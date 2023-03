Der „Kohlrabi-Apostel“ aus dem Isartal: Künstlerischer Jesus-Verschnitt und dessen Vergangenheit in Dorfen

Von: Andrea Kästle

Der Maler Karl Wilhelm Diefenbach mit seinen Kindern Helios, Stella und Lucidus. Seine Frau Magdalene Atzinger starb 1890. © Archiv Pullach/Repro: Andrea Kästle

Der skurrile Maler und Lebenskünstler Karl Wilhelm Diefenbach lebte viele Jahre im Isartal. Der Werdegang eines künstlerischen Sonderlings.

Icking – In Icking und Schäftlarn hielten sich Künstler, kaum war das Isartal erschlossen, gerne auf. Die einen kamen regelmäßig zur Sommerfrische her, andere, wie Franziska von Reventlow, das Aushängeschild der Münchner Bohème und eine begnadete Schriftstellerin, immer wieder übers Wochenende.

1890 siedelte sich ein sehr besonderer Mann in Dorfen an: Karl Wilhelm Diefenbach, ein herausragender Maler, gleichzeitig ein Lebensreformer, der zuvor in einem Steinbruch in Höllriegelskreuth die erste deutsche Landkommune überhaupt aufgezogen hatte. Dort war er quasi vor die Tür gesetzt worden und fing jetzt in einem Bauernhaus in dem Ickinger Ortsteil nochmals von vorne an. Dass er hatte umziehen müssen, war allerdings nicht die einzige Schwierigkeit in seinem an Problemen nicht armen Leben.

Man darf sich Diefenbach als eine Art Jesus-Verschnitt vorstellen. Ab etwa Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts trägt er, der sich zuvor durchaus normal gekleidet hat, nur noch wallende Gewänder, läuft gern barfuß oder in Sandalen herum. Und er versteht es offenbar, Anhänger um sich zu scharen.

Teil der Münchner Bohème: Der rastlose Lebensstil des Karl Wilhelm Diefenbach

Sein Leben als Künstler beginnt unaufgeregt. Diefenbach, geboren 1851 in Hadamar im ehemaligen Herzogtum Nassau, lässt sich mit 17 Jahren zum Fotografen ausbilden. Gleichzeitig arbeitet er in einem Eisenbahnbüro in Limburg als Zeichner. In den Süden verschlägt es ihn mit 21 Jahren: 1872 erhält er beim renommierten Hoffotographen Albert einen Job als Hilfskraft, mit Aussicht auf Festanstellung. Die nimmt er nicht in Anspruch. Er findet nämlich Aufnahme in der Münchner Kunstakademie an der Adalbertstraße.

Das Gemälde „Mondscheinfahrt“ hat die Tochter Diefenbachs der Gemeinde Icking geschenkt. Es hängt ein wenig versteckt im hinteren Teil des Sitzungssaals im Rathaus. © Andrea Kästle

„Doch dann“, schreibt Hermann Wilhelm in seinem Buch über die „Münchner Bohème“, das dem eigenwilligen Maler ein eigenes Kapitel widmet, „trifft ihn ein einschneidendes Ereignis, das nicht nur sein gesamtes Leben prägen, sondern auch seine künstlerische Ausbildung jäh beenden wird“. Diefenbach erkrankt an Typhus. 20 Wochen muss er im Krankenhaus bleiben. Es gibt Komplikationen, er hat plötzlich keine Kraft mehr im rechten Oberarm – was ihn künftig beim Arbeiten einschränken soll.

Diefenbach zieht sich in die Berge zurück. Er unternimmt eine, so Wilhelm, „Art Nachkur in Eigentherapie“, führt eine „natürliche Lebensweise“ – und gesundet. „Dieser Erfolg, entgegen der offiziellen medizinischen Lehrmeinung, ist Diefenbachs Erweckungserlebnis.“ Der Maler wird zum Prediger, der sich vors Hofbräuhaus stellt und für eine vegetarische Lebensweise demonstriert. „Kohlrabi-Apostel“ nennen ihn die Münchner halb liebevoll, halb spöttisch.

Diefenbach als Gründer alternativer Lebensgemeinschaften – Pionier des Vegetarismus

Die Lebensgemeinschaft in Höllriegelskreuth gründet er in einem Anwesen nahe einem Steinbruch. Dieses hatte der Bildhauer Franz Höllriegel einst für seine Arbeiter gebaut. „Vor seinem Haus errichtet er“, schreibt Wilhelm, „eine weiße Fahne, die die Begriffe Frieden, Reinheit und Liebe symbolisieren soll.“

Was Diefenbach tut, wurde nicht nur belacht. Am 16. Juni 1885 berichtet „Die Gesellschaft“ über den Sonderling: „Welch ein unzeitgemäßer Mensch! Man denke doch: Er lebt im Lande des berühmtesten Bieres – und er trinkt nur frisches Wasser; er lebt in der Stadt der ewigen Kalbshaxen und der saftigsten Braten – und er begnügt sich mit der Pflanzenkost des strengsten Vegetariers...“

Das Haus in Dorfen, in dem Diefenbach ab 1890 wohnte und wirkte – damals und heute ... © Andrea Kästle

Derweil kurvt der Künstler mit dem Dreirad in der Gegend herum, ist mal an der Würm, mal am Starnberger See zu finden, fährt Karussell auf der Wiesn. Und gefällt sich in der Rolle des „bekanntesten Propheten des vegetarischen Lebens, der Kleiderreform und der Freikörperkultur“. In Vorträgen schimpft er – obwohl er bisweilen mehrere Beziehungen parallel laufen hat – gegen Unkeuschheit und „grobe Fleischeslust“, setzt sich gleichzeitig ein für die Rechte unehelicher Kinder. Das Essen von „Tierleichnamen“ verurteilt er ebenso wie Bier und „Spirituösen“. Und: Er ist ein früher Impfgegner, der sich selbst nur noch von Obst, Brot und kondensierter Milch ernährt – und irgendwann Mangelerscheinungen bekommt. Diefenbach benötigt bald Krücken, um sich überhaupt noch fortbewegen zu können.

... und damals © Archiv Pullach

Wegen nacktem Sonnenbaden ins Gefängnis: Eine der vielen Folgen von Diefenbachs Dorfener Lebensstils

1887 stößt Hugo Höppener, „Fidus“ genannt und Kunststudent aus Lübeck, zur Landkommune. Er wird für einige Zeit Diefenbachs engster Freund und Schüler, legt sich mit ihm nackt in die Sonne. Beide wandern deshalb für ein paar Wochen wegen „groben Unfugs“ ins Gefängnis. Höppener bestreitet mit Diefenbach eine Ausstellung in der noblen Kunstgewerbehalle von Heilmann in der Theatinerstraße. Sie wird fast unerwartet ein Riesenerfolg.

Diefenbach zeigt dort unter anderem einen Zyklus von 24 riesigen Bildern, jeweils zwei mal drei Meter groß. Titel: „Das wiedergefundene Paradies“. Wochenlang, schreibt Wilhelm, sei die Ausstellung Stadtgespräch gewesen. Auch wenn Diefenbach nichts verkauft, generiert er über die Eintrittsgelder einen Erlös von 3000 Goldmark.

Doch dann geht es erst einmal bergab. Diefenbach und Findus zerstreiten sich. 1890 wird ihm der Steinbruch gekündigt, der damals 39-Jährige zieht in ein Bauernhaus in Dorfen bei Wolfratshausen um. Auch dort präsentiert er seine Arbeiten, mit dem Hinweis an der Tür: „Eintrittsgeld nach Belieben“. Der Künstler feilt an Plänen für einen „Riesenrundbau“ im Ort nach griechischem Vorbild, in dem er nackt herumgehen und mit den Jüngern „lustwandeln, turnen, tanzen und singen“ möchte. Daraus wird nichts.

Aber es ist erstaunlich, was Diefenbach, obwohl zerzaust vom Leben, noch gelingen soll. Ab 1892 ist er in München anzutreffen, gründet dann bei Wien die „Kolonie Himmelhof“, in der er als „lebendiges Beispiel der geistigen Erlösung“ gefeiert wird – und auch immer wieder Geld auftreiben kann.

Tiefpunkt in Wien: Boykott von Diefenbach und dessen Tod mit 62 Jahren

Gipfel des Wahnsinns: Ideen, die er, der ein internationales Kinderasyl aufziehen will, für ein Gelände in der libyschen Wüste entwickelt – und die dann gar nichts mehr mit einem Kinderheim zu tun haben, sondern mit einem überdimensionalen Denkmal, ihm selbst gewidmet. Von allem wird nichts umgesetzt.

1897 zurück in Wien scheint er am Tiefpunkt angelangt zu sein. Man boykottiert ihn. Münchner Freunde sammeln für ihn Geld. Zwei Jahre später folgt eine Einladung nach Asien. Doch auf der Durchreise ist er von der italienischen Insel Capri so begeistert, dass er sich dort ansiedelt. Wie er dies geschafft hat, ist unklar – aber seine letzten Tage verbringt er in einer „feudalen Villa mit großem Park“. Dort stirbt Diefenbach 1913 im Alter von 62 Jahren.

Und sein ehemaliger Freund Fidus? Der zeichnet erst noch für sozialistische Blätter, rutscht dann aber in die rechte Ecke. Seine Arbeiten werden von den Nazis zunächst für „entartet“ erklärt. Später ernennen sie ihn zum „Professor ehrenhalber“. Höppener, ein frühes Parteimitglied, stirbt 1948.

