Ickinger Ukraine-Hilfe: Beim ersten Treffen fließen Tränen

Von: Bettina Sewald

Erster Ukraine-Treff am Sportplatz: Zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein begrüßte Geflüchtete und Helfer. © ina

Flüchtlinge erzählen bei einem ersten Treffen auf dem Ickinger Sportplatz von ihren Erlebnissen und danken für die Hilfe.

Icking – Als Stepan Khomyshyn im Januar bei seiner Tochter Natalia Axtner in Icking seinen 70. Geburtstag feierte, hatte er keine Ahnung, dass er kaum zwei Monate später seine ukrainische Heimat als Flüchtling verlassen würde. Den Witwer traf der russische Angriff völlig unvorbereitet. „Das hat keiner erwartet,“ übersetzt seine Tochter im Gespräch mit unserer Zeitung am Rande des ersten Zusammentreffens der Ukraine-Hilfe Icking am Freitagnachmittag auf dem Sportplatz.

Bange Stunden während der Flucht

Wie so viele andere musste Khomyshyn von jetzt auf gleich sein Zuhause verlassen. „Nur mit Handy, Geld und Ausweis machte er sich noch am 25. Februar in Kiew unter Beschuss auf den Weg zum Bahnhof“, erzählt Axtner weiter. 1000 Kilometer mit der Bahn sei er in der Nacht nach Lemberg gefahren – stehend. Von dort mit dem Bus nach Warschau stand er erstmal 40 Stunden im Stau vor der polnischen Grenze. Es sei dramatisch gewesen. Irgendwann war der Handy-Akku leer. Der Vater habe gerade noch schreiben können: „Macht euch keine Sorgen, ich weiß, wo ich hinmuss.“ Es waren bange Stunden des Wartens, bis er über Breslau und Dresden im Zug nach München saß – und eine große Erleichterung, als er endlich in Icking vor der Haustür stand.

Die erfolgreiche Flucht aus dem Irrsinn. Das vereint alle der gut 30 Ukrainer, die zum Sportplatz gekommen sind, um sich kennenzulernen und auszutauschen. Organisiert hatte das Treffen unter anderem Zweite Bürgermeisterin Claudia Roederstein, die die etwa 60 Anwesenden, Geflüchtete wie Helfer, herzlich begrüßte: „Wir alle wissen, Ihre Hoffnungen, Sorgen und Ihre Herzen sind in der Ukraine.“ Natalia Axtner wohnt seit über 20 Jahren in der Isartalgemeinde und übersetzte ihren Landsleuten jeden Satz: dass der unvorstellbare Wahnsinn nicht nur die Ukraine und Russland betreffe, sondern uns alle angehe; dass man ab nächster Woche nach Lösungen für die angekommenen Schulkinder finden und Deutschkurse für die Erwachsenen organisieren möchte; dass der Weg in die Arbeit für die Geflüchteten erleichtert und beschleunigt werden solle und die bürokratischen Hürden fallen müssen. Claudia Roederstein betonte: „Wir sind eine kleine Gemeinde. Aber wir sind stark.“ Vor allem, weil alle zusammenhelfen würden.

Endlich vereint: Natalia Axtner ist froh, dass ihr Vater Stepan Khomyshyn (70) die dramatische Flucht gut überstanden hat – und jetzt bei ihr in Sicherheit ist. © ina

Viele Unterstützer kamen zum Sportplatz, um den Geflüchteten Unterkünfte, Sachspenden, aber auch praktische Hilfe als Übersetzer oder bei der Hausaufgabenbetreuung anzubieten. Aus der Ukraine kamen überwiegend Frauen mit ihren Kindern, einige einzelne, ältere Menschen wie Stepan Khomyshyn, aber auch ganze Familien. So wie Tymur Ivanov mit seiner Frau Svetlana und den Kindern Edvard (10) und Teia (8). Der Leiter einer Online-Schule ist in Mariupol geboren und lebte bis vor zwei Wochen mit seiner Familie 25 Kilometer westlich von Kiew – nahe der Front. „Zehn Tage lang haben wir zuhause den immer näher kommenden Bombenhagel erlebt, bis etwa einen Kilometer von unserem Haus entfernt eine Bombe oder Rakete einschlug und alle Fensterscheiben zerbarsten. Es war schrecklich“, erzählte er unserer Zeitung gefasst, aber immer noch geschockt von den Ereignissen in seiner Heimat. Daraufhin habe man das Nötigste zusammengepackt und sei mit dem Auto geflohen. Über die evangelische Kirche habe er zu einer Ickinger Familie Kontakt aufnehmen können. Jetzt sei er mit seiner Familie in Sicherheit, werde versuchen seine Lehrer (die in unterschiedliche Richtungen geflohen sind) zusammenzutrommeln, um die Schule wieder aufzubauen. „Vermutlich auch mit Deutsch-Unterricht“, sagte er mit einem Lächeln.

„Es war schrecklich“: Tymur und Svetlana Ivanov mit ihren Kindern Edvard und Teia flüchteten mit dem Auto vor dem Bombenhagel in ihrer Heimat. © ina

Große Dankbarkeit spürbar

Als Lehrer ist es Tymur Ivanov gewohnt, die richtigen Worte zu finden. So auch nach der Begrüßung durch die Zweite Bürgermeisterin. Da ergriff Ivanov stellvertretend für alle in Icking gestrandeten Landsleute das Wort, um Danke zu sagen für die geleistete Hilfestellung. Eine Dankesrede, die Natalia Axtner bereitwillig ins Deutsche übersetzte und die alle Anwesenden berührte. In der Ukraine gebe es widersprüchliche Meinungen, was Deutsche betreffe, so Ivanov. Das sei das Resultat der Vergangenheit. „Wir sind aber positiv beeindruckt von der Offenheit und Hilfsbereitschaft hier vor Ort“, so der 39-Jährige. Im Krieg würde man alle dunklen Seiten einer Seele kennenlernen „aber wir haben hier gesehen, wie offen und hell die Seele der Deutschen ist.“ Worte, die niemanden unbeeindruckt ließen. Hier und da flossen Tränen, es wurden Hände gedrückt, Gespräche gesucht und im übertragenen Sinne Brücken gebaut.

Ganz mühelos und trotz der Sprachbarrieren mischten sich anschließend die vielen anwesenden Kinder untereinander. Sie schnappten sich die bereitliegenden Bälle und starteten mit „Auf geht’s“ und „Dawai“ ihr eigenes spielerisches Zusammentreffen. Auf der Homepage ukraine-hilfe-icking.de gibt es – in Teilen zweisprachig – alle weiteren Informationen, wie man die Geflüchteten unterstützen kann. Und ab sofort findet dienstags jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Teestube der evangelischen Kirche ein offener Treff statt, zu dem sicher auch Stepan Khomyshyn an den Ichoring 49 kommen wird.

ina

