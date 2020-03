Stichwahl in Icking: Zwei Frauen, fünf Fragen

Vor der Stichwahl fühlt unsere Zeitung den Ickinger Bürgermeisterkandidatinnen auf den Zahn.

Icking – In der Isartalgemeinde wird es noch einmal spannend. Am Sonntag entscheidet sich, wer Nachfolgerin von Bürgermeisterin Margit Menrad wird. In der Stichwahl treten Verena Reithmann von der Unabhängigen Bürgerliste Icking (UBI) und Laura von Beckerath-Leismüller von den Grünen gegeneinander an. Da der Wahlkampf aufgrund der Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen ist, haben wir die beiden Frauen schriftlich mit fünf Fragen konfrontiert.

Was haben Sie Ihrer Kontrahentin voraus?

Leismüller: Wie viele interessierte Wähler*innen in Icking erleben konnten, unter anderem bei der Veranstaltung in Dorfen, habe ich meiner Kontrahentin voraus, dass ich aus der manchmal unübersichtlichen Fülle an Herausforderungen die wichtigsten Fragestellungen 1) priorisieren kann 2) konstruktiv angehen kann und vor allem 3) durch eine klare Sprache für alle verständlich kommunizieren kann. Ich glaube, dass das viele Zuhörer*innen bestätigen können.

+ Verena Reithmann, UBI

Reithmann: Sechs Jahre im Gemeinderat, 19 Jahre in der Kommunalpolitik und im Einsatz in schulischen Gremien, ein Jura-Studium, drei Kinder aus dem Nest.

Um welche Eigenschaft beneiden Sie Ihre Kontrahentin?

Leismüller:Um diese Frage beantworten zu können, müsste ich Frau Reithmann persönlich näher kennen.

Reithmann: Den Mut.

Der Straßenwahlkampf ist aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt: Was würden Sie den Ickingern gerne persönlich sagen, wenn es möglich wäre?

Leismüller:Ich würde gerne jedem sagen, dass ich es verstehen kann, dass Wahlkampf im Moment für die meisten uninteressant ist angesichts der Krise. Allerdings geht es hier auch um das Stellen der Weichen für sechs Jahre Ortspolitik und Ortsgestaltung. Wie meistern wir die nächsten Krisen und andere Herausforderungen unserer Zeit? Daher ist es so wichtig, trotzdem zu wählen und sich Gedanken über die richtige Zukunft Ickings zu machen. Aber eines ist klar: Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das!

Reithmann:Nach dem lauten Wahlkampf herrscht gerade fast eigenartige Stille. Im Hintergrund arbeitet jedoch ein fraktionsübergreifendes Krisenteam des Gemeinderates an Strukturen für Icking in der Krisensituation. Die Drähte laufen heiß.

+ Laura von Beckerath-Leismüller, Grüne

Bitte vervollständigen Sie diesen Satz: Nach Überwindung der Corona-Krise muss die Gemeinde...

Leismüller…sich wieder den langfristigen und lokalen Projekten widmen und zusehen, dass sie die zweifellos entstehenden wirtschaftlichen Schäden einigermaßen überwindet. Ein hier jedoch häufig vorkommendes Problem ist die Aufgabe und Verantwortung der Gemeinde, einer gesellschaftlichen Entzweiung und einer Stimmung von gegenseitigem Misstrauen entgegenzuwirken. Diese Stimmungen entstehen automatisch in Ausnahmen und Katastrophenszenarien, in denen eine Gesellschaft von Angst gefesselt ist. Ich hoffe, bete und wünsche mir sehr, dass wir das in Icking nicht erleben werden und der gesellschaftliche Zusammenhalt bestehen bleibt. Ich werde alles dafür geben, diesen zu stärken.

Reithmann:...das Wahlprogramm der UBI abarbeiten.

Wenn Sie am Sonntag zur Bürgermeisterin gewählt werden, möchten Sie

in den ersten 100 Tagen anpacken...

Leismüller:Neben der in der vorherigen Frage genannten Verantwortung der Gemeinde, die Folgen der Krise für Icking zu meistern, werden wir selbstverständlich auch andere aktuelle Themen priorisieren und vorantreiben, wie zum Beispiel ein Leitbild zu entwickeln, sobald Versammlungen wieder möglich sind und ein Neustart mit dem Reithallengelände.

Reithmann: Die Wahl bedeutet ja nicht gleich Amtsantritt. Die gut 30 Tage bis dahin können wir gut brauchen, damit BGMin und zukünftige BGM gemeinsam Krisenmanagement betreiben. Und das wird nach 30 Tagen nicht beendet sein. kof





Nach der Wahl am 15. März lautete das Ergebnis in Icking: 41,59 Prozent für Verena Reithmann (UBI) und 30,42 Prozent für Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne). Wer von den beiden Damen neue Bürgermeisterin wird, entscheidet sich am Sonntag.

