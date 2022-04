Icking: Wie Landwirten nach drastischer Wasserpreiserhöhung helfen?

Von: Andrea Kästle

Meinungsaustausch: Ickinger Bauern und Gemeindevertreter diskutierten gemeinsam, wie den Landwirten nach der drastischen Erhöhung des Wasserpreises geholfen werden kann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Gemeinde Icking hat den Wasserpreis drastisch erhöht. Für die Bauern, die viel Wasser verbrauchen, geht die Erhöhung der Kosten an die Existenz.

Icking – Die Gemeinde Icking hat einige Baustellen. Die vielleicht größte ist das Wassernetz. Im vergangenen Dezember hatte der Gemeinderat den Wasserpreis drastisch erhöht, um die dringend nötige Sanierung des Leitungssystems zu finanzieren. Für die Bauern, die viel Wasser verbrauchen, geht die Erhöhung der Kosten an die Existenz. Bei einem Treffen suchten Betroffene, Gemeinderäte und Vertreter des Bauernverbands nach Lösungen.

Landwirte schildern ihre Situation

Zu dem Thema, meinte Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI), werde es Anfang Mai eine eigene Gemeinderatssitzung geben. Außerdem soll sich aus dem Gremium heraus ein Arbeitskreis intensiv damit befassen. Denn welche der Möglichkeiten, die an dem Abend zu einem, so die SPD-Ortsvorsitzende Dr. Beatrice Wagner, „bunten Strauß“ zusammengetragen worden sind, sich als am effektivsten und auch als praktikabel erweisen, muss geprüft werden.

Derweil bot die Zusammenkunft den Landwirten eine Gelegenheit, ihre Situation zu schildern. Sie alle haben eine erste Rate der neuen Gebühren bereits überweisen müssen. Ein Bauer aus Dorfen, in dessen Stall 50 Kühe stehen und der nicht mehr namentlich genannt werden möchte, meinte: „Wir wissen nicht, wie es uns im Sommer gehen wird. Wir hängen komplett in der Luft.“ Keiner könne vorhersagen, wie sich der Milchpreis, der momentan bei über 40 Cent pro Liter liegt, entwickelt. Klar sei nur, dass alles andere in letzter Zeit empfindlich teurer geworden sei. Die Preise für den Dünger hätten sich verdreifacht, Kraftfutter und Diesel kosteten doppelt so viel. Im Gegensatz zu anderen Branchen könnten die Bauern ihre Produktionskosten niemals auf die Preise dessen, was sie verkaufen, umlegen.

Bauern „nicht mehr lange konkurrenzfähig“

„Wir sind unter den Umständen vielleicht nicht mehr lange konkurrenzfähig“, meinte Ruth Maria Frech, Bäuerin aus Irschenhausen. Auch sie hat um die 50 Kühe, von denen jede am Tag zwischen 70 und 150 Liter Wasser trinke. Die Wassererhöhung von 170 Prozent sei kaum zu stemmen. Josef Seidl, Biobauer aus Dorfen mit 32 Kühen und Nachzucht, äußerte sich am Tag nach der Sitzung ähnlich: „Ich weiß nicht, wie ich den Hof weiterführen soll.“ Seidl bekommt 52 Cent für den Liter Milch, 180.000 Liter geben seine Tiere im Jahr, 1,6 Cent pro Liter müsste er mehr verlangen, um die Kostenexplosion beim Wasser aufzufangen. Nur könne der einzelne Landwirt leider nicht am Milchpreis drehen. „Uns sind die Hände gebunden.“ Bislang zahlte er 4000 Euro fürs Wasser im Jahr, künftig werden es 9000 Euro sein. „Ich kann bei Tieren ja mit dem Wasser nicht sparen.“

Landwirte verbrauchen rund 14.000 Kubikmeter Wasser im Jahr

Dass die Gemeinde Icking dringend handeln muss, wurde an dem Abend klar. Schon allein, weil – wie Wolfgang Raithl, juristischer Referent des Bauernverbands, mahnte –, wohl kaum alle sieben Milchbauern, die in der ehemals ländlich geprägten Gemeinde bislang überlebt haben, die Preissteigerung überstehen werden. Die Ickinger Landwirte verbrauchen im Moment insgesamt rund 14.000 Kubikmeter Wasser im Jahr, der Gesamtverbrauch der Gemeinde liegt bei 200.000 Kubikmeter. Damit tragen die Bauern etwa den 15. Teil der Gesamtkosten. Was aber, wenn sie nicht mehr zahlen können? Dann müsse die Gemeinde die ausfallenden Einnahmen sowieso auf die Bürger umlegen, meinte Raithl.

Wasserpreis: Vier Lösungsansätze Die Möglichkeiten, über die in Icking jetzt nachgedacht wird, um die Belastungen der Wasserkosten-Erhöhung für die Bauern abzufedern, bieten vier Optionen: Die größte Stellschraube, an der man drehen könnte, wäre die, das Wasser über Beiträge als über Gebühren abzurechnen – also mit Beiträgen, die sich an Grundstücksgröße und Geschossflächen des jeweiligen Anschlusses orientieren. „Reine Unterhaltsmaßnahmen“, meinte Bürgermeisterin Verena Reithmann, „kann man damit freilich nicht auffangen, aber wir gehen dieser Möglichkeit auf jeden Fall nach“.

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die Grundgebühr zu erhöhen, was schon einmal diskutiert worden ist und, wie Reithmann erneut sagte, nicht allzu viel bringen würde: „Wenn wir den Grundpreis verdoppeln, reduziert sich der Wasserpreis nur um 20 Cent pro Liter, das ist nicht besonders viel. Und eine zehnfach erhöhte Grundgebühr, wie an dem Abend vorgeschlagen wurde, kann die Gemeinde Alleinstehenden wiederum nicht zumuten.“

In Betracht gezogen wird ebenfalls, über eine Petition im Landtag zu erreichen, dass Gebühren wieder gestaffelt berechnet werden können und Vielverbraucher und Sonderfälle somit Sondertarife bekommen. Diese Möglichkeit war vor 20 Jahren bayernweit abgeschafft worden.

Dr. Beatrice Wagner schlug vor, eine, wie BBV-Experte Raithl es nannte, Form des „zivilen Ungehorsams“ zu wagen und sich einfach nicht an die Abschaffung der Gebührenstaffelung im kommunalen Abgabengesetz zu halten. Ihre weitere Überlegung: „Der Gleichbehandlungsgrundsatz aus dem Grundgesetz lässt auch Ungleichbehandlung zu, wenn es einen sachlichen Grund gibt. Können wir hier ansetzen?“

Letztlich war der Abend geprägt vom Vorsatz auf allen Seiten, das Schlimmste abzuwenden. Ruth Maria Frech meinte am folgenden Vormittag: „Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben.“ Auch die Bauern aus Dorfen sagten: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

