„Möchte meinen Schülern Brücken bauen“ – Musikpädagoge Franz Deutsch im Interview

Von: Volker Camehn

Teilen

Organisiert seit 30 Jahren öffentliche Schülerkonzerte: der Musikpädagoge Franz Deutsch. © Privat

Der Musikpädagoge Franz Deutsch sprach mit unserer Zeitung über die Faszination des Lernens und die nötige Disziplin beim Üben.

Icking – Für den Musikpädagogen Franz Deutsch ist das Schülerkonzert in der Aula der Grundschule Icking am kommenden Sonntag Jubiläum und Bilanz zugleich: Seit 1993 veranstaltet der 66-Jährige regelmäßig solche Auftritte mit Jugendlichen. Im Jahr 2005 gründete Deutsch den Verein Musikwerkstatt Jugend, der mit seinem dreigliedrigen Orchesterangebot jungen Musikern die Möglichkeit geben soll, sich auch in der Orchestermusik weiterzubilden und Erfahrungen zu sammeln. Gespielt werden am Sonntag ab 11 Uhr unter anderem Werke von Bach, Beethoven und Schubert.

Herr Deutsch, „30 Jahre öffentliche Schülerkonzerte der Klavier und Flötenklasse“ – so heißt das Motto am kommenden Sonntag. Was erwartet uns?

Franz Deutsch: Das Konzert dauert eine gute Stunde. Im Gegensatz zu früher lasse ich alle willigen Schüler spielen, die ihr Werk, natürlich gemäß ihren Möglichkeiten, in den Griff bekommen haben. Früher hatte ich bei größeren Konzerten immer auch eine Moderation dabei. Da ich die Kinder aber nicht so lange warten lassen will, habe ich dieses Mal darauf verzichtet.

In Klassikkonzerten sieht man überwiegend ein älteres Publikum. Wie begeistern Sie junge Leute für Beethoven, Mozart und Co.?

Deutsch: Es liegt auf der Hand, dass das gesetztere Klassikpublikum sich auf einer komplett anderen Persönlichkeitsstufe befindet als junge, heranwachsende Menschen. Trotzdem ist es mir ein Anliegen, meinen Schülern zu helfen, durch Bewusstseinserweiterung Brücken zu bauen, um sie auch in die Welt der Klassik einzuführen. Nach einer technisch fundierten Ausbildung haben alle Schüler die Möglichkeit, diese Freude zu erleben.

Wie haben Sie diese Freude kennengelernt?

Deutsch: Es ist ja kein Geheimnis, dass ich in jungen Jahren Musik studiert habe, um ein guter Rockmusiker zu werden. An die Klassik geriet ich eher zufällig durch tief beeindruckende Werke, die ich im Studium kennenlernte und die mein Leben stark beeinflussen sollten. Bei einer Fortbildung bekam ich etwa bei der As-Dur Sonate von Beethoven bei einer Variation zu hören, dass die meisten Schüler diese mit Pedal spielen würden. Ich sollte es ohne versuchen. In diesem Moment bekam ich eine Ahnung von der Qualität dieser Musik. Dieses Bewusstsein hatte ich zuvor nie, zumal hauptsächlich, symbolisch gesagt, mit Pedal musiziert wird. Außerdem: Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen U- und E-Musik, sondern nur zwischen guter und schlechter Musik.

Aktuelle Nachrichten aus Icking lesen Sie hier.

Ihre beiden Töchter musizieren ebenfalls. War es schwierig, die eigenen Kinder für Musik zu begeistern? Und was raten Sie in dieser Hinsicht heute den Eltern?

Deutsch: Bei meiner Stieftochter Sophia Herbig war früh klar, dass sie Geigerin werden will. Meine Frau, Barbara Hubbert, übernahm das Üben, was konsequent eingehalten wurde. Es gab keine Diskussionen, ob man Lust oder keine Lust hatte, sondern es war ein fester Fixpunkt am Tag. Bei meiner Tochter Katja fiel die Entscheidung fürs Cello etwas später. Sie war damals sehr sportinteressiert. Sich ganz dem professionellen Cellospiel zu widmen, ging aber von ihr selbst aus, ohne dass ihre Eltern sie beeinflussten. Allen Eltern rate ich, die Kontinuität des Übens zu sichern. Das Übel der heutigen Zeit ist, zuungunsten der Disziplin die Lustbetontheit zu forcieren. Dass ein junger Mensch immer Lust zum Üben hat, ist genauso unwahrscheinlich wie bei einem Erwachsenen. Aufgeschlossenheit sollte eine Grundeinstellung sein, um etwas zu lernen und mit didaktischen Zwischenschritten dem Beherrschen eines Werks mit Freude immer näherzukommen.

Was unterscheidet Ihre heutigen Schüler von denen, die sie vor 30 Jahren unterrichtet haben?

Deutsch: Natürlich wäre es jetzt einfach zu sagen, dass vor dem Smartphone die Schülerwelt noch in Ordnung war. Richtig ist allerdings, dass ich vor 30 Jahren noch einen begeisterten Wettstreit erleben durfte, nach dem Motto: „Was, Du darfst dieses Werk schon spielen?“ … Heute ist man froh, wenn Schüler die Komponisten überhaupt kennen.

Sind Sie inzwischen nachsichtiger mit Ihren Schülern?

Deutsch: Früher hätte ich zum Beispiel nie erlaubt, dass bei einem öffentlichen Konzert nur die Exposition einer Sonate gespielt wird. Das ist heute anders, da bin ich weniger prinzipiell. Denn ich sehe auch die tatsächlich viel größere Schulbelastung, auf die ich reagieren muss. Meiner Meinung nach sollten in der Schule wieder Orchester-, Theaterfreizeiten und Kulturreisen angeboten werden. Wie oft spüre ich, dass eine Schulaufgabe das ganz normale und natürliche Erwachsenwerden lähmt. Mir persönlich war das Lernen nur für die Noten immer ein Graus. Wichtig beim Lernen ist die Neugier.

Sie selbst haben eine breit gefächerte Musikausbildung, die von Klassik bis Jazz reicht. Was haben Sie im Laufe der Jahre von Ihren Schülern gelernt?

Deutsch: Lehrer können und sollen immens viel von ihren Schülern lernen. Ob Fingersätze, die besser sind als die selbst eingeübten, oder auch Interpretationsideen, die einem selbst zunächst fremd vorkommen, dann aber überzeugen. Und da ist natürlich das Zwischenmenschliche. Hier bin ich in den letzten Jahren aufgeschlossener geworden. Früher sah ich mich mehr als Fachvermittler. Heute bin ich viel neugieriger, was junge Leute so bewegt und komme über den Unterricht hinaus zu schönen menschlichen Begegnungen.

Sie spielen Klavier und Querflöte – auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Instrumente. Was fasziniert Sie daran?

Deutsch: Klavier war mein Kindheitstraum, ich habe erst mit 15 Jahren begonnen es zu spielen. Und im Studium hatte ich Klavier als Nebenfach, neben dem Hauptfach Querflöte. Mein damaliger Klavierlehrer entsprach jedoch meiner Bitte, Klavier zum Hauptfach zu machen, und ich hatte damit einen erfolgreichen Studienabschluss. Mit der Querflöte hatte ich wiederum die Möglichkeit, in Orchestern mitzuwirken, Kammermusik und überhaupt in Ensembles zu spielen. Allerdings bleibt Klavier das A und O. Es ist die Basis für jegliche musikalische Ausbildung und Betätigung.

Das Gespräch führte Volker Camehn.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.