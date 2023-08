Ickinger Theatersommer: „Das große Wullu Wullu“ – Wortakrobat Peter Spielbauer mit neuem Programm

Von: Andrea Kästle

Lokalmatador: Peter Spielbauer aus Irschenhausen hat es am Donnerstag nicht weit. Er zeigt sein neues Programm beim Ickinger Theatersommer, den die Gesellschaft unterm Apfelbaum veranstaltet. © Andrea Kästle

In einem Interview spricht Peter Spielbauer über sein neues Programm „Das große Wullu Wullu oder: Andere Leute sagen auch schöne Sachen.“ Am Donnerstag ist Premiere.

Icking – Der Wortakrobat und Theatermann Peter Spielbauer hat ein neues Programm, das er bei der Gesellschaft unterm Apfelbaum an diesem Donnerstag zum ersten Mal zeigt. Titel: „Das große Wullu Wullu oder: Andere Leute sagen auch schöne Sachen.“ Vorab führte unsere Zeitung ein Interview mit dem Künstler aus Irschenhausen.

Herr Spielbauer, Sie stehen seit 50 Jahren auf der Bühne, seit 25 Jahren bringen Sie im Dreijahres-Takt neue Soloprogramme heraus. Können Sie noch lesen, ohne an die Verwertbarkeit von Inhalten zu denken?

Spielbauer: Schöne Sätze und ungewöhnliche Kombinationen von Wörtern schreibe ich mir nicht nur aus Büchern raus, die merke ich mir auch nach Gesprächen mit Freunden. So was kommt in einen Pool von möglichen Programm-Bestandteilen. Viele Sätze schaffen es aber nie aus diesem Pool heraus in ein Programm.

Haben sich die Schwerpunkte Ihrer Programme im Lauf der Zeit eigentlich verändert?

Spielbauer: Das war immer schon wechselhaft. In den 1980er-Jahren haben wir mit Anti-Militarismus-Nummern reagiert auf den Nato-Doppelbeschluss. Natürlich ging es damals auch viel um die Atomkraft. Dann gab es Zeiten, da beschlossen wir: Es ist uns jetzt alles wurscht, wir machen nur noch Spaß und Kunst um der Kunst willen. Allerdings: Früher dachte ich, ich bin mit dem, was ich weiß, ganz vorne. Heute weiß ich, dass es einen Haufen Zeug gibt, von dem ich null Ahnung habe. Aber vielleicht wird’s ja noch.

Wie kommen Sie selbst, worum es ja immer geht bei Ihnen, zurecht mit der Unübersichtlichkeit der Welt, mit dem Wahnsinn um uns herum?

Spielbauer: Austausch, die Kommunikation mit Leuten: Das ist das eine. Nur in der eigenen Suppe schmoren, ist auf Dauer der Tod. Eine weitere Strategie ist Abwechslung. Viele verschiedene Sachen machen am Tag. Nach zwei Stunden am Computer zwei Stunden Unkraut jäten. Viel radeln.

Es geht im neuen Stück auch um Corona. Ihre Lehre aus der Pandemie?

Spielbauer: Mich hat an der Geschichte vor allem gestört, dass es von Beginn an nur ein Narrativ gab. Wer dem nicht folgen wollte, wurde verurteilt. Ich bin dafür, die Zwischentöne wiederzubeleben, die Differenzierung. In Wahrheit gibt es die viel zitierte Alternativlosigkeit doch nicht. Nie.

Sie zitieren ja immer gern Geistesgrößen auf der Bühne, quer durch die Weltliteratur. Ihre aktuellen Lieblingsautoren?

Spielbauer: Das ist Douglas Adams mit „Per Anhalter durch die Galaxis“. Die Trilogie kann ich in Teilen auswendig. Auch der Physiker Hans-Peter Dürr gehört dazu. Ein neuer Favorit ist Willigis Jäger, Benediktiner-Mönch und Zen-Meister, der es auch ins Programm geschafft hat. Was er geschrieben hat, steht zwischen allen Stühlen, mein Lieblingsplatz.

Kleiner Vorgriff auf Donnerstag: Was ist das „große Wullu Wullu“, darf das Publikum das schon wissen?

Spielbauer: Ich bezeichne damit jegliche Form von Massenhysterie, Phänomene also, bei denen alle in die gleiche Richtung rennen. Um einen weiteren Lieblingsautoren zu bemühen. Bertrand Russel sagte: „Selbst wenn alle in eine Richtung laufen, können alle falsch liegen.“

