Irschenhausen: Specht durchlöchert Kirchturmzwiebel

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Hofft auf Spenden für die Instandsetzung der Irschenhauser Kirche: (v. li.) Hans Osiw, Dr. Christoph Preuss und Hans-Peter Stahn. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Specht hat die Turmzwiebel der Irschenhauser Kirche St. Anian und St. Marinus durchlöchert. Eine Initiative bittet nun um Spenden für die Sanierung.

Irschenhausen – Nun bitten Kirchenpfleger Hans-Peter Stahn, der Vorstand der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung historischer Baudenkmäler in Icking, Hans Osiw, sowie Gemeinderat Dr. Christoph Preuss um Spenden, um einen Anteil der Rechnung begleichen zu können.

Neueinfassung mit Kupferblech war nötig

„Wenn man nach oben geschaut hat, hat man den Himmel gesehen“, berichtet Peter Stahn. Die am Boden liegenden Holzspreißel hatten den Hinweis auf das Zerstörungswerk des Vogels an dem aus den 1970er-Jahren stammenden Schindeldach gegeben. Es bestand die Gefahr, dass Nässe eindringt und das Holz zu faulen anfängt. „Wir mussten einfach handeln“, bekräftigt Christoph Preuß. „Die Kirche ist einfach der Mittelpunkt des dörflichen Lebens in Irschenhausen.“ Das kann Hans Osiw nur unterstreichen. Seit der Gründung der Interessensgemeinschaft anno 1974 hat der Verein ein Auge auf die Erhaltung der katholischen Kirchen in Icking, Walchstadt und Irschenhausen. „Wir haben sofort unsere Unterstützung zugesagt.“

Löchrig wie ein Schweizer Käse: Ein Specht hat im Turm ganze Arbeit geleistet. © privat

Bei Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Zwiebelturm so geschädigt worden ist, dass eine Neueinfassung mit Kupferblech nötig war, um weitere Schäden in Zukunft zu verhindern. „Und weil das teure Gerüst schon einmal stand“, so Stahn, „haben wir die Gelegenheit genutzt, die Kirchturmuhr wieder instand zu setzen.“ Hier mussten ein verrosteter Zeiger und das Zifferblatt erneuert werden. Und weil man schon einmal dabei war, wurde das Gotteshaus auch gleich geweißelt. „Die Arbeiten begannen im Mai dieses Jahres“, sagt Preuss, „und wurden im September abgeschlossen.“

Maßnahme kostet 44.0000 Euro

Unterm Strich kostete die Maßnahme 44.000 Euro, die von der Kirchenstiftung getragen werden soll. „Alle Kirchenstiftungen“, so Verwaltungsleiterin Claudia Höser, „erhalten vom Erzbischöflichen Ordinariat jährliche Zuschüsse für die Instandhaltung der Gebäude, die angespart werden.“ Das Geld bildet sozusagen einen ersten Grundstock. Zudem hat sich im Februar der Ickinger Gemeinderat darauf geeinigt, 4000 Euro für die Reparatur der Uhr beizusteuern. Doch in der jüngsten Sitzung wurde der Zuschussantrag der Kirchenstiftung zurückgestellt. Die Antragsteller wurden gebeten, bereits gestellten Zuschussanträgen nachzugehen und Spenden zu generieren. „Mich hat das schon enttäuscht“, bedauert Gemeinderat Preuss.

Mit einem Faltblatt sollen die Irschenhauser nun um finanzielle Unterstützung gebeten werden. „Wir glauben, dass die Dorfgemeinschaft hinter ihrer Kirche steht“, sind die drei Initiatoren überzeugt. Über die Interessensgemeinschaft zur Erhaltung historischer Baudenkmäler ist es möglich Spendenquittungen auszustellen.

Spendenkonto

Interessensgemeinschaft zur Erhaltung historischer Baudenkmäler in Icking, Kennwort „Sanierung Filialkirche Irschenhausen“, IBAN DE36 701695430000223956, Raiffeisenbank Isar-Loisachtal.

