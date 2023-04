Schönheit, Schmerz und schelmisches Scherzo: Adelphi Quartet setzt Glanzpunkte in Icking

Von: Volker Camehn

Setzte Glanzpunkte in Icking: Das international besetzte Adelphi Quartet. © Hans Lippert

Das Adelphi Quartet gab ein mehr als berührendes Konzert im Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium. Die Musiker kommen aus Belgien, Deutschland, England und Spanien.

Icking – Humor ist, wenn es trotzdem kracht. Das Adelphi Quartet – mit nur zwei „t“, weil quasi transnationales Ensemble mit Mitgliedern aus Belgien, Deutschland, England und Spanien – bestritt die Hälfte seines Auftritts im Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium mit Joseph Haydn. Eine gute Wahl, denn es war ein Haydn-Spaß: Die Streichquartette in G-Dur und h-Moll, also zwei von insgesamt 68 Werken, die der Österreicher geschrieben hat, sorgten kürzlich für viel gute Laune im Auditorium. Nicht umsonst gilt der Wiener Klassikfuchs Haydn als Streichquartett-Erfinder.

Klangwelt Klassik: Berührendes Konzert von Adelphi Quartet in Icking

Maxime Michaluk (Violine), Esther Agusti Matabosch (Violine), Adam Newman (Viola) und Nepomuk Braun (Cello) spielten keck durch übermütige wie intime Momente seiner zwei Werke. Mitunter wirkten sie wie eine Persiflage auf ihre eigene Parodie, was Gestik und Akzentuierung anbelangte. Das lag nicht zuletzt an der Musikauswahl. Leicht und beschwingt präsentierten die Musiker das Scherzo, diese flotte und ausgelassene, schöne Satzform.

An diesem Abend konnte man saitennah erleben, dass Virtuosität sich nicht leichtfertig auf Fingerfertigkeit reduzieren lässt, sondern auch immer Gefühl und Ausdruck verlangt: Vorsprung durch Technik, klar, aber Technik ohne Gefühl – das ist nur müde Etüde, bestenfalls eitle Attitüde. Und die suchte man hier glücklicherweise vergebens.

Bayerischer Rundfunk schneidet Konzert des Adelphi Quartets in Icking mit

Gleichwohl: Das Konzert des Adelphi Quartets, das der Bayerische Rundfunk mitgeschnitten hat und Ende März auf Sendung gehen soll, bot auch ein radikales Kontrastprogramm, eigentlich wohnte man hier zwei völlig unterschiedlichen Aufführungen bei. Die Musiker hatten nämlich noch das moderne Werk („Streichquartett Saffron Dusk“) der Komponistin Bushra El-Turk (Jahrgang 1982) sowie Béla Bartóks Streichquartett Nr. 2 ins Programm genommen. Zwei düstere, schwer verdauliche Kompositionen mit jeweils tragischem Hintergrund: El-Turks Musik ist den Opfern der fürchterlichen Katastrophe im Jahr 2020 in Beirut gewidmet: Damals kamen über 200 Menschen ums Leben, als 2750 Tonnen Ammoniumnitrat – das ist unter anderem in künstlichem Stickstoffdünger enthalten – explodierten.

Bartóks Streichquartett entstand indes unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs, quälend-bedrohlich, Wirrnis und Wut – beide Stücke fordern von den Aufführenden einen Kraftakt. Musikgenuss im klassischen Sinne gibt es hier nicht, vielmehr wurden zwei grimmige (An-)klagelieder aufgeführt, schmerzhaft und nie wirklich schön. Dass derlei in den Bann zieht, liegt vor allem an der uneitlen Darbietungsform. Die Künstler traten hinter ihre Musik zurück. Das Nichts nach der Katastrophe als Kontrastmittel zu den Wohlfühlmomenten der Wiener Klassik: Das Adelphi Quartet fügte zusammen, was nicht zusammengehört. Man wünscht sich mehr von dieser Art Verstörung und Ratlosigkeit.

Info

Das Konzert wird am Mittwoch, 29. März, ab 15 Uhr auf BR Klassik in der Sendung „On Stage“ ausgestrahlt.

