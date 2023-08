„Jetzt muss man etwas machen“: Sebastian Heinsdorff will Ickingern auf Gemeinde-Webseite Natur näherbringen

Von: Andrea Kästle

„Wir müssen wieder ein Bewusstsein entwickeln für die Natur“: Bildhauer Sebastian Heinsdorff will dazu beitragen mit kleinen Texten über Flora und Fauna auf der Webseite der Gemeinde Icking. © ak

Natur und Umwelt ins Bewusstsein der Ickinger rücken: Das will Sebastian Heinsdorff. Einen entsprechenden Antrag stellte er nun in der Bürgerversammlung.

Icking – Zugegeben: Dieser Antrag in der Bürgerversammlung war außergewöhnlich. Formuliert hatte ihn Sebastian Heinsdorff, wobei Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) ihn ein wenig unterstützte. Der 70-Jährige wünscht sich, die Belange von Natur und Umwelt ins Bewusstsein der Ickingerinnen und Ickinger zu rücken, indem man die Webseite der Gemeinde durch eine entsprechende Rubrik erweitert. Der Antrag ging durch.

Sebastian Heinsdorff will Ickingern auf Gemeinde-Homepage die Natur näherbringen

Sebastian Heinsdorff ist Werkzeugmacher und Bildhauer. Mit seinem Vater sei er als Kind oft unterwegs gewesen, auch mit dem Auto, die Straße zur Isar hinunter, erzählt er. Die Straße war schmal, nicht so ausgebaut wie heute. Sie führte in vielen Kurven beim heutigen Edeka in Ebenhausen zum Kloster und weiter in den Wald. Für Heinsdorff „war klar, dass es genauso gehört“.

Natürlich blieb es nicht so. Die B11 wurde ausgebaut, für die Autobahn eine Trasse durch den Wald geschlagen. Im Moorsee bei Mörlbach, jetzt direkt an der A95 gelegen, ist Sebastian Heinsdorff als Kind geschwommen. Auch in Irschenhausen, wo er mit fünf Geschwistern aufgewachsen ist – in einem sehr eigenwilligen Haus, das sein Vater, ein Architekt, selbst gebaut hatte –, hat sich vieles verändert. Seit der Industrialisierung glaube der Mensch an die Maschine, „an Hightech“, die „Schattenseiten“ der Technik habe man jedoch verdrängt, sagt der 70-Jährige. „Uns ist die Beziehung zu Mutter Erde verloren gegangen.“

Von Waldhimbeeren und wilder Möhre: Eine Kolumne, die von der Natur erzählt

Heinsdorffs Frau, Connie Schmidtchen, die Töpferin ist, zitiert Albert Einstein: Man könne Probleme nicht auf dieselbe Denkweise lösen, wegen der die Probleme überhaupt entstanden sind. Man müsse sich was anderes einfallen lassen. So kam Sebastian Heinsdorff auf die Idee, eine Kolumne auf der Homepage der Gemeinde zu etablieren, die quer über Parteigrenzen hinweg von der Natur erzählt.

Auf dieser Seite würde man erfahren, wann Waldhimbeeren reif sind und was das eigentlich für Würmer sind, die sich durch manche Früchte fressen. Heinsdorff würde dort das Labkraut mit seinen kleinen weißen Kreuzblüten vorstellen und schreiben, was es mit der blaublühenden Wegwarte und der Wilden Möhre auf sich hat – jene unscheinbare Pflanzen, die in jedem Straßenbegleitgrün aus der Erde spitzen. „Wenn man sie nur lässt“, wie Conni Schmidtchen anfügt. Der Naturliebhaber würde auch gerne über Kühe schreiben und darüber, dass die ihre Hörner brauchen. Und er würde – weil ja nicht nur Kinder in diesem Bereich ziemliche Wissenslücken haben – heimische Baumarten vorstellen. Er möchte einfach die Liebe zum großen, grünen Draußen wieder in den Herzen der Menschen verankern.

Heinsdorff wollte erst gar keinen Antrag stellen

Der sympathische Künstler ist kein Eiferer, schon gar kein Besserwisser, sondern ein eher stiller Mensch. Einer, der langsam spricht und erst nachdenkt, bevor er den Mund aufmacht. „Jetzt muss man etwas machen“, sagt er. Photovoltaik und alternative Energiegewinnung seien das eine, das Interesse an der „Naturwelt“ das andere.

Er habe in der Bürgerversammlung erst gar keinen Antrag stellen wollen, räumt Heinsdorff ein. Dann habe sich Beatrice Wagner zu Wort gemeldet. Die Vorsitzende der Ortsgruppe des Bund Naturschutz beantragte eine Baumschutzverordnung für die Gemeinde. Für den 70-Jährigen das Signal, „mich auch zu melden“. Weil er der Meinung ist, dass man zwar Gesetze benötige, um die Umwelt zu schützen. „Aber um diese Gesetze einhalten zu können, müssen wir auch ein Gefühl bekommen für das, was wir schützen wollen. Unser Körper“, sagt er und lächelt, „ist doch auch 100 Prozent Natur.“

Eine Baumschutzverordnung hat der Gemeinderat im Nachgang zur Bürgerversammlung abgelehnt. Heinsdorffs Antrag aber ging durch, wenn auch recht knapp mit acht zu sieben Stimmen. Wie genau er nun umgesetzt werden soll, „das ist jetzt“, meint er, „der zweite Schritt“.

