Es geht uns alle an: Kunst gegen den Krieg made in Icking

Von: Andrea Weber

Bilder einer Ausstellung: Dr. Uta Sienel thematisiert in ihren neuen Arbeiten Krieg und Gewalt. Aber auch um Männerfreundschaften geht es. © Uta Sienel

Dr. Uta Sienel zeigt im Rathaus ihre aktuelle Ausstellung „Art against War“. Es geht um Krieg, Waffen, Gewalt - und um Männerfreundschaften

Icking – Die aktuelle Ausstellung der Ickinger Künstlerin Dr. Uta Sienel im Rathaus ist so brisant wie nie. „Art against War“, zu Deutsch, Kunst gegen den Krieg, zeigt eine Serie abstrakter Arbeiten in Mixed Media und Fotocollagen, die eine deutliche Botschaft transportieren. So heißt ein Bild der Künstlerin „Pinsel statt Waffen“.

In den teils psychedelisch verzerrten Druckgrafiken hat die Gewalt verschiedene Gesichter. Es geht um Krieg und Frieden, um Frauen gegen den Kampf, um die Machenschaften der Mafia, aber auch um die Blutsbrüder „Winnetou und Old Shatterhand“. Die Arbeiten handeln von der Sinnlosigkeit des Krieges. Sie erzählen aber auch von der Freundschaft zwischen Männern aus unterschiedlichen Kulturkreisen. „Ich möchte anschaulich machen, wie schön und bunt das Leben sein kann, und wie dunkel und schmerzhaft es ist, wenn Menschen Kriege anfangen, in denen andere sterben und verletzt werden, körperlich wie seelisch“, sagt die Ickinger Künstlerin.

Kunst im Ickinger Rathaus: Dr. Uta Sienel zeigt ihre Werke

Die Ausstellung soll den Betrachter zum Reflektieren und Nachdenken anregen und bedient sich der Kunst als Sprachrohr für gesellschaftliche Probleme und politische Konflikte. „Das geht uns alle an, da wir alle Erdenbürger sind und Grenzen und Länder nicht naturgemacht, sondern von Menschenhand sind.“ Die Bilder von Dr. Uta Sienel entstehen geplant und doch intuitiv. Es sind sogenannte Mixed-Media-Bilder aus Siebdruck, Acryl, Aerosolfarbe auf Stoff, auf Leinwand, Fotokarton oder Transparentpapier. In ihnen kommen die Dinge zum Ausdruck, die das Gemüt bewegen – positiv wie negativ, banal wie essenziell.

„Art against war“ ist bis 30.September zu sehen

Uta Sienel verwandelt in ihren Kunstwerken Bedürfnis, Gefühle und Gedanken in sichtbare und greifbare Materie, dabei ist der kreative Schaffensprozess dem Motiv gegenüber gleichgestellt. Sie ergänzen und beeinflussen sich gegenseitig, sagt die Ickinger Künstlerin. „Jedes Kunstwerk erzählt eine eigene Geschichte und möchte den Betrachter nicht nur ansprechen, sondern aufwecken und zum Nachdenken anregen.

Die Ausstellung „Art against War“ im Ickinger Rathaus ist bis zum 30. September zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

