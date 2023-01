Hochkarätige Künstler im Isartal: Konzertsaison startet am Wochenende - Programmübersicht

Von: Franziska Konrad

Eine besondere Uraufführung im Gepäck hat das „Amaryllis Quartett“. © Tobias Wirth

Klangwelt Klassik ist zurück in Icking. In Kürze startet die Konzertsaison – eine Programmübersicht.

Icking – Sechs hochkarätig besetzte und international wirkende Ensembles gastieren heuer in Icking. Anlass: die Kammermusikreihe „Meistersolisten im Isartal“. Sowohl Klassiker als auch Neuentdeckungen der Kammermusik erwarten Besucher aus ganz Deutschland im Rainer-Maria-Rilke-Konzertsaal. Eine Programmübersicht.

Schwungvoll eröffnet wird die Saison am Samstag, 21. Januar, mit der pulsierenden Musikszene Skandinaviens: Das kürzlich mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete „Trio con Brio Copenhagen“ verspricht Meilensteine der Trioliteratur von Joseph Haydn, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert.

Weiter geht’s am Samstag, 4. März: Hier eröffnet das „Adelphi Quartett“ mit einem Werk der britisch-libanesischen Komponistin Bushra El-Turk den Reigen der Streichquartette. Das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Quartett wird nach seinem Erfolg bei den International Auditions des Young Classical Artists Trust 2021 als YCAT Artist unterstützt.

Ein besonderes Klassik-Erlebnis ist für Freitag, 23. Juni, angekündigt: In Kooperation mit dem G. Henle Verlag, teilt der weltberühmte französische Geiger Gabriel Le Magadure seine langjährige Quartetterfahrung. Gemeinsam mit dem „Leonkoro Quartett“ gibt er in einer öffentlichen Meisterklasse anhand von Ludwig van Beethovens Rasumowski-Quartett op. 59/1. Einblicke in das Erarbeiten einer Interpretation.

Einen schwungvollen Saison-Auftakt gibt’s mit dem „Trio con Brio Copenhagen“. © Foto: Nikolaj Lund

Im abendlichen Konzert erinnert das vielfach ausgezeichnete Quartett an den 1942 im Internierungslager auf der Wulzburg verstorbenen Komponisten Erwin Schulhoff. Und unter Mitwirkung der Bratschistin Marie Chilemme und des Cellisten Raphael Merlin erklingt das erste Streichsextett des jungen Johannes Brahms.

Als roter Faden ziehen sich die Werke von Mozart durch den zweiten Teil der Saison. Sein Dissonanzenquartett gibt es am Samstag, 23. September, vom „Minguet Quartett“ zu hören. Die Musiker sind für ihren Klang und ihre Ausdrucksfreude von Beginn ihrer Auftritte an bekannt. Mit Jorg Widmanns viertem Streichquartett stellen sich die vier Künstler auch einem herausfordernden Werk des 21. Jahrhunderts.

Am Samstag, 14. Oktober, überraschen das „Amaryllis Quartett“, das „Quartett in Residence“ von Klangwelt Klassik und der Oboist Ramon Ortega Quero mit einer Uraufführung. Der argentinische Komponist Fabian Panisello schrieb ein Oboenquartett, das – umrahmt von Oboenquartetten Mozarts – in Icking zum ersten Mal zu hören ist.

Klangwelt Klassik: Programm, Karten und Preise Alle Veranstaltungen finden im Rainer-Maria-Rilke-Konzertsaal im Ickinger Gymnasium, Ulrichstraße 1, statt.

Am Samstag, 21. Januar, spielt um 19.30 Uhr das „Trio con Brio Copenhagen“; Am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr ist in Icking das „Adelphi Quartett“ zu hören. Am Freitag, 23. Juni, gibt es um 15 Uhr eine Meisterklasse von Komponist Gabriel Le Magadure und dem „Leonkoro Quartett“. Um 19.30 Uhr startet das Konzert vom „Leonkoro Quartett“, Marie Chilemme und Raphael Merlin. Am Samstag, 23. September, spielt um 19.30 Uhr das „Minguet Quartett“. Am Samstag, 14. Oktober, spielt um 19.30 Uhr das „Amaryllis Quartett“ und Ramon Ortega Quero. Am Samstag, 11. November, tritt um 19.30 Uhr das „Armida Quartett“ auf. Für die Konzerte von Klangwelt Klassik gibt es Abonnements und Einzelkarten. Abonnenten haben freie Platzwahl und erhalten alle sechs Konzerte – einschließlich der Meisterklasse – zum Preis von fünf Konzerten (135 Euro beziehungsweise 170 Euro). Karten im Vorverkauf gibt es im Internet auf www.klangwelt-klassik.de, per E-Mail an die Adresse ticket@klangwelt-klassik.de sowie telefonisch unter 08 17 8/71 71. Restkarten sind an der Tageskasse jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.klangwelt-klassik.de.

Einen Schwerpunkt bildet Mozart im Repertoire des „Armida Quartetts“, mit dem es am Samstag, 11. November, ein Wiedersehen gibt. Auf Mozarts Haydn-Quartett KV 428 lassen die Musiker Henri Dutilleux’ „Ainsi la nuit“ folgen, einen laut Programmankündigung „Schätze des Quartett-Repertoires des 20. Jahrhunderts“. (kof)

