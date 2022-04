Powerfrauen: Das Klenke Quartett eröffnet den Ickinger Frühling

Frauenpower von vier Powerfrauen: Das Klenke Quartett eröffnete am Freitagabend das 7. Internationale Streichquartett-Festival „Ickinger Frühling“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mit scharfe Saiten-Sprünge eröffnete das Klenke Quartett das Streichquartett-Festival „Ickinger Frühling“. Viel Frauenpower von vier Powerfrauen.

Icking – Das Etikett „Frauenpower“ ist ein wenig abgehangen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Gender-Debatte längst eigene Kapriolen schlägt, von wegen kulturelle Aneignung, Queer-Denken und LGBT. Nicht dass sich am Ende jemand ausgeschlossen fühlt. Gleichwohl taugt eben „Frauenpower“ immer noch gut als griffiges, weil basisemanzipatorisches Etikett und, wie jüngst im Falle des 7. Internationalen Streichquartett-Festivals Ickinger Frühling, als richtunggebende (Kunst-)Parole und damit Marketinginstrument. Daran änderte am Eröffnungsabend am Freitag auch manch schwere Parfümwolke nichts.

Zudem ist der Veranstalter Klangwelt Klassik gänzlich unverdächtig, dem feministischen Furor das Wort reden zu wollen. „Uns geht es nicht um ein genderpolitisches Statement“, sagt denn auch Vereinschefin Bettina Gaebel. Im Vordergrund stehe immer die Musik, weshalb eben auch die Kompositionen alter weißer (und mittlerweile toter) Männer ihren festen Platz im Ickinger Wochenend-Programm hatten. Maurice Ravel (1875 bis 1937) zum Beispiel.

Konzertsaal im Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium zum Festival-Auftakt gut gefüllt

Dessen Streichquartett in F-Dur, ein veritabler wie wuchtiger Vierteiler, gehört vielleicht nicht zu Ravels besten, aber sicher zu seinen komplexesten Werken – womit wir schon beim Festival-Auftakt im gut gefüllten Konzertsaal des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking wären. Vor allem die neutönerischen Momente dürfte das deutsche Klenke Quartett, namentlich Annegret Klenke (Violine), Beate Hartmann (Violine), Yvonne Uhlemann (Viola) und Ruth Kaltenhäuser (Cello), am Ravel-Opus gereizt haben: Eingangs noch von schwermütiger Leichtigkeit, wechselt das Werk klangpuzzlegleich ins rasend Aufbrausende. Die vier Musikerinnen – konzentriert, ernsthaft und streckenweise ein wenig angespannt wirkend – brillieren hier gleichwohl mit tänzerisch anmutender Virtuosität.

Zuvor hatten sich die Klenkes über das Streichquartett Nr. 2 in g-Moll von Emilie Mayer (1812 bis 1883) ans Ungewöhnliche herangetastet, eine zarte Zerstörung von Idyll gleich zu Konzertbeginn. Wohl auch, um dem, was da noch kommen sollte, den Boden zu bereiten. Mayers Stück startet wie eine Blumenwiese unter Gewitterwolken und atmet eine betörende Schwere. Es lässt vor allem dem Cello viel Raum zur Entfaltung, etwa wenn es eine Choralmelodie im Pizzicati begleitet: Hier werden die Saiten nicht gestrichen, sondern gezupft. Polyfone Klangkonstrukte und gebremste Euphorie – das wirkt strecken- beziehungsweise taktweise gefällig, ist aber nicht frei von technischen Tücken. Bequem machen können es sich da Besucherinnen und Besucher auf ihrer Bestuhlung nicht.

Klenke Quartett mit konzentrierten wie messerscharfen Saiten-Sprüngen

Tückisch geht’s dann erst recht bei Ursula Mamloks Streichquartett Nr. 2 zu. Mamlok, gestorben 2016, hatte sich zeit ihres Schaffens der Zwölftonmusik verschrieben. Das experimentierernste Prinzip, stark verkürzt: Alle zwölf Töne einer Tonleiter werden hier verwendet, was allen weißen und schwarzen Tasten auf dem Klavier innerhalb einer Oktave entspricht. Dabei dürfen einzelne Töne allerdings nur wiederholt werden, wenn alle einmal gespielt sind.

Schön, im klassischen Sinne, ist das nicht, es ist eher ein ausgeklügeltes Kompositions- und Klangkonstrukt, tongewordene Mathematik, wenn man so will. Das Klenke Quartett setzte diese Sound-Konstrukte mit konzentrierten wie messerscharfen Saiten-Sprüngen um – ein konzertanter Streich durch jedwede Berechnung; ein Vergeigen im besten Wortsinn. Oder wie es die Sitznachbarin so schön formulierte: „Faszinierend und anregend – aber nichts fürs Herz.“ Muss ja auch nicht. Dafür viel Frauenpower von vier Powerfrauen.

Volker Camehn

