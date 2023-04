Klassik-Konzerte in Icking: Klang-Genuss mit Klavier und Streichern

Von: Susanne Weiß

Als Trio Alba kommen Livia Sellin (Violine), Philipp Comploi (Violoncello) und Chengcheng Zhao (Klavier) am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr in den Konzertsaal des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums. © KANIZAJ MARIJA-M.

Klangwelt Klassik organisiert den Ickinger Frühling mit hochkarätigen Ensembles. Der Schwerpunkt sind Klaviertrios und Streicherquartette.

Icking – Der Verein Klangwelt Klassik ist bekannt dafür, für sein Kammermusik-Festival Ickinger Frühling preisgekrönte Ensembles mit internationalem Ruf ins Isartal zu holen. Stets dabei sind Entdeckungen hochkarätiger junger Ensembles, die kurz vor ihrem internationalen Durchbruch stehen und die Veranstaltungen als Sprungbrett für ihre Karriere nutzen. Der achte Konzertzyklus in der Reihe steht am Wochenende, 22. und 23. April, ins Haus. „Diesmal mit dem Schwerpunkt Klaviertrio und Streichquartett“, kündigt Vorstandsvorsitzende Bettina Gaebel an.

E.T.A. heißt das Trio von Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier), das am 22. April beim Ickinger Frühling spielt. © Wolters

„New Talents“ von SWR 2: Das E.T.A.-Klaviertrio spielt in Icking

Die beiden kammermusikalischen Gattungen erleben durch aufsehenerregende internationale Ensembles gerade eine Blüte. In den Konzertsaal des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking, der mit seiner guten Akustik und dem nahen Kontakt des Publikums zu den Musikern besticht, kommen folgende zu Gehör: Das von SWR2 zu den New Talents gekürte Klaviertrio E.T.A. am Samstag um 16 Uhr und das kürzlich mit dem Opus d’Or ausgezeichnete Klaviertrio Alba um 19.30 Uhr.

Das Eliot Quartett mit Maryana Osipova (Violine), Alexander Sachs (Violine), Dmitry Hahalin (Viola) und Michael Preuss (Violoncello) tritt am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr auf. © kaupo kikkas

Am Sonntag um 11 Uhr betritt das Eliot Quartett die Bühne. „Es gehört zu den aufregendsten Streichquartetten der jungen Generation“, so Gaebel. Um 16 Uhr ist das viel beachtete tschechische Pavel Haas Quartet an der Reihe, das sich mit seinem warmen böhmischen Streicherklang als eines der führenden Kammermusikensembles der gesamten Musikwelt etabliert hat.

Alle vier Ensembles haben neben Klassikern des Kammermusikrepertoires von Josef Haydn, Johannes Brahms, Clara Schumann bis hin zu Franz Schubert das Werk eines durch die osteuropäische Kultur geprägten Komponisten im Programm. Die Reise beginnt mit Sergej Rachmaninovs hochexpressivem Trio élegiaque, das vom Klaviertrio E.T.A. musiziert wird. Das Klaviertrio Alba interpretiert Bedrich Smetanas Klaviertrio in g-moll op. 15. Als Besonderheit bringt das Ensemble darüber hinaus ein neues Werk der Trioliteratur zur Aufführung: Der Mythos des Phönix, der im Feuer verbrennt und aufersteht, inspirierte die kanadische Komponistin Kelly-Marie Murphy zu ihrem Werk „Give me phoenix wings to fly“.

Das Eliot Quartett reist mit dem dritten Streichquartett des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov sowie dem dritten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch an, in dem dieser den Schmerz eines Kriegs zum Ausdruck bringt. Das Pavel Haas Quartet widmet sich Antonín Dvorák Streichquartett Nr. 13 in G-Dur op. 106, in dem er seine Freude über die Rückkehr in seine Heimat ausdrückt.

Junge Klassik: Landessieger spielen beim Ickinger Frühling - bei kostenlosem Eintritt

Im Programm Junge Klassik gibt der Verein die Bühne frei für das Antonín Quartett aus München. Es hat im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2023 den 1. Preis gewonnen. Das Quartett besteht seit dem vergangenen November und setzt sich aus Musikern im Alter zwischen 14 und 18 Jahren zusammen. Der Eintritt zum Programm Junge Klassik ist frei. Spenden für die jungen Musiker sind willkommen. Für alle anderen Darbietungen läuft bereits der Vorverkauf (siehe Kasten links oben). Jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn gibt es eine kostenlose Einführung von Robert Faessler beziehungsweise Dr. Ruth-Renée Reif.