vor allem, solidarisch zu leben. Muss ich wirklich alle Freiheiten ausleben? Oder lebe ich dann auf Kosten anderer? Was ist mit den vielen jüngeren Menschen, die zur Risikogruppe zählen und mitten unter uns leben? Dem krebskranken Vater eines Klassenkameraden meiner Tochter? Der jungen Frau aus der Nachbarschaft mit Mukoviszidose, Mutter eines kleinen Sohnes? All denen, bei denen die Krankheit einen unerwartet schweren Verlauf nimmt?

Ja, auch ich sehne mich nach einer Normalisierung meines Lebens. Trotzdem werde ich weiterhin freiwillig auf manches verzichten. Urlaub daheim machen, Freunde weiterhin virtuell treffen, viel Fahrrad fahren. Vielleicht kann ich so dazu beitragen, dass andere Menschen gut durch die Krise kommen. Denn gerade in der aktuellen Krise finde ich es wichtig, dass wir die Folgen unseres Handelns für andere Menschen immer kritisch bedenken.