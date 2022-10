Für Jäger und Sammler: Wertstoffbörse dient nicht nur der Nachhaltigkeit

Von: Andrea Kästle

Halten am Bauwagen die Stellung: (v. li.) Caroline Pesarese, Dr. Beatrice Wagner und Thomas Martin mit dem Kuchen in Form eines VW Käfer, den die Helfer bekommen haben. © Andrea Kästle

Die Ickinger nehmen ihre Wertstoffbörse am Wertstoffhof gut an. Sie hat sich zum Umschlagplatz für Dinge und Geschichten entwickelt.

Icking – Der Wertstoffhof in Icking war bislang nicht der Platz in der kleinen Gemeinde, an dem man sich gern niedergelassen hat. Um sich etwa mit jemandem zu unterhalten, den man dort trifft. Jeder hat nur sein Altpapier, sein Altglas abgegeben – und dann geschaut, dass er weiterkommt. Seit hier der Bund Naturschutz (BN) seine Wertstoffbörse an der B 11 etabliert hat (siehe auch Kasten unten), hat sich das geändert: Der Wertstoffhof ist zu einem Ort geworden, an dem nicht nur Dinge den Besitzer wechseln, sondern auch die Geschichten dieser Dinge.

Icking: Wertstoffbörse für Dinge und Geschichten

Immer wieder, erzählt BN-Ortsvorsitzende Dr. Beatrice Wagner und strahlt, würden sich sehr nette Begegnungen ergeben. So hat eine Frau, die im Bauwagen eine Kuchenform in Form eines VW Käfers entdeckt und mitgenommen hat, den Beteiligten, die ja immer Aufsicht führen am Bauwagen, in dieser Form einen Kuchen gebacken und vorbeigebracht. Sie habe sich deshalb so gefreut über den Fund, den sie gemacht hat, weil sie bei ihrer Hochzeit zur Kirche mit ihrem Mann eben genau mit einem Käfer vorgefahren ist. Auch ihrem Mann hatte sie natürlich gleich einen Kuchen gemacht.

Was sonst so neue Besitzer gefunden hat, oder noch auf neue Besitzer wartet? Wir haben uns bei Besuchern am Wertstoffhof umgehört.

Happy mit der Matschhose: Antonia Gerber. © Andrea Kästle

Antonia Gerber: „Ich bin hier wirklich im Glück. Ich habe schon einiges abgegeben, und auch schon manches mitgenommen. Wir haben hier viele Kinderbücher und Spiele hergebracht, einiges davon ist auch schon wieder weg. Und heute habe ich eine Matschhose gefunden, genau einen Tag, nachdem meine Tochter ihre verloren hat. Ist das nicht toll? Ich versuche generell, für die Kinder nichts Neues mehr zu kaufen und finde es eigentlich erstaunlich, wie gut das geht. Manchmal treffen wir Eltern uns zu Kleidertausch-Partys, das ist eh nett. Ich weiß von Bekannten, die haben hier schon magnetische Wimpern entdeckt.“

Sammler findet Bierkrug in der Wertstoffbörse

Sammelt Bierkrüge: Eike Steinmetz. © Andrea Kästle

Eike Steinmetz: „Ich liebäugle mit diesem kleinen Steinkrug hier. Der ist wirklich besonders. Dazu muss man wissen, dass ich Bierkrüge sammle, das mache ich seit 40 Jahren ungefähr. Da kommt schon manches zusammen, vielleicht stehen bei uns zu Hause inzwischen 40 Krüge herum. Na ja, und so einen Kleinen, in den grade mal ein Quartel reingeht, hab’ ich natürlich noch nicht. Die sind selten. Was auch noch schön ist, ist, dass der Krug aus dem Hofbräuhaus Berchtesgaden stammt. Und zum Hofbräuhaus Traunstein, wohin es ja von Berchtesgaden nicht allzu weit ist, habe ich eine Verbindung: Dort habe ich als Schüler mal gearbeitet.“

Pumps zu vergeben: Ina Bergner. © Andrea Kästle

Ina Bergner: „Diese schönen Pumps mit Blockabsatz hat meine Tochter letztes Jahr in einem Thrift Store in Dallas erstanden. Ein Thrift Store ist ein Trödelladen. Ich finde die Schuhe sehr besonders, nur leider: Mir passen sie nicht. Das ist Größe 41! Und meiner Tochter gefallen sie nicht mehr. Also überlassen wir sie jetzt der Wertstoffbörse. Zusammen mit einem silber-roten Armband. Wir haben hier auch schon einiges eingestellt, ein Kassettenregal, eine Keramikschale, und natürlich muss ich mich, wenn ich schon hier bin, auch noch kurz umsehen. Oh! Da sind ja zwei Weckgläser – die nehme ich auf jeden Fall mit.“

Non-stop-Aufsicht nicht mehr nötig Seit Juni haben die Ickinger die Möglichkeit, am Wertstoffhof Dinge loszuwerden, die sie selbst nicht mehr brauchen, für die andere aber vielleicht noch Verwendung finden. Gleichzeitig kann dort, wer will, in den abgegebenen Sachen herumstöbern – und zum Nulltarif mitnehmen, was ihm gefällt. Diese Börse mit Dingen, für die es keine Container gibt, hat der Bund Naturschutz ins Leben gerufen, in einem eigens dafür beschafften Bauwagen.

Der Gemeinderat hat gegen die Stimmen der Bürgermeister-Fraktion UBI beschlossen, dass die Initiatoren nicht mehr nonstop Aufsicht führen müssen im Bauwagen während der Öffnungszeiten. Was ursprünglich die Auflage dafür gewesen war, dass sie ihr Projekt überhaupt starten konnten. In der Diskussion wurde deutlich, dass das Ganze auf viel Sympathie auch im Gremium stößt. Ursula Loth (PWG) meinte, sie habe schon selbst die Börse besucht: „Das ist eine bärige Sache“, die man unterstützen solle. Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne) sagte, sie habe im Gästebuch, das im Bauwagen ausliegt, geblättert: „Die Initiative kommt sehr gut an, die Einrichtung ist ein echter Mehrwert für Icking.“ Claudia Roederstein (UBI) fand zwar, der Bauwagen mit seinem bunten Innenleben sei eine „charmante Einrichtung“, sie gehörte aber zu denen, die darauf pochten, dass von den Verantwortlichen während der Öffnungszeiten immer jemand anwesend sein müsse. Sie setzte sich damit nicht durch. Einstimmig beschloss der Rat hingegen, für die Kosten aufzukommen, die eine Legalisierung des Bauwagens unter Umständen mit sich bringt. Denn für den Wagen muss wohl eine Baugenehmigung eingeholt werden – auch das übernimmt nun die Verwaltung.

Die Wertstoff-Börse des Bund Naturschutzes hat mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Die Beteiligten freuen sich über Spenden, sie müssen den Bauwagen noch kaufen.

