Nicht wegwerfen: Warum man alte Handys lieber weitergeben sollte

Von: Susanne Weiß

Handys und Smartphones sollten nicht im Müll landen - weil sie noch sehr wertvoll sein können. © Maurizio Gambarini/Symbolbild

Handys und Smartphones sind inzwischen Verbrauchsprodukte. Wer ein neues kauft, wirft sein altes weg oder lässt es im Schrank verstauben. Das ist ein Fehler.

Der Bund Naturschutz (BN) in Icking sammelt in einer Box im ersten Obergeschoss des Rathauses alte Handys. Wer noch ungenutzte Geräte in der Schublade liegen hat, kann sie über diesen Weg spenden. Warum das gut ist, erklärte Ortsvorsitzende Dr. Beatrice Wagner im Gespräch im Redakteurin Susanne Weiß.

Dr. Beatrice Wagner © Sabine Hermsdorf-Hiss

Warum sammeln Sie alte Handys, Frau Wagner?

Ein Handy besteht aus zirka 60 verschiedenen Rohstoffen, die meisten davon sind Metalle. Gut 80 Prozent davon lassen sich wiederverwerten. Das lohnt sich: 40 Handys enthalten in etwa so viel Gold wie eine Tonne Golderz, welche nicht abgebaut werden muss, wenn richtig recycelt wird. Im Hausmüll dürfen Handys aber ohnehin nicht entsorgt werden.

Was passiert mit den gesammelten Handys?

Wir arbeiten mit dem gemeinnützigen Recyclingunternehmen AfB zusammen. Es ist ein zertifizierter Betrieb, der verlässlich alle Daten von den Geräten löscht. Wer sein Handy spendet, sollte aber trotzdem vorher selbst die SIM- und Speicherkarten herausnehmen. Bei AfB steht die Reparatur im Vordergrund. Ist das nicht mehr möglich, werden die Handys ausgeschlachtet und die Rohstoffe verkauft. Das Geld fließt in einen Insektenschutzfond.

Die Spendenbox steht seit März im Rathaus. Wie viele Handys wurden seither abgegeben?

Ich habe schon einen richtig großen Karton zur Wiederverwertung geschickt. Es waren sicher 70 Handys – vom alten Nokiaknochen bis zu diesen winzigen Geräten, die man zwischendurch hatte und manchmal beinahe verloren hätte, weil sie so klein waren. Es war ganz interessant, den Verlauf der Mobilfunkentwicklung zu sehen. Die Box steht weiterhin im Rathaus. Ich bin sicher, dass noch viel mehr Handys in den Schubladen schlummern.

