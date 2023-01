Jakob Pischeltsrieder bewahrt die „Zwergerlg’schicht’n“ seines Opas

Von: Bettina Sewald

Unter der Buche drunten im Wald: Damit fangen viele der Abenteuer der liebenswerten, winzigen Lausbuben Wichtl und Burzl an. Hans Pischeltsrieder hatte sie sich einst für seine Kinder und Enkel ausgedacht. Enkel Jakob (Bild) hat sie aufgeschrieben und mit dem Volk Verlag als Hörbuch herausgebracht. Im schönsten Bairisch gelesen von Gerd Anthoff. © ina

Der Ickinger Landwirt Hans Pischeltsrieder hat für seine Kinder und Enkel Gute-Nacht-Geschichten erfunden. Jakob Pischeltsrieder bewahrt die „Zwergerlg’schicht’n“ seines Opas.

Icking/Egling – Jeder, der schon ein kleines Kind in den Schlaf gelesen hat, kennt diesen magische Moment, in dem man auch als Erzähler zur Ruhe kommt, egal wie stressig der Tag war. Manche lesen vor, manche erfinden ihre Gute-Nacht-Geschichten selbst. So auch der Ickinger Landwirt Hans Pischeltsrieder (1928 - 2009). Er hatte sich sowohl für seine Kinder – ein Sohn und zwei Töchter – als auch seine vier Enkel immer wieder neue Abenteuer für die beiden Zwergerl Wichtl und Burzl, die „drunten im Wald, unter der großen Buche“ wohnen, ausgedacht.

Wertvolle Erinnerungen - zu schade zum Vergessen

Für Enkel Jakob Pischeltsrieder, der im Ickinger Forst aufwuchs und jetzt hauptberuflich für eine Straßenbaufirma als Baumgutachter tätig ist, sind das unglaublich wertvolle Erinnerungen – viel zu schade, um sie in Vergessenheit geraten zulassen. „Wir bekamen die Geschichten meist vor dem Nachmittagsschlaf immer wieder von ihm erzählt. Die Geschichte vom Fuchs war dann die erste, die ich zu Papier brachte“, sagt der 36-Jährige.

Komplett im Dialekt geschrieben

Vor einigen Jahren realisierte der Wahl-Eglinger mit dem Münchner Volk Verlag das erste Hörbuch der „Zwergerlg’schichtn“. Zu Beginn der Pandemie folgte dann der zweite Teil. Beide ganz wunderbar bairisch gelesen vom bekannten Schauspieler Gerd Anthoff. Im Verlag rätselte man zunächst, wie man die Geschichten am besten veröffentlicht, da sie komplett im Dialekt geschrieben sind. „Das macht es zum Lesen natürlich ein bisschen schwer“, meint der inzwischen zweifache Vater schmunzelnd. Man überlegte, ob man sie auf Hochdeutsch übersetzt, verwarf diesen Gedanken aber schnell wieder. Es ist einfach zu schön, die Geschichten im bayerischen Original zulassen, und so wurde die Hörbuch-Idee geboren.

Mit dieser Lösung, vor allem mit dem Vorleser, ist der Autor hochzufrieden: „Es gab mehrere Vorschläge, aber Gerd Anthoffs Stimme ist wie dafür geschaffen.“ Inzwischen sind Pischeltsrieder Kinder ebenfalls begeisterte Zuhörer der Zwergerlg’schichten. Und Papa Jakob hat auch noch ein paar weitere in petto.

Die absolute Lieblingsgeschichte seines Sohnes ist beispielsweise die (noch) nicht veröffentlichte Erzählung „Vom Waschbär Sandler“: Pischeltsrieders Junior „ist dreieinhalb und a rechter Lausbub, da gefallen ihm die etwas wilderen Geschichten am besten“. Aber auch die kleine Tochter mit eineinhalb Jahren lauscht dem Papa andächtig beim Vorlesen, gibt sich aber gelegentlich auch mit Hörbuch oder der „selbst gebastelten“ Tonie-Box zufrieden.

Noch Material für ein drittes Hörbuch

Wie viel von den Zwergerlg’schicht’n noch original vom Opa und wie viel von ihm frei dazuerfunden ist, beantwortet der studierte Forstwissenschaftler nach kurzer Bedenkpause: „Ich würde das Verhältnis ungefähr bei 80/20 sehen, also 80 Prozent noch so, wie es uns der Opa erzählt hat.“ Auf jeden Fall hat er noch einen ganzen Schwung an Geschichten für ein drittes Hörbuch. Wann die erscheinen, steht allerdings in den Sternen, denn „es fehlen aktuell noch etwa 30 Minuten für ein weiteres Hörbuch“.

Die Zwergerlg’schichten 1 und 2 sind im Volk Verlag erschienen und kosten jeweils 13,90 Euro. Auf der Homepage kann man unter www.volkverlag.de auch ein Abenteuer von den Zwergerln und ihrem Freund, dem Rehbock Sepp, kostenlos probehören. Doch Vorsicht: Danach möchte man auf jeden Fall wissen, wie es mit Wichtl und Burzl weitergeht.

