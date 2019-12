Kommunalwahl 2020: Cornelia Zechmeister will Bürgermeisterin werden

In Icking gibt es eine vierte Bewerberin um das Bürgermeisteramt. Cornelia Zechmeister will Bürgermeisterin werden.

Icking – Geballte Frauenpower in der Gemeinde Icking: Zu den bisher drei Bürgermeisterkandidatinnen gesellt sich nun eine vierte dazu. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt die Parteifreie Wählergemeinschaft (PWG), dass sie eine eigene Bewerberin für das Amt der Rathauschefin ins Rennen schickt. Es ist Cornelia Zechmeister, die ursprünglich in Pullach als Bürgermeisterin für die unabhängige Wählergruppe WiP (Wir in Pullach) kandidieren wollte.

Auch in Icking ist Cornelia Zechmeister keine Unbekannte. Sie leitet aktuell das Bauamt im Ickinger Rathaus. Für das Amt der Bürgermeisterin bringt sie auch sonst durchaus Erfahrung mit: Zechmeister ist derzeit in der Gemeinde Pullach Zweite Bürgermeisterin an der Seite von Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne). Dort hätte Zechmeister bei der Wahl im März 2020 auch gern gegen die Amtsinhaberin kandidiert. Es wäre bereits ihr zweiter Anlauf nach 2014 gewesen. Doch parteiintern setzte sich in der Aufstellungsversammlung der WiP Anfang November Reinhard Vennkold durch. Sie könne damit „gut leben“, erklärte Zechmeister nach der Entscheidung. „Ich hab’ ja meinen Beruf.“

Nun bewirbt sich Zechmeister also in Icking um die Nachfolge ihrer jetzigen Chefin Margit Menrad, die nicht mehr zur Wahl antritt. Ihre Gegenkandidatinnen sind Verena Reitmann (Unabhängige Bürgerliste Icking/UBI), Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne) und Dr. Beatrice Wagner (SPD). lm/sas

