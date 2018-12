Ickinger Pfarrerin erklärt, was wir von Udo Lindenberg lernen können

Udo Lindenberg singt ein Lied auf seinem neuen Album, das viel mit der aktuellen Lage in der Welt zu tun hat - und mit Weihnachten. Das erklärt Pfarrerin Sabine Sommer im Gastbeitrag.

Icking - „,Komm, wir ziehen in den Frieden´, so singt Udo Lindenberg auf seinem neuen Album. Ein Lied, das uns in den Ohren klingt, wenn wir in diesen Tagen hören, dass es in Syrien schon wieder einen Giftgasangriff gegeben hat. Und dass die Ukraine das Kriegsrecht ausgerufen hat, nachdem Russland drei ukrainische Militärboote im Schwarzen Meer festgesetzt hat.

+ Sabine Sommer, Evangelische Pfarrerin in Icking © Archiv „Komm, wir ziehen in den Frieden“, singt Udo Lindenberg und macht uns damit deutlich: Es reicht nicht, nicht in den Krieg zu ziehen. Wir alle müssen aktiv werden, gemeinsam aufstehen und gemeinsam für den Frieden und die Menschenwürde einstehen. „Überall diese Kriege, da kann niemand gewinnen. Stell dir vor, es ist Frieden und jeder geht hin.“ Mich beeindruckt dieses Lied, und es ermutigt mich, das Thema Frieden immer wieder aktiv anzugehen, im Kleinen wie im Großen.

Im Krieg geht es darum, sich selbst groß zu machen, größer, mächtiger, stärker zu sein als der Gegner. Wenn wir in den Krieg ziehen, dann wissen wir genau, wie das geht. Aber wie zieht man in den Frieden? Ich denke, um Frieden zu schaffen, müssen wir versuchen, von unseren eigenen Problemen und Wünschen abzusehen, sie erst einmal hinten anzustellen. Wir müssen versuchen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen, die Welt sozusagen mit seinen Augen zu sehen. Dann werden wir Wege finden, wie wir in Frieden miteinander leben können.

Um Frieden zu schaffen, darf man sich also nicht hinstellen nach dem Motto: „Seht mich an, ich bin der Größte und Stärkste!“, sondern man muss sich gewissermaßen erst einmal kleinmachen. Gott hat uns vorgemacht, wie das geht. Als kleines, hilfloses Baby ist er in unsere Welt gekommen, damit er die Welt sozusagen durch unsere menschlichen Augen sehen und so für uns Frieden schaffen kann.

Das feiern wir an Weihnachten. Darauf bereiten wir uns jetzt im Advent vor. Wie wäre es, wenn wir uns in dieser Vorbereitungszeit einmal darin üben würden, nicht uns selber groß machen zu wollen, sondern uns selbst zurückzunehmen und auf die Bedürfnisse der anderen Menschen zu achten. Schließen wir uns also dem Aufruf von Udo Lindenberg an: „Komm, wir ziehen in den Frieden, wir sind mehr als du glaubst, wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden.“

Machen Sie mit, reihen Sie sich ein – gerade jetzt im Advent, aber vor allem auch jeden anderen Tag, die ganze Zeit danach.“

VON SABINE SOMMER

Evangelische Pfarrerin in Icking