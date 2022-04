Ickinger Gymnasiasten sammeln 20 000 Euro für Kriegskinder im Jemen

Von: Bettina Sewald

Teilen

Spendenübergabe: Die Stufensprecher David Bogenberger (li.) und Philipp Gampe (2. v. li.) überreichten mit Unterstützung des Schulleiters Stefan Nirschl (re.) einen symbolischen Scheck über fast 22000 Euro an Said AlDailami vom Verein Hayati Karamiti (Mein Leben – Meine Würde). © ina

Mit einem Spendenlauf sammelten Schüler des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking 20 000 Euro. Mit dem Geld sollen zerstörte Schulen im Jemen wiederaufgebaut werden.

Icking – Bereits zum dritten Mal legten sich die Schülerinnen und Schüler des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums bei einem Spendenlauf für Kinder im Jemen ins Zeug. Fast 22 000 Euro kamen im Oktober 2021 zusammen, als die etwa 700 Gymnasiasten ihre Laufschuhe zum Glühen brachten. Viele Lehrerinnen und Lehrer unterstützen den Spendenlauf als Streckenposten. Immerhin zehn schnürten selbst die Laufschuhe. Dieser Tage fand die offizielle Scheckübergabe statt.

„Wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter“, erinnerte sich Stufensprecher Philipp Gampe an den Tag im Spätherbst. Sein Mitstreiter David Bogenberger ergänzte strahlend: „Der Tag war wirklich wie bestellt.“ Bestellt, um sich ins Zeug zu legen, für Kinder, die vom Krieg im Jemen seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 viel Zerstörung aushalten müssen und denen der 2017 in München gegründete Verein „Hayati Karamati“ (Mein Leben – Meine Würde) ein kleines Stück Normalität und Schulbildung ermöglichen möchte

Auch interessant: Städtefreundschaft: Wolfratshauser blicken mit Sorge nach Brody in der Ukraine

Den Scheck nahm Said AlDailami mit großer Freude entgegen. Er war sichtlich begeistert, von der großzügigen Unterstützung der Ickinger Schüler: „Es ist schon beachtlich für unseren jungen Verein, dass wir so eine hohe Summe erhalten.“ Und das in Folge. Im Jahr 2020 erliefen die Buben und Mädchen bereits etwa 13 000 Euro. Auch im Juli 2019 wurde eine stolze Summe für die Kinder im Jemen erlaufen.

Den Kontakt zu der Hilfsorganisation hat Chemie-Lehrer Anton Demmel hergestellt. Seine Tochter Claudia Demmel, die selber in Icking zur Schule ging, ist Schatzmeisterin des Vereins. Mit dem Geld, erzählte Said AlDailami, werden neun Schulen in der Region Dhamar, etwa 90 Kilometer von der Hauptstadt Sanaa entfernt, wiederaufgebaut und etwa 300 Lehrer bezahlt. „Nachdem der Staat komplett zusammengebrochen ist, können auch keine Lehrergehälter mehr gezahlt werden“, erklärte der hauptberufliche Mitarbeiter der Hans-Seidel-Stiftung.

Lesen Sie auch: Icking: Familie sammelt Spenden für Kriegsopfer und fährt sie an die ungarisch-ukrainische Grenze

Die Lehrer würden mit umgerechnet jeweils 60 Euro unterstützt: „Das reicht für eine Familie mit drei Kindern für etwa einen Monat.“ AlDailami machte deutlich: „Kinder, die nicht zur Schule gehen, kämpfen an der Front, gehen auf den Straßenstrich oder arbeiten als Tagelöhner.“ Man habe sich im Jemen tragischerweise an das Kriegsgeschehen gewöhnt. „Wenn es ruhig ist, gehen die Kinder zur Schule, fallen Bomben, bleiben sie zuhause.“

Said AlDailami setzt weiter auf Aufklärungsarbeit und hofft über den Spendenlauf hinaus auf Unterstützung. An die Ickinger Stufensprecher adressierte er seine Bitte: „Ich spreche beispielsweise demnächst über die Situation im Jemen am Kloster Banz. Da wäre es toll, wenn wir Euch als positives Beispiel vielleicht live zuschalten könnten.“ Die Zustimmung stand den Schülerinnen und Schülern trotz des Abi-Stresses auf die Stirn geschrieben.

ina

Infos im Internet: www.karamati.de

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.