So engagiert sich der Bund Naturschutz für die Artenvielfalt 

Mit unterschiedlichen Aktionen engagiert sich der Bund Naturschutz für die Artenvielfalt - und ruft zur Nachahmung auf. In Icking wurde dazu ein neues Projekt gestartet. Es heißt: „Lebensraum Garten“.

Icking/ Wolfratshausen - Die Rettung der Bienen: Spätestens seit dem Volksbegehren letztes Jahr, ist das Thema in der Gesellschaft angekommen. Um den Schutz der Artenvielfalt bei den Ickingern noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, startet der Bund Naturschutz nun die Aktion „Lebensraum Garten“.

Icking: Bund Naturschutz startet Aktion „Lebensraum Garten“

Wer den Bienen helfen will, muss nicht unbedingt gleich Imker werden. „Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, nämlich mit bienenfreundlichen Blumen, Büschen und Bäumen, die vom frühen Frühling bis in den späten Herbst hinein blühen“, erklärt Ortsvorsitzende Dr. Beatrice Wagner in einer Pressemitteilung.

Im Frühling gehe es den Bienen und anderen Bestäuber zwar meist gut. Im Blütenmeer der Obstbäume finden sie reichlich Nahrung. Aber spätestens im Juni, wenn diese Blütezeit vorbei ist, steht den Bienen erst einmal eine Hungerperiode bevor. Und zwar solange, bis die Sommerblumen blühen, weiß Wagner.

Im Frühsommer steht Bienen Hungerperiode bevor

„Sie aber können helfen, indem Sie jetzt bienenfreundlichen Blühmischungen einsäen“, lautet der Appell der Ortsverbands-Vorsitzenden. Die Kompositionen aus Kräutern, Duft- und Blütenpflanzen bieten zum Beispiel Imkervereine an. Wagner: „Wir können das weltweite Verschwinden der Insekten zwar nicht aufhalten, aber wir können zumindest das Artensterben im eigenen Garten stoppen.“

„Zumindest das Artensterben im eigenen Garten stoppen“

Auch in Wolfratshausen setzt sich der Bund Naturschutz für die Artenvielfalt ein. Anfang April startete der Ortsverband das Projekt „(G)Artenvielfalt“: Auf 100 Quadratmeter Grünfläche möchten die Naturschützer ein Insekten-Wohlfühlparadies erschaffen, wir berichteten.

Wolfratshausen: BN startet Projekt „(G)Artenvielfalt“

Die Parzelle wird „komplett naturnah“ gestaltet. Neben Wildblumen und einem Naturzaun sollen dort Rückzugsorte für Insekten wie ein Käferkeller und ein Sandarium für Wildbienen entstehen, verriet Vorsitzende Dr. Sigrid Bender unserer Zeitung. Ihre große Hoffnung: dass die Pionierarbeit künftig viele Privatleute inspiriert und ihnen als Vorbild dient.

Natur und der Umweltschutz spielen schon immer eine wichtige Rolle im Leben von Monika und Karl-Heinz Willenborg. Das zeigt sich in ihrem großen Garten. Kürzlich wurden die Geltinger für ihre 40-jährige Mitgliedschaft beim Bund Naturschutz ausgezeichnet. Ein guter Anlass, das Ehepaar vorzustellen.

kof