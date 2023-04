Kampf für die Kreisklinik - und für die eigene Zukunft: CSU Icking bereit für den Wahlkampf

Von: Peter Herrmann

Teilen

Bezirksrat Thomas Schwarzenberger (2. v. re.) gratulierte dem neugewählten Vorstand des CSU-Ortsverbands Icking: (v. li.) Schriftführer Hans-Peter Stahn, Vorsitzender Dr. Christoph Preuss, Stellvertretender Vorsitzender und der Digitalbeauftragte Alexander Graf von Gneisenau sowie Kassier Constantin Beck. © Peter Herrmann

Die CSU in Icking hat einen neuen Vorstand. Er möchte ein starkes Ergebnis bei der Landtagswahl einfahren. Schließlich drohe der CSU der Bedeutungsverlust.

Icking – Viel unterwegs im Landtagswahlkreis 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd) ist derzeit der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Am Mittwoch scheute er nicht die einstündige Fahrt von seiner Heimatgemeinde ins Landhotel Klostermaier, um mit dem CSU-Vize-Kreisvorsitzenden Werner Weindl die Neuwahlen des Ickinger Ortsverbands zu leiten.

Kampf für die Kreisklinik - und für die eigene Zukunft: CSU Icking bereit für den Wahlkampf

„Die CSU braucht ein gutes Ergebnis dringender denn je, um eine starke Stimme in Berlin zu haben“, erklärte Werner Weindl im Hinblick auf die am 8. Oktober anstehenden Landtagswahlen. Aufgrund der von der Ampelkoalition jüngst beschlossenen Änderung des Wahlrechts drohe das Szenario, dass die CSU aus dem Bundestag herausgedrängt werden könnte.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Thomas Schwarzenberger, Spitzenkandidat für den Bezirkstag Oberbayern, leitete danach schnell zur Kommunalpolitik im eigenen Stimmkreis über. Hier freut ihn besonders die staatliche Förderung der geplanten Einrichtung von zwei Psychiatrischen Tageskliniken für Erwachsene und Jugendliche an der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen. „Ich hoffe, dass wir 2025 die Eröffnung feiern können“, gab sich Schwarzenberger optimistisch.

Landtagswahl in Bayern: CSU Icking schwört sich ein

Der wiedergewählte Ickinger Ortsvorsitzende Dr. Christoph Preuss, der selbst als Leitender Notfallarzt für die Wolfratshauser BRK-Bereitschaft im Einsatz ist, begrüßte das Bauprojekt und setzte sich für die Stärkung der Wolfratshauser Kreisklinik ein. „Wir haben hier 200 Schlaganfälle pro Jahr, die schnell versorgt werden müssen.“ Für einen „Patiententourismus“ zu anderen Kliniken habe er, Preuss, kein Verständnis.

Im Ickinger Gemeinderat, in dem Preuss gemeinsam mit Hans-Peter Stahn die Interessen der Christsozialen vertritt, blieben ihm der Antrag zur Vorsorge gegen den Energie-Blackout und ein Antrag zur Kinderbetreuung in Erinnerung. Zudem befürwortet Preuss die Nutzung von Photovoltaik und Geothermie. „Wir wollen die Planungssicherheit der Gemeinde in der eigenen Hand behalten“, betonte der CSU-Gemeinderat.

CSU Icking hat einen neuen Vorstand

Bei den Neuwahlen des derzeit 33 Mitglieder umfassenden Ortsverbands gab es laut Weindl ein „kommunistisches Ergebnis“. Preuss wurde in der Hauptversammlung als Vorsitzender einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Unterstützt wird der Ortschef von seinen Stellvertretern Alexander Graf von Gneisenau und Gudrun Scheifl sowie Kassier Constantin Beck und Schriftführer Hans-Peter Stahn. Als Beisitzer fungieren Georg Frech senior und junior, Anni Rieger, Thomas Scheifl und Marcel Hetzger. Die Kasse prüfen Michael Döring und Johannes Voit. Um den Online-Auftritt des Ortsverbands kümmert sich der neue Digitalbeauftragte Alexander Graf von Gneisenau.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.