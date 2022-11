Ickinger Bauern in Bedrängnis: Nothilfe wegen Kostenexplosion

Von: Jannis Gogolin

Als eine der wenigen Milchbäuerinnen in Icking schlug Ruth-Maria Frech im Umweltausschuss ernste Töne an. Eine gemeindliche Unterstützung der Landwirtschaft halte sie nur für angemessen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Explodierte Wasserpreise: Der Ickinger Umweltausschuss debattiert über Nothilfe für Landwirte. Außerdem soll die Verwendung von Regenwasser prämiert werden.

Icking – Wie sehr steht Icking hinter seinen Bauern? Diese Frage wurde in Sitzung des Umweltausschusses des Gemeinderats am Donnerstag ausführlich und kontrovers diskutiert. Vor dem Hintergrund des dramatischen Preisanstiegs für Wasser lud das Gremium Viehzüchter und Landwirte ein. Denn diese leiden unter der Verdreifachung der Wasserkosten in der Gemeinde besonders.

Zwei Vorschläge machte Rathauschefin Verena Reithmann (Unabhängige Bürgerliste Icking) zur Unterstützung der gebeutelten Bauern. Der erste – eine umfassende finanzielle Nothilfe für Tränkewasser bis ins Jahr 2024 – fand Befürworter ebenso wie Gegner. Zwar fiel die erste Reaktion von Gemeinderat Matthias Ertl (Parteifreie Wählergemeinschaft Icking) positiv aus – „eine gute Sache“. Sein Kollege Dr. Otto Güllich (Ickinger Initiative) zeigte sich dagegen wenig überzeugt. „Das ist weit weg von einer gemeindlichen Aufgabe“, sagte er. Dass die Gemeindekasse so arg belastet werden solle, halte er für „sehr problematisch“, speziell ohne direkte Zustimmung der Gesamtheit der Bürger. „Wir sind als Bürgervertreter gewählt worden, nicht als Katastrophenhilfe.“

„Wollt ihr uns eigentlich noch haben?“ - Bäuerin ist frustriert

Dann kamen die Gäste der Sitzung zur Sprache, Bauern und Viehzüchter aus der Gemeinde. Ruth-Maria Frech, Milchbäuerin und Mitglied im Bayerischen Bauernverband, antwortete Güllich unmittelbar: „Wenn die Landwirtschaft in Bayern keine Zukunft hat, dann ist das Sache der höheren Politik. Wenn aber in Icking Bauern reihenweise pleitegehen, dann tragt ihr dafür die Verantwortung.“ Frech verwies auf die deutlich niedrigeren Wasserpreise in angrenzenden Gemeinden. „Wer A sagt, muss auch B sagen“, schloss sie ihr Plädoyer für eine Unterstützung der Landwirte. Ihre Aussage unterstrich eine frustrierte Berufsgenossin mit der Frage: „Wollt ihr uns eigentlich noch haben?“

Unterstützung der Ickinger Bauern - festgesetzt in der bayerischen Verfassung

Darauf erfuhr Reithmanns Idee Unterstützung aus ihren eigenen Reihen. UBI-Rat Dr. Georg Linsinger: „Wir als Gemeinderäte sind alle auf die bayerische Verfassung vereidigt. Und in dieser steht, dass wir bäuerliche Betriebe unterstützen.“ Sabrina Stör (Grüne) räumte ein, „dass die Gemeinde an der Situation nicht unschuldig ist. Wir müssen versuchen, das wieder gutzumachen. Das gilt doch parteiübergreifend.“ Güllich blieb vorerst bei seiner Meinung. „Entweder schüren wir damit vergebene Hoffnung oder überfordern die Gemeinde.“

Antrag einstimmig angenommen - Gemeinderat soll zustimmen

Letztlich überwog die Meinung der Fürsprecher. Mit einer Gegenstimme stimmte der achtköpfige Fachausschuss zu, dem Gemeinderat einen Beschluss zur Nothilfe für Tränkewasser nahezulegen.

Weiterer Vorschlag für die Unterstützung der Bauern: Prämien für Regenwasser-Zisternen

Mit ihrem zweiten Vorschlag stieß Bürgermeisterin Reithmann ins gleiche Horn – wieder Wasser, wieder Landwirtschaft. Der Vorschlag, Prämien auf das Sammeln und Nutzen von Regenwasser auszusetzen, fand im Gremium die volle Zustimmung – der Gemeinderat nimmt sich der Sache an. Rathauschefin Reithmann: „Wir haben mit Regenwasser große Probleme in Icking – Stichwort Versickerung – da können Zisternen sehr helfen.“ Und wenn die betreffenden Menschen und Betriebe das Grauwasser, wie Regenwasser auch genannt wird, nutzen können, um ihren Wasserverbrauch und dessen Kosten zu mindern, umso besser.

Überzeugungsarbeit: Bürgervertreter lenkt ein

Die fachliche Expertise der Landwirte blieb nicht ohne Wirkung. Kurz vor Ende der Sitzung bemerkte Gemeinderat Güllich, zuvor Gegner der Wasser-Nothilfe, gegenüber unserer Zeitung: „Ich bin mittlerweile anderer Meinung. Frau Frech hat definitiv schlagende Argumente mit in die Runde gebracht.“

