In Icking fehlen für das kommenden Schuljahr Betreuungsplätze

Der Gemeinderat steht vor einer schwierigen Aufgabe: Er soll eine Lösung für einen Engpass an Betreuungsplätzen finden. Und das sehr bald.

Icking – In Icking fehlen rund 15 Plätze in der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Nachdem der Ausschuss für Familie, Grundschule und Soziale Einrichtungen die Situation lange, aber ohne ein konkretes Ergebnis diskutiert hat, ist nun der Gemeinderat gefragt. Er soll am kommenden Montag über das weitere Vorgehen beraten.

Hintergrund der Problematik ist, dass im Haus der Kinder mehr Anmeldungen vorliegen, als Kinder betreut werden können. Zudem fragen die Eltern im angeschlossenen Kindergarten „Ickolino“ längere Buchungszeiten nach. „Die Lösung und das langfristige Ziel ist eine Offene Ganztagsschule“, erläutert Bürgermeisterin Margit Menrad auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Offene Ganztagsschule lasse sich jedoch heuer nicht realisieren. Eine Umsetzung sei erst für das Schuljahr 2020/21 möglich. Fragen wie das pädagogische Konzept gelte es zu klären und natürlich müssten die Eltern eingebunden werden.

Für das Schuljahr 2019/20 muss nun eine Übergangslösung gefunden werden. Im Familienausschuss wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert. So könnte etwa eine Kindergartengruppe in der Krippe am Wenzberg eingerichtet oder auch Vierjährige länger in der Krippe belassen werden, erklärt Menrad. Auch eine verkürzte Mittagsbetreuung bis 14 Uhr in der Grundschule käme in Betracht. Letzteres werde als „Zweiklassenbetreuung“ aber kritisch gesehen. Hinzu komme, dass die Einrichtung einer Mittagsbetreuung logistisch schwierig sei. Es müssten ein Caterer, der das Essen liefert, ein Träger und Personal gefunden werden.

Die Zeit drängt aber. Schon in wenigen Monaten, im September, beginnt das neue Schuljahr. Menrad: „In der Gemeinderatssitzung am Montag werden wir uns weiter mit Lösungsmöglichkeiten beschäftigen.“ Der Rat tagt am Montag, 20. Mai, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal. Yvonne Zuber