Icking: Wertstoffbörse ist ein Erfolgsprojekt - Unterstützter gesucht

Von: Dominik Stallein

Teilen

Mitglieder des BN vor dem blauen Bauwagen. © Archiv

Die Wertstoffbörse in Icking ist ein Erfolgsprojekt. Damit das so weitergehen kann, sind die Macher auf die Hilfe von vielen angewiesen.

Icking – Der Bauwagen ist ein Umschlagplatz – und er wird oft genutzt. In dem blauen Wagen, der am Wertstoffhof an der B11 in Icking steht, können Besucher Gegenstände vorbeibringen, die nicht weggeschmissen werden sollen, sondern weiterverwertet werden können. Laut dem Bund Naturschutz in Icking ist die Wertstoffbörse bislang ein Erfolgsprojekt.

Gemieteter Bauwagen soll gekauft werden

Damit das so weitergehen kann, ist der lokale Umwelt-Verband auf die Hilfe von vielen angewiesen. „Bislang hatten wir den Bauwagen gemietet, um den Probebetrieb abzuwarten“, sagt die Bund-Chefin Dr. Beatrice Wagner. Weil bereits viele Wertstoffe gerettet wurden, soll der Wagen nun gekauft werden. Bis Ende Dezember läuft eine Crowdfunding-Aktion der Raiffeisenbank (www.viele-schaffen-mehr.de). Der Bund benötigt Spenden in Höhe von 2500 Euro, um den Bauwagen endgültig zum Börsenplatz umwandeln zu können.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Geöffnet hat der Bauwagen in den Wintermonaten immer freitags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr – wie Wagner erklärt, kann auch zu den Öffnungszeiten ganz analog gespendet werden. Der Bund Naturschutz wirbt weiter für das Angebot. „Alles, was ein zweites oder drittes Leben erhält, muss nicht neu produziert werden und schont somit Ressourcen und Produktionsenergie“, schreibt der Ickinger Ortsverband auf seiner Internetseite.

dst

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.