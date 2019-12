Kommunalwahl 2020: UBI stellt Wahlprogramm vor

„Wir alle sind Icking“, lautet ein Punkt im Wahlprogramm der Unabhängige Bürgerliste Icking (UBI). Die Wählervereinigung hat Verena Reithmann und 17 Kandidaten nominiert.

Icking – Mit Verena Reithmann, Dr. Georg Linsinger und Claudia Roederstein heißen die Spitzenkandidaten der Unabhängige Bürgerliste Icking (UBI) für den Ickinger Gemeinderat. Alle drei vertreten dort bereits jetzt schon die Interessen der parteiunabhängigen kommunalpolitischen Wählervereinigung. Am Freitag legten die Mitglieder einen kurzen aber aussagekräftigen Entwurf ihres Wahlprogramms vor. Die finale Version soll zu Beginn des nächsten Jahres folgen.

„Wir alle sind Icking“, lautet der erste Punkt des Programms. Informationsveranstaltungen, Arbeitskreise und Diskussionsabende seien fester Bestandteil des Gemeindelebens. „Gerade die starke Diskussionskultur gilt es zu erhalten, das braucht aber massive Pflege“, sagt Verena Reithmann, die sich als Bürgermeisterin bewirbt (wir berichteten).

Vereine und Ehrenamtlichen will die UBI stärken. Eine Website, „Meiicking“, soll ihnen und Ickinger Projektgruppen eine Plattform bieten, auf der sie sich darstellen können. Die Bürger können sich dort über anstehende Termine informieren. Auch die Gründung einer Bürgerstiftung zieht die UBI in Erwägung.

Die Gruppierung möchte sich der nachhaltigen Pflege des Trinkwassernetzes widmen. Die Mitglieder wollen „auch in Zukunft bestes Wasser aus unserem eigenen Brunnen“ zur Verfügung stellen können. Für die Regenwasserentsorgung, ein ewiges Ärgernis in der Gemeinde, möchten die UBI einen „Masterplan“ aufstellen. Standpunkt zum Mobilfunk: möglichst geringe Strahlenbelastung bei guter Mobilfunkversorgung.

In Sachen Ortsentwicklung will die UBI dem Siedlungsdruck nicht nachgeben, stattdessen setzt sie auf eine Verdichtung innerhalb der Ortsgrenzen. „Wir haben den Wunsch nach mehr Flexibilität. Das bedeutet Einliegerwohnungen, mehrere Generationen im Haus“, so Reithmann. Im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum werde die Bebauung des Reithallengeländes eine wichtige Rolle spielen. „Wir möchten bei der Bebauung im Dialog mit allen Beteiligten stehen“, so die Bürgermeisterkandidatin.

Sobald die Grundschule Icking zur Offenen Ganztagsschule erweitert wird, müssten auch die Fahrzeiten des Schulbusses aufgestockt werden. „Wir planen, den Busverkehr dann auch für die übrigen Bürger zu öffnen“, erklärt Reithmann. Die Möglichkeit einer Fußgängerbrücke über die B11 und der Bau eines Radwegs nach Ebenhausen sollen neu überprüft werden. Des Weiteren möchte die Gruppierung eine sichere Fahrradunterbringung am Bahnhof schaffen und prüfen, ob die Einführung von Mitfahrgemeinschaften über Apps zu realisieren ist.

Die Energiewende will die UBI aktiv vorantreiben. Dr. Georg Linsinger, Vorsitzender des Vereins, und sein Stellvertreter Stefan Schneider bereiten deshalb eine Bürgerinitiative für mehr Photovoltaik auf Ickings Dächern vor. „Das Angebot ist groß, und vieles scheint kompliziert“, sagt Linsinger. Die Bürgerinitiative soll „Pakete“ schaffen, die es Interessierten erleichtern, Photovoltaik auf dem eigenen Dach zu verwirklichen.

Vor einigen Monaten hat die Wählervereinigung eine Seniorenbefragung entworfen. Bei der Umsetzung der Ergebnisse haben folgende Punkte Priorität: Die Senioren sollen länger unabhängig zu Hause leben können, dort betreut werden, und gleichzeitig mobil bleiben. „Wir müssen den Älteren eine Stimme verleihen und dürfen die Demografie nicht unterbewerten“, sagt Gemeinderätin Roederstein.

Des Weiteren möchte sich die UBI bemühen, auch künftig alle Bedürfnisse bei der Kinderbetreuung abzudecken. Für Jugendliche sollen die Jungbürgerversammlungen neu zum Leben erweckt werden. Roederstein: „In Zeiten von Fridays for Future hoffen wir, dass wir auch das Interesse dafür wecken können, was sich vor der eigenen Haustür abspielt.“

Leonora Mitreuter

Die Kandidaten der UBI für den Gemeinderat

1. Verena Reithmann, Rechtsanwältin

2. Dr. Georg Linsinger, selbstständiger Berater

3. Claudia Roederstein, Hausfrau

4. Stefan Schneider, Rechtsanwalt

5. Johannes Voit, Bauingenieur

6. Dagmar Fritz, Journalistin

7. Sepp Mock, Elektromeister

8. Laura Pauli, Studentin

9. Florian Eimer, Student

10. Stefanie Werneburg, Rechtsanwältin

11. Florian Bähr, Fernsehproduzent

12. Dr. Maximilian Kinkeldey, Rechtsanwalt

13. Andrea Voit, Pressereferentin

14. Bernd Kohlbauer, Fachanwalt für Steuerrecht i.R.

15. Dr. Max Hildenbrand, Tierarzt

16. Dr. Birgit Scheit, Zahnärztin

17. Carsten Schröder, Leitender Angestellter

18. Heidi Pleyl, Versicherungskauffrau

