Die Ickinger Schüler feiern ihren Abschluss - und üben Kritik

Bei aller Freude und Erleichterung, die am Ickinger Gymnasium bei der Zeugnis-Verleihung herrschte: Es gab auch Kritik an den Lehrern.

Icking– Dicht an dicht saßen Schüler, Eltern und Lehrer am Freitag in der Sporthalle des Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums. Alle strahlten vor Stolz, denn: Nach bestandenem Abitur entließ die Schule bei hochsommerlichen Temperaturen 85 junge Leute aus dem Schulleben.

„Die letzten Wochen waren für Euch durchaus anstrengend,“ so Direktorin Astrid Barbeau. „Wir haben euch alle an den Herausforderungen sichtlich wachsen sehen.“ Gerade die Themen der diesjährigen Prüfung seien heuer besonders lebhaft diskutiert worden. „Ganz Deutschland weiß nun, wie man berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit in einer Gruppe von 25 Volksfestbesuchern höchstens ein Besucher ein Lebkuchenherz trägt.“ Barbeau spielte damit auf die Kritik von vielen bayerischen Schülern an, die sich nach der Prüfung über ein angeblich zu schweres Matheabitur beklagten.

Jeder Schüler bekam eine Sonnenblume

Klaus Koch, Dritter Landrat, riet den Schulabgängern, „den Weg zu gehen, für den man innerlich glüht. Egal, was Berufsberater oder andere Institutionen sagen.“ Denn Hauptziel im Leben sei es schließlich, Zufriedenheit zu erlangen. Bürgermeisterin Margit Menrad rief den Absolventen zu: „Genießt den Zauber des Augenblicks, aber vergessen Sie nicht: Er vergeht schnell.“ Auf das, was die ehemaligen Schüler erreicht hätten, könnten sie stolz sein. Zwar sei dieser Lebensabschnitt nun beendet. „Doch dafür wartet ein neuer Lebensanfang.“

Die Schulleiterin fand: „Ich bin durchaus beneidenswert.“ Denn: „Vor mir habe ich ein wunderbares Bild: Den Abiturjahrgang 2019, der darauf wartet, von mir die Zeugnisse zu bekommen.“ Dieses Ausharren hatte nun ein Ende. Ob Queen, ACDC oder ein klassisches Stück: Jeder der 85 Schüler durfte sich mit einem selbst gewählten Song sein Abschlusszeugnis – inklusive Sonnenblume – abholen.

Unmut über ein verbotenes „Spaßquartett“

Gegen Ende kamen die Protagonisten der Veranstaltung selbst zu Wort: Johanna Wex und Ludwig Kränzlein sprachen im Namen der Abiturienten. „Wir hoffen, dass unsere Meinung ernst genommen wird“, so ihr Appell. Großer Dank ging zunächst an die Lehrer: „Wir sind Ihnen sehr dankbar für die so schöne Zeit.“ Mitten in der Pubertät seien die Schüler nicht immer ganz einfach gewesen. „Oft hatten wir keinen Bock auf Mathe oder erst Recht Respekt.“

Lesen Sie auch: Außensportanlagen sind fertig

Bemängelt wurde von Wex und Kränzlein jedoch, dass die Pädagogen ein sogenanntes „Spaßquartett“ des Abschlussjahrgangs abgelehnt hatten. „Da haben Sie uns mehrere Jahre nach einem Punkte- und Notensystem bewertet, und jetzt dürfen wir Sie nicht einmal in einem Spaßquartett nach Kriterien wie Kaffeekonsum bewerten? Das finden wir schwach.“

Auch die Schulleiterin kam nicht ganz ungeschoren davon: Die Schüler kritisierten, dass sie sich allzu oft von „hysterischen Eltern“ beeinflussen lasse. „Schließlich geht es hier um uns Schüler und nicht um die Eltern“, sagten sie. Gut fanden die Abiturienten, dass „Ihre Tür dem Jahrgang immer offen stand“. Außerdem hätte sich seit ihrer Amtszeit vieles positiv verändert.

Lesen Sie auch: Das Rilke-Gymnasium im Porträt

Zu guter Letzt dankten die Schulabgänger in höchsten Tönen ihrem Oberstufenkoordinator Wolfgang Adam, der sie durch diese anstrengende Zeit begleitete. In ihren Worten: „Wolfi, du bist ein Ehrenmann.“ Die Namen der Abiturienten gab die Schule aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Lediglich die drei besten Schulabgänger wurden verraten: Rebekka Peis, Sophie Hofmann und Sandra Kubalek.