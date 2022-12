Im Frechschen Stall ist Platz für Urlauber und Herbergssuchende

Von: Peter Borchers

Stall mit Aussicht: Rund 50 Kühe leben auf dem Hof von Ruth-Maria Frech in Ischenhausen bei Icking. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Irschenhausen – Es war kein Haus, kein Gasthof und schon gar kein Schloss, in dem Maria das Christuskind gebar, sondern ein zugiger Stall. Ein paar zusammengenagelte Bretter, ein löchriges Dach, etwas Stroh, eine Futterkrippe – mehr hatte die Welt dem Sohn Gottes damals nicht zu bieten. Blicken wir gut 2000 Jahre später durch eines der Fenster in den Stall von Ruth-Maria Frech, sehen wir zwar auch dort keinen Luxus, aber immerhin ein paar Annehmlichkeiten mehr: dicke Wände, verglaste Fenster, jede Menge Heu – und viel Platz.

Die Mehrheit der etwa 50 Frechschen Rindviecher bleibt nämlich das Jahr über drinnen. „Wir hätten gar nicht die Weideflächen, um alle rauslassen zu können“, sagt die 32-Jährige, die den Hof vor rund fünf Jahren von ihren Eltern übernommen hat. Deshalb seien sommers im Wechsel immer nur jene Kühe draußen, die sechs bis acht Wochen vor der Kalbung stehen – Frech nennt sie „Urlauberinnen“ – sowie das Jungvieh, also „zwischen fünf und 15 Tiere“.

Allerdings ist auch eine Kuh nicht vor einer miserablen Urlaubsplanung gefeit. Kriegt sie im Winter ihr Junges, war’s das mit Auslauf und Grasen auf saftigem Grün. Aus diesem Grund hat Frech „dieses Jahr ein wenig umgebaut“: Im Stall wartet jetzt eine „schöne, große Strohbox“ auf die jeweilige Sommerfrischlerin, sozusagen eine Wellness-Oase.

23 Liter gibt eine Kuh am Tag

Während der kalten Jahreszeit leben alle 50 Tiere im Stall. Dann fällt für Frech und ihre immer noch mithelfenden Eltern einiges an Arbeit an. Melkzeiten, in denen das Trio die Hauptversorgung der Tiere erledigt, gibt es zwei pro Tag, jeweils für zwei Stunden. Um 5.30 Uhr, wenn der Normalsterbliche noch von einem Milchkaffee träumt, steht Frech schon im Stall – und zapft Milch. Gegen 17 Uhr startet Durchgang zwei. Rund 23 Liter kommen pro Kuh und Tag zusammen. Das meiste geht an die Molkerei, etwas Rohmilch vermarktet die Familie selbst ab Hof.

Ruth-Maria Frech, Landwirtin aus Irschenhausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wenigstens das Säubern des Stalls ist keine große Herausforderung mehr. „Die Kühe entmisten sich über die Spaltenböden größtenteils selbst.“ Nur die Urlauberbox reinigt Frech ungefähr alle zwei Wochen komplett, „ansonsten kommt täglich frisches Stroh oben drauf“.

Reike durfte in Rente gehen

Übrigens erhalten bei den Frechs alle Kühe spätestens mit der ersten Kalbung einen Namen. Was manchmal Probleme bereitet, denn damit schafft man eine engere Bindung zum Tier. Ruth-Maria Frech wählt deshalb keine Namen mehr, die auch ihre Lieben oder Freunde tragen. „Diesen Fehler habe ich einmal gemacht, nie wieder.“ Der Abschied von einer Kuh fällt ihr auch so manchmal schwer. Im vergangenen November kam die 14-jährige Reike zu einem Schlachter im Landkreis. Die sei jetzt „kein Kuscheltier“ gewesen, da habe sie andere, menschenbezogenere in der Herde, sagt die 32-Jährige. „Aber Reike hat richtig was geleistet.“ Die Frechs zollten ihrem „Lebenswerk“ Respekt, indem sie Reike vor ihrem letzten Gang noch ein paar Wochen auf die Weide ließen. Ihre letzten Tage als Rentnerin verbrachte sie in der Urlauberbox.

Apropos: Angenommen, die hochschwangere Maria und ihr Josef kämen auf ihrer schwierigen Herbergssuche in Irschenhausen vorbei: Würden sie in der Urlauberbox ein lauschigeres Plätzchen bekommen als vor 2000 Jahren in Bethlehem? Ruth-Maria Frech lacht. „Zu den frei laufenden Kühen würde ich die beiden jetzt nicht lassen“, sagt sie, das sei „zu gefährlich“. Da finde sich auf dem Hof sicherlich „eine angemessenere Übernachtungsmöglichkeit“.

