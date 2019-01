Mehr Sicherheit für Spatzenloher Kinder: Zaun oder nicht ?

Ickinger Gemeinderäte diskutieren lebhaft über den Antrag einer Bürgerinitiative. Die fordert in Spatzenloh einen Zaun zwischen Straße und S-Bahngleisen.

Icking –Für eine lebhafte Diskussion im Ickinger Gemeinderat sorgte am Montagabend der Antrag der „Bürgerinitiative Verkehrssicherheit Icking“. Sie strebt die Errichtung eines Stabmattenzauns auf eine Länge von 115 Metern entlang der S-Bahnstrecke in Spatzenloh an. Aktuell trennt eine 50 Zentimeter hohe Planke die Straße nach Spatzenloh bis zur Fußgänger-Querungsstelle von den Gleisen. Etwa vier Meter vor der Querungsstelle, die dann zur B11 auf Höhe der Einfahrt Walchstadt führt, ist bereits ein Stabmattenzaun angebracht.

Der Ist-Zustand erscheint vielen Eltern wie einem Teil der Ratsmitglieder unzureichend. So argumentierte Matthias Ertl (PWG): „Das Thema ist nicht neu. Die Spatzenloher sagen doch schon lange, dass das für die Kinder gefährlich ist. Und ich persönlich habe vor der Bahn auch mehr Respekt als vor Autos.“ Das neue Gebiet liege zudem „noch näher an den Gleisen als bisher, und durch die Straßenanordnung verleitet das Gelände doch zu Bobby-Car-Fahrten und ähnlichem“, ergänzte Lisa Häberlein (SPD).

Verena Reithmann (UBI) erkundigte sich, wer für eventuelle Bauarbeiten in diesem Bereich zuständig sei und machte auf die Parkplatznot dort aufmerksam: „Wenn der Stabmattenzaun dann auch noch vor der Planke eingesetzt würde, wird’s eng. Besucher können ja eigentlich nur da parken.“ Parteikollege Josef Mock ist sogar komplett gegen den Zaun: „Das ist ja keine Spielstraße. Meines Erachtens sollte man Kinder sagen können: ‚Bis hierhin und nicht weiter.‘“ Er plädierte dafür, darüber hinaus zu prüfen, ob nicht eine alternative Abgrenzung, beispielsweise in Form von Büschen, möglich sei. „Das wäre ästhetischer und würde noch dazu Vögeln Schutz und Futter bieten.“

Dr. Alfred Vogel (Ickinger Initiative) sah sich außerstande einzuschätzen, welches Risiko tatsächlich für die knapp 50 Kinder im Alter zwischen drei und 17 Jahren bestehe, die derzeit in Spatzenloh leben. „Gibt es nicht einen neutralen Menschen, der das objektiv beurteilen kann?“, fragte der in die Runde.

Bürgermeisterin Margit Menrad sprach sich für eine Lösung „ganz oder gar nicht“ aus. Die Maßnahme würde zwischen 26 000 und 36 000 Euro kosten – und sie wäre ganz alleine zu tragen von der Gemeinde. Laut Menrad hat die Bahn „schon bei der Planung des Einheimischenmodells gesagt, dass sie da keinen Zaun will“. Bedenken habe es damals von niemandem gegeben – „außer, dass man sich im Landratsamt Sorgen gemacht hatte, dass vielleicht der Sportplatz zu laut ist“, so die Rathauschefin. Sie empfiehlt, gegebenenfalls den gesamten Streckenabschnitt vom Sportplatz an abzugrenzen und möglicherweise auch die Querungsstelle zu schließen: „Die hohen Kosten sind durchaus gerechtfertigt, wenn es der Sicherheit dient.“ Außerdem sei im Bereich des Sportplatzes langfristig eine Brücke über die B11 im Gespräch.

Zustimmung gab’s dafür von Georg Frech. Der CSU-Politiker ist „für den Zaun und auch für die Schließung des Überwegs. Der führt immerhin direkt auf eine Bundesstraße.“ Man einigte sich im Gremium einstimmig darauf, die alternativen Möglichkeiten mit der Bahn auszuloten, bevor man eine Entscheidung über den Antrag treffen könne.

Bettina Sewald

