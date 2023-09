Kreisverkehr übersehen: Motorradfahrer hebt ab und verletzt sich schwer

Mit seiner Maschine schoss er über den Kreisel und verletzte sich schwer. In Icking hat ein junger Biker den Kreisverkehr übersehen.

Icking - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der B11 in Icking. Dabei übersah ein Motorradfahrer (29) aus Unachtsamkeit einen Kreisverkehr. Nach Angaben der Polizei war der Biker mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 Kilometern pro Stunde unterwegs. Er fuhr mit seinem Motorrad mittig über den Kreisverkehr, wobei er etwas abhob und stürzte. Der Wolfratshauser wurde schwer verletzt mit einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1300 Euro.