Icking: Wasserpreis lässt alle schlucken - Sondersitzung am Montag

Von: Andrea Kästle

Die Gemeinde Icking hat den Wasserpreis massiv erhöht. © Lukas Schulze

Die Gemeinde Icking hat den Wasserpreis massiv erhöht – zum Leidwesen aller Verbraucher. Am Montag gibt es eine Sondersitzung.

Icking – Wenn es um das Thema Trinkwasser geht beziehungsweise die Erhöhung des Wasserpreises in der Gemeinde Icking, werden als Hauptbetroffene immer die Landwirte im Ort angeführt. Aber auch für Gastwirte, Privathaushalte und nicht zuletzt die Gemeinde selbst ist die Preissteigerung eine Riesenbelastung.

Alexander Linde, Wirt des Gasthofs Rittergütl in Irschenhausen, war deshalb auch schon bei Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) im Rathaus. „Ich habe ja Verständnis dafür, dass die Leitungen gerichtet werden“, sagt er. „Aber wenn ich in meiner Gaststätte die Preise um 170 Prozent erhöhen würde, so wie das die Gemeinde jetzt getan hat, dann hätte Icking eine Wirtschaft weniger. Einfach, weil niemand mehr kommen würde.“

Gasthof Rittergütl muss 300 Euro mehr im Monat fürs Wasser zahlen

300 Euro mehr im Monat muss Linde jetzt fürs Wasser zahlen, 1000 Kubikmeter braucht er im Jahr. Und das in einer Zeit, in der ohnehin alles teurer geworden ist. Allein fürs Rindfleisch zahle er 50 Prozent mehr. Molkereiprodukte hätten sich im Preis sogar verdreifacht, dazu kommen extrem hohe Energiekosten. „Die ganzen Mehrkosten kann ich nicht einfach an meine Gäste weitergeben“, sagt Linde. Aber natürlich hat auch er – wie es die meisten Wirte jetzt tun müssen – seine Speisekarte zum Teil neu geschrieben. Der Schweinsbraten kommt in der Traditionsgaststätte mit der Terrasse, von der aus man weit ins Isartal blickt, nun für 13,50 Euro auf den Tisch – statt für 11,80 Euro wie bisher.

Alexander Linde ist Wirt des Rittergütls. © Andrea Kästle

Wo man sich auch umhört, die erhöhten Gebühren sind für alle eine Belastung, die manche leichter, manche weniger leicht wegstecken. 3,88 Euro kostet jetzt der Kubikmeter Wasser in der Gemeinde – in Dorfen wie in Icking. Vorher hatte der Wasserpreis 1,89 (Dorfen) beziehungsweise 1,43 Euro betragen. Am meisten wirken sich die Preisanpassungen natürlich bei den Bauern aus, die noch Milchvieh im Stall haben und die neuerdings 7000 Euro im Jahr zusätzlich fürs Wasser zurücklegen müssen. Aber auch ein Privathaushalt hat unter Umständen Probleme, die Erhöhung zu stemmen.

Es ist ein schwieriges Thema, die perfekte Lösung wird es nicht geben.

Julian Chucholowski etwa braucht mit seiner Familie, er hat vier Kinder, 185 Kubikmeter Wasser im Jahr. Er rechnet mit knapp 500 Euro Mehrkosten alle zwölf Monate. Die Nachforderung für die zweite Hälfte 2021 und die angepasste Vorauszahlung hat er schon beglichen. Der SPD-Gemeinderat sagt, er verstehe ja, dass die Gemeinde sich um ihre Wasserleitungen kümmern muss. Jedoch: „Es ist ein schwieriges Thema, die perfekte Lösung wird es nicht geben. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, wenigstens die Bauern quer zu finanzieren“.

Das Problem dabei ist, dass die Kommunen angewiesen sind, die Wasserkosten komplett auf die Verbraucher umzulegen. „Trotzdem stellt sich für mich die Frage“, so Chucholowski, „ob man in dem Fall nicht doch einen Teil aus dem Vermögenshaushalt decken könnte.“ Am nächsten Montag hat die Gemeinde eine Sondersitzung zum Thema anberaumt. Zwei Fachleute, mit denen das Rathaus schon länger zusammenarbeitet, werden anwesend sein.

Auch Gemeinde bekommt Preissteigerung zu spüren

Auch bei der Kommune selbst macht sich die Anhebung der Gebühren bemerkbar. Dafür, dass in Schule und Kita, auf dem Sportplatz, bei der Feuerwehr, im Bauhof und im Rathaus Wasser aus den Hähnen fließt, wenn man sie aufdreht, müssen künftig pro Jahr etwa 6000 Euro aufgewendet werden statt der bisher üblichen 2300 Euro, teilt Reithmann mit.

Friseursalon-Inhaberin treffen die Mehrkosten hart

Claudia Drexl-Weile, Inhaberin des Friseursalons „Alpenföhn und Isarwelle“, muss ebenfalls schlucken, wenn sie neuerdings die Abrechnungen fürs Wasser durchgeht. 30 bis 40 Kunden lassen sich bei ihr am Tag die Haare waschen. Sie hat sich ausgerechnet, dass sie für Wasser und Abwasser künftig 1800 Euro zahlen muss, bislang waren es 755 Euro im Jahr. „Auch uns betrifft die Erhöhung sehr“, meint sie, umso mehr, da sie in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona den Laden mehrere Monate hatte zusperren müssen. Um überhaupt über die Runden zu kommen, nahm Drexl-Weile einen Kredit auf. Sie sagt: „Da ist kein Spielraum mehr.“ Auch sie habe nun einen Teil der Mehrkosten auf die Kunden umgelegt. „Es geht gar nicht anders“.

Claudia Drexl-Weile, Inhaberin des Friseursalons, „Alpenföhn und Isarwelle“. © Andrea Kästle

Mit den neuen Gebühren kämpft man auch im Landhotel Klostermaier schräg gegenüber. Chefin Karin Schmid sagt, sie fände es generell schwierig, Gebührenerhöhungen rückwirkend geltend zu machen. Sie habe gerade erst ihre Speisekarten neu drucken lassen. „Wir werden die Preise erst mal nicht anheben.“

Wasserpreis Thema im Gemeinderat

Der Ickinger Gemeinderat tagt am kommenden Montag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr im Rathaus. Hauptthema sind die Trinkwasserversorgung und die Erhöhung des Wasserpreises. Bei der Abwasserentsorgung geht es um die Vergabe der Bauleistung für den Schiebereinbau der Hauptpumpstation.

