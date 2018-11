Ickinger Glasfaserarbeiten geprägt von vielen Ärgernissen

Zwar schreiten in Icking die Arbeiten am Glasfasernetz voran, aber die Geduld der Ickinger wird hier auf eine harte Probe gestellt. Beendet wird das Projekt vermutlich erst im Sommer 2019.

Icking – Wenn bei Dr. Georg Linsinger das Telefon klingelt, geht es nicht selten um das Glasfasernetz, das in der Gemeinde Icking verlegt wird. Der Attenhauser hat wie berichtet im Herbst 2013 die Breitbandinitiative Icking gegründet und setzt sich seither mit seinen Mitstreitern intensiv für ein zukunftsfähiges Leitungsnetz in der Isartal-Gemeinde ein.

Nun hat Linsinger die ersten Anrufe von Bürgern bekommen, die über einen Anschluss verfügen und sich für seine Bemühungen bedanken. Der Gemeinderat (Unabhängige Bürgerliste Icking) freut sich über die Reaktionen, räumt aber ein, dass nicht alle Rückmeldungen positiv seien: „Viele beschweren sich über die Baustellen, die sie umfahren müssen, und lange Wartezeiten beim Hausanschluss.“

Dass die umfangreichen Arbeiten die Geduld der Bürger auf eine harte Probe stellen, ist auch Bürgermeisterin Margit Menrad klar. „An diesem riesigen Vorhaben sind nacheinander etliche Firmen beteiligt. Kommt es bei den Bauarbeiten an einer Stelle zu Verzögerungen, können die nächsten nicht weiterarbeiten“, erklärt sie das Problem. Das heißt in der Realität: Die Tiefbauarbeiten werden, je nach Wetter, erst im kommenden Frühjahr abgeschlossen, ein endgültiger Schlussstrich unter das Projekt wird wahrscheinlich im Sommer 2019 gezogen.

„Bei vielen Bürgern führt das Vorgehen innerhalb des komplexen Projektes zu Verwirrung“, berichtet Linsinger. So wird ein Haushalt nicht separat angeschlossen, nachdem die Leerrohrarbeiten und die Installation im Keller abgeschlossen sind, sondern mehrere Häuser auf einmal, wenn sie für das Aufschalten des Glassignals bereit sind. Das führt zu Wartezeiten, und skeptische Fragen seien natürlich vorprogrammiert, meint der Initiator. „Die Leute fragen sich, warum plötzlich nichts mehr vorangeht und neigen schnell dazu, die Gemeinde zu beschuldigen.“

Unvorhergesehene Ereignisse, wie im vergangenen September die Explosion in der Raffinerie bei Ingolstadt, die die Straßen von Icking mit Asphalt versorgte, sind dann das i-Tüpfelchen. Die Produktion und Lieferung von Asphalt war nicht mehr gesichert und verlangsamte die Straßenversiegelung.

Ein Kritikpunkt von vielen Ickingern ist die unkonkrete Terminvergabe für die Verlegungsarbeiten ins Haus. „Uns ist klar, dass die angegebenen Zeiträume groß sind“, räumt die Bürgermeisterin ein, betont jedoch, dass die Betroffenen rechtzeitig von der Firma Cableway informiert würden.

„Bei all den großen und kleinen Ärgernissen sollten wir nicht vergessen, wie zukunftsfähig das Glasfasernetz ist“, erinnert Linsinger. Die Leistung des normalen Kupferkabels sei begrenzt, mit Glasfaser dagegen stehe alles offen. Das sei vor allem für Bürger wichtig, die von zu Hause aus arbeiten möchten. Bürgermeisterin Menrad freut sich über zwei Ickinger, die ihre Betriebe von München in den Heimatort verlegt haben. „Das wäre früher ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, so langsam wie das Internet war.“

Die Rathauschefin und der Gemeinderat richten den Blick fest auf die Erfolge, die das Projekt schon verzeichnen konnte. Über 300 Anschlüsse sind bereits aktiv, in naher Zukunft kommen weitere 300 hinzu. „Für unsere kleine Gemeinde ist es eine große Investition, aber ich bin sicher, das ist richtig so“, unterstreicht Menrad. Icking wird mit Abschluss des Projekts zu den 1,5 Prozent Gemeinden im ländlichen Raum gehören, die einen Glasfaseranschluss bis zum Haus anbieten.

lm